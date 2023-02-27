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    GTA 6 bu yıl duyurulabilir! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi, oyun motoru ve ilk detayları

    Güvenilir sızıntılarıyla ünlü olan Tom Henderson, Rockstar Games’in GTA 6’yı bu yıl duyuracağını bildirdi. GTA 6’nın çıkış tarihi için ise biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
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    İşte GTA 6'nın çıkış tarihi, oyun motoru ve ilk detayları Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 6 (GTA 6), serinin tutkunları için uzunca bir süredir bekleniyor. Her ne kadar Rockstar Games, oyun üzerine çalıştıklarını doğrulamış olsa da GTA 6 çıkış tarihi başta olmak üzere oyun hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Güvenilir sızıntılarıyla ünlü olan Tom Henderson’a göre işler bu yıl değişecek.

    "GTA 6, 2025'te çıkacak"

    Henderson, 2023 için bazı tahminlerini paylaştığı bir yayında, GTA 6 için "tüm zamanların en büyük oyun duyurusu" ifadelerini kullandı. Rockstar Games’in GTA 6’yı 2023 yılında duyuracağını söyleyen sızıntı kaynağına göre oyunun çıkış tarihi ise 2025 olacak. Henderson’un bu iddiası Rockstar Games’in önceki davranışlarına dayanıyor. Rockstar Games, hem GTA 5’i hem de RDR 2’yi çıkışlarından iki yıl önce duyurmuştu.

    İşte GTA 6'nın çıkış tarihi, oyun motoru ve ilk detayları Tam Boyutta Gör
    Henderson’a göre GTA 6’nın duyurusu farklı bir tarzda olacak ve GTA 6’nın oynanış videosunu, oyundaki karakterlerin bazılarını ortaya çıkartacak. Sızıntılara bakılırsa, GTA 6'da Jason ve Lucia adında iki karakterin kontrolünü ele alacağız. GTA 6’da bir tür "Bonnie & Clyde" tarzı macera yaşayacağımız söyleniyor. GTA 6’nın geçtiği yer olarak ise Vice City’i de içerisine alan Kuzey ve Güney Amerika'daki bir ortama işaret ediliyor.

    GTA 6'nın oyun motoru: Rage 9

    GTA 6'nın çık tarihinin yanında oyun motoru Rage 9 da sızdırıldı. Gaming Dedective tarafından Twitter'da paylaşılan bir videoda Rage 9 motorunun dalga efektleri gösteriliyor. Videoya yakından baktığımızda suyun davranışı ve dalga oluşturma şeklinin gerçekçiliği net bir şekilde görülüyor. Su tabanında oluşan gölgeler ve iki dalganın birbiriyle çarpışması sonu oluşan etkileşim de dikkat çekici.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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