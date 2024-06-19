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    Elden Ring Shadow of the Erdtree PC sistem gereksinimleri açıklandı

    FromSoftware, Elden Ring Shadow of the Erdtree'nin PC sistem gereksinimleri açıkladı. 20 Haziran 2024 tarihinde çıkacak eklenti paketi, mütevazi sistemlerde bile çalışacak.
    Elden Ring Shadow of the Erdtree sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Elden Ring, çok yakında yeni eklenti paketine kavuşacak. Geçtiğimiz saatlerde ise FromSoftwareElden Ring Shadow of the Erdtree'nin sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki oyuncuların nasıl bir sisteme ihtiyacı olacak? Gelin hep beraber bakalım.

    Aktarıldığı kadarıyla Elden Ring Shadow of the Erdtree, temel oyuna benzer şekilde geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Buna göre minimum ayarlar için Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X işlemci veGeForce GTX 1060 (3GB VRAM) / Radeon RX 580 (4GB) veya Intel Arc A380 (6GB) ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 12GB RAM ve 80 GB depolama alanına ihtiyacı olacak. DLC'nin boyutu ise 20GB.

    Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-8700K, AMD Ryzen 5 3600X işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX VEGA 56 (8GB) veya Intel Arc A750 (8GB) ekran kartları yer alıyor.

    Elden Ring Shadow of the Erdtree sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Elden Ring Shadow of the Erdtree, 20 Haziran 2024 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. İşte DLC için paylaşılan PC sistem gereksinimleri:

    Minimum Gereksinimleri

    • İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, Radeon RX 580 4GB, Arc A80 6GB
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 80GB

    Tavsiye Edilen Gereksinimler

    • İşlemci: Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 80GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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