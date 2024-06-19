Elden Ring Shadow of the Erdtree PC sistem gereksinimleri açıklandı

Aktarıldığı kadarıyla Elden Ring Shadow of the Erdtree, temel oyuna benzer şekilde geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Buna göre minimum ayarlar için Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X işlemci veGeForce GTX 1060 (3GB VRAM) / Radeon RX 580 (4GB) veya Intel Arc A380 (6GB) ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 12GB RAM ve 80 GB depolama alanına ihtiyacı olacak. DLC'nin boyutu ise 20GB.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-8700K, AMD Ryzen 5 3600X işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX VEGA 56 (8GB) veya Intel Arc A750 (8GB) ekran kartları yer alıyor.
Minimum Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, Radeon RX 580 4GB, Arc A80 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80GB
Tavsiye Edilen Gereksinimler
- İşlemci: Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.