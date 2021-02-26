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    Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi

    2019 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Anthem, ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı ve geliştirici oyunu düzelteceklerine söz vermişti. Bu düzenleme iptal edildi.
    26 Şubat 2021, 00:30 (1 gün)
    1,5b
    1
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı çok oyunculu aksiyon rol yapma oyunu Anthem, 2019 yılında yayınlanmıştı. Ancak ne yazık ki bekleneni veremedi ve kısa sürede neredeyse tüm oyuncularını kaybetti.

    Ayrıca Bkz. "PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir"

    Oyun bekleneni veremeyince 2020 yılının başında oyunun bir ekip ile birlikte düzenlemeye gireceği açıklandı. Anthem 2.0 isimli büyük bir güncelleme ile oyunun tüm sorunlarını çözüp yeni bir oyun yayınlayacaklarını söylediler. Ancak geçtiğimiz saatlerde bu güncelleme iptal edildi.

    Yapımcı Christian Dailey'nin yaptığı açıklamaya göre Covid-19'un etkileri ve geliştiricilerin Dragon Age ve Mass Effect'e odaklanma arzusu sebebiyle Anthem 2.0 güncellemesi iptal edildi. Geliştiriciler bundan sonraki süreçte yeni Dragon Age ve Mass Effect oyunlarına odaklanacak. Oyunun sunucuları açık kalmaya devam edecek. Yani Anthem'i oynayan kaldıysa oynamaya devam edebilir.



    https://www.ign.com/articles/anthem-development-ceases-bioware-to-focus-on-dragon-age-mass-effect Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    addidas_85 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu durumda ücret iadesi yapmaları lazım
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi ürün olursa olsun, piyasaya çıkmadan reklamı yapılırsa çoğu zaman fiyasko oluyor. Bizim ürünümüz bu, yapabildikleri bunlar diyen üreticilerden alın. Uçacak, kaçacak, böylesi gelmedi gitmedi, bu laflara kanılmasın.
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    B Berringer (Ahmet ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    ölü doğdu ve yalan oldu
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    SuperVisör (mahir cam) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    torrent aktıysa kızmışlardır
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni çıkacak dragon age i de batirirlarsa kapatıp gitsinler bioware stüdyosunu
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazık oldu şu oyuna be.
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    addidas_85 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu durumda ücret iadesi yapmaları lazım
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1-2 aya kadar da sunucuları kapatırlar, değmez çünkü 2-3 kişi var oynayan. Bu haberle onlar da bırakır, terk edildi oyun. Yani artık oyunlara güvenmeyeceksin bırakıp gidiyorlar.
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