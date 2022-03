Elden Ring son 12 ayın, Horizon Forbidden West de PS5'in en iyi satış yapan oyunu oldu

Tam Boyutta Gör

Şubat ayı bildiğiniz gibi oyun anlamında bir hayli yoğun geçen bir ay oldu. Oyunların yoğunluğu dışında kaliteleri de yüksek olduğu için oyun severlerin sevdiği bir ay oldu. Şubat 2022'nin yıldızlarından da geçtiğimiz saatlerde güzel bir başarı geldi.

Elden Ring Son 12 Ayın En İyisi

Geçtiğimiz saatlerde NPD'nin açıkladığı verilere göre Elden Ring, satış anlamında Call of Duty hariç son 12 ayın en iyi çıkış yapan oyunu olmuş durumda. Ayrıca oyun FromSoftware'in en hızlı satış yapan oyunu konumunda. Şu an için net satış sayısı bilinmiyor ancak 20 milyon civarı olduğu tahmin ediliyor.

Bir diğer başarı ise Horizon Forbidden West'ten. Yine NPD'nin verilerine göre Horizon Forbidden West, PlayStation 5'in şu ana kadarki en iyi çıkış yapan oyunu konumunda. Çok fazla PS5 oyunu çıkmadığını düşündüğümüzde bu başarı Elden Ring'in yanında biraz daha sönük kalıyor ancak yine de PlayStation için de güzel bir ay ve güzel bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

