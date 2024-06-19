Elden Ring Shadow of the Erdtree PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Elden Ring, çok yakında yeni eklenti paketine kavuşacak. Geçtiğimiz saatlerde ise FromSoftware, Elden Ring Shadow of the Erdtree'nin sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki oyuncuların nasıl bir sisteme ihtiyacı olacak? Gelin hep beraber bakalım.

Aktarıldığı kadarıyla Elden Ring Shadow of the Erdtree, temel oyuna benzer şekilde geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Buna göre minimum ayarlar için Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X işlemci veGeForce GTX 1060 (3GB VRAM) / Radeon RX 580 (4GB) veya Intel Arc A380 (6GB) ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 12GB RAM ve 80 GB depolama alanına ihtiyacı olacak. DLC'nin boyutu ise 20GB.

Shadow of the Erdtree'nin hikaye fragmanı yayınlandı 4 hf. önce eklendi

Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-8700K, AMD Ryzen 5 3600X işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX VEGA 56 (8GB) veya Intel Arc A750 (8GB) ekran kartları yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Elden Ring Shadow of the Erdtree, 20 Haziran 2024 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. İşte DLC için paylaşılan PC sistem gereksinimleri:

Minimum Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, Radeon RX 580 4GB, Arc A80 6GB

Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, Radeon RX 580 4GB, Arc A80 6GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 80GB

Tavsiye Edilen Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X

Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB

Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 80GB

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Elden Ring Shadow of the Erdtree sistem gereksinimleri açıklandı!