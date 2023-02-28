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    Elden Ring genişleme paketi 'Shadow of the Erdtree' duyuruldu

    Yayıncı Bandai Namco ve geliştirici FromSoftware, Elden Ring’in genişleme paketi "Shadow of the Erdtree"yi duyurdu. Shadow of the Erdtree DLC’sinin çıkış tarihi ise belirsiz.
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    Elden Ring: Shadow of the Erdtree genişlemesi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    FromSoftware, Elden Ring için yakında çıkacak bir DLC genişleme paketi olan Shadow of the Erdtree'yi resmen duyurdu. FromSoftware, DLC'nin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu doğrulasa da ancak şu an için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

    Elden Ring: Shadow of the Erdtree duyuruldu

    Elden Ring: Shadow of the Erdtree genişlemesi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Shadow of the Erdtree genişlemesinin duyurusu Elden Ring ve FromSoftware’in resmi Twitter sayfalarından paylaşıldı. FromSoftware, Shadow of the Erdtree genişlemesi hakkında detay vermedi ve sadece görsel paylaştı. Elbette oyunun hayranları görsellerle ilgili teorileri çoktan ortaya koymaya başlamış durumda. Görselde at (torrent) üstünde görünen figürün Miquella olduğu söyleniyor.

    Elden Ring: Shadow of the Erdtree genişlemesi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan geliştirme aşamasında olan Shadow of the Erdtree'nin çok da yakında çıkacağı pek düşünülmüyor. Bununla birlikte Elden Ring’in bir süre önce 20 milyon adet sattığı açıklanmıştı. Oyuncular ise kapsamlı bir genişleme paketini bekliyordu. Elden Ring’in çıkışından bu yana sadece Colosseum güncellemesi oyuna eklenmişti ancak bu büyük bir şey değildi. Shadow of the Erdtree'nin ne kadar içerik sunacağı veya nasıl bir şey anlatacağı merak konusu olmaya devam etse de Shadow of the Erdtree, oyunun ilk tek oyunculu genişleme paketi olacak.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 15 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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