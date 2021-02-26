Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı çok oyunculu aksiyon rol yapma oyunu Anthem, 2019 yılında yayınlanmıştı. Ancak ne yazık ki bekleneni veremedi ve kısa sürede neredeyse tüm oyuncularını kaybetti.

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Oyun bekleneni veremeyince 2020 yılının başında oyunun bir ekip ile birlikte düzenlemeye gireceği açıklandı. Anthem 2.0 isimli büyük bir güncelleme ile oyunun tüm sorunlarını çözüp yeni bir oyun yayınlayacaklarını söylediler. Ancak geçtiğimiz saatlerde bu güncelleme iptal edildi.

Yapımcı Christian Dailey'nin yaptığı açıklamaya göre Covid-19'un etkileri ve geliştiricilerin Dragon Age ve Mass Effect'e odaklanma arzusu sebebiyle Anthem 2.0 güncellemesi iptal edildi. Geliştiriciler bundan sonraki süreçte yeni Dragon Age ve Mass Effect oyunlarına odaklanacak. Oyunun sunucuları açık kalmaya devam edecek. Yani Anthem'i oynayan kaldıysa oynamaya devam edebilir.

https://www.ign.com/articles/anthem-development-ceases-bioware-to-focus-on-dragon-age-mass-effect

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