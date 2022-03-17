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    Elden Ring'ten rekor geldi: Satış miktarı resmi olarak açıklandı

    FromSoftware'in yeni oyunu Elden Ring, geçtiğimiz haftalarda çıkışını yaptı. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamalara göre oyun 12 milyondan fazla sattı.         
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    Elden Ring'ten rekor geldi
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    Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring, geçtiğimiz haftalarda çıkışını yaptı. Beklendiği gibi oyuna dair büyük bir ilgi oldu ve bu ilgi istatistiklere de yansıdı. 

    12 Milyon Satış

    Geçtiğimiz saatlerde Bandai Namco'nun yaptığı duyuruya göre oyun toplamda 12 milyondan fazla satmış durumda. Oyunun yönetmeni ve ortak yazarı Hidetaka Miyazaki yaptığı açıklama tüm oyunculara teşekkür etti. 12 milyonun 1 milyonu ise Japonya'dan geliyor. Bu miktar da aslında önceki FromSoftware oyunlarıyla kıyaslandığında rekor anlamına geliyor.

    Elden Ring kesinlikle kalitesiyle birçok oyuncuyu büyüleyen bir oyun. Umuyoruz ki Elden Ring oyun sektöründe bir şeyleri değiştirir ve farklı ve yaratıcı oyunlar görürüz. Elden Ring'e şu anda PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC üzerinde erişilebilir durumda.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 5 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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