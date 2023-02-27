GTA 6 bu yıl duyurulabilir! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi, oyun motoru ve ilk detayları

"GTA 6, 2025'te çıkacak"
Henderson, 2023 için bazı tahminlerini paylaştığı bir yayında, GTA 6 için "tüm zamanların en büyük oyun duyurusu" ifadelerini kullandı. Rockstar Games’in GTA 6’yı 2023 yılında duyuracağını söyleyen sızıntı kaynağına göre oyunun çıkış tarihi ise 2025 olacak. Henderson’un bu iddiası Rockstar Games’in önceki davranışlarına dayanıyor. Rockstar Games, hem GTA 5’i hem de RDR 2’yi çıkışlarından iki yıl önce duyurmuştu.
GTA 6'nın oyun motoru: Rage 9
GTA 6'nın çık tarihinin yanında oyun motoru Rage 9 da sızdırıldı. Gaming Dedective tarafından Twitter'da paylaşılan bir videoda Rage 9 motorunun dalga efektleri gösteriliyor. Videoya yakından baktığımızda suyun davranışı ve dalga oluşturma şeklinin gerçekçiliği net bir şekilde görülüyor. Su tabanında oluşan gölgeler ve iki dalganın birbiriyle çarpışması sonu oluşan etkileşim de dikkat çekici.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.