Elden Ring'in büyük DLC'si "Shadow of the Erdtree" çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Bandai Namco, uzun süredir beklenen Elden Ring’in DLC’sinin ilk fragmanını yayınladı. FromSoftware tarafından geliştirilen Shadow of the Erdtree’nin yaklaşık üç dakikalık oynanış videosu paylaşıldı. Fragman görüntüleri, oyuncuların genişleme paketinde göreceği yeni konumları gösteriyor. Aynı zamanda yeni düşmanlar, bölüm sonu canavarları da gösteriliyor.

Shadow of the Erdtree DLC’sinin hikayesi hakkında henüz bilgi yok. DLC’nin resmi sitesinde fragmandaki büyük boss karakterinin isminin Messmer the Impaler olduğunu doğruluyor.

Popüler oyun Elden Ring'in mobil versiyonu geliyor 2 hf. önce eklendi

Shadow of the Erdtree ön siparişe açıldı

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, 21 Haziran’da PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Genişletme paketinin fiyatı; Steam’de 25.99 dolar, PlayStation ve Xbox mağazasında 999 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Elden Ring Shadow of the Erdtree çıkış tarihi & fiyatı belli oldu