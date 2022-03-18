Intel ARC ekran kartlı Samsung Galaxy Book2 Pro satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Intel ay sonunda harici ekran kartlarının dizüstü versiyonlarını sahneye çıkaracak. Henüz tanıtımın kapsamı bilinmiyor ancak şimdiden perakende zincirleri stoklarını hazırlamaya başladı. Muhtemelen ilk dizüstülerin tanıtımları da yapılacak.

Intel ARC ekran kartlı ilk dizüstü

Daha önce bazı prototip dizüstü modelleri testlerde ortaya çıkmıştı ancak ilk kez satışa hazır bir Intel Arc dizüstü bilgisayarı görüyoruz. Samsung Galaxy Book2 Pro yeni ekran kartı ile kameralara poz verdi.

Intel’den yeni dönem açıklamaları 1 gün önce eklendi

On ikinci nesil Core i7 işlemciye sahip olan dizüstü modeli ismi bilinmeyen Intel Arc ekran kartı barındırıyor. Muhtemelen 128 çekirdekli Intel Arc A370M ekran kartı ile karşı karşıyayız. 16GB 6400MHz LPDDR5 RAM ve 512GB PCIe 4.0 SSD bellek ile sunulan ürün 15.6 inçlik AMOLED ekrana sahip.

1349$ gibi yüksek bir fiyat etiketi olan cihazın zaten donanımı oldukça yüksek maliyetli. Bununla birlikte Intel Arc ekran kartının maliyeti soru işaretleri uyandırdı. Intel’in döküm kabiliyetleri sayesinde Arc ekran kartlarının rekabette fiyat avantajı sunması bekleniyordu. Platform hemen ilanı silmiş ancak 30 Mart itibariyle tekrar yayına geçecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel ARC ekran kartlı ilk dizüstü göründü