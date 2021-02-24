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    PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir

    PlayStation 5'in en çok merak edilen iki oyunu God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir. Hatta Jason Schreier, Horizon Forbidden West'in çoktan ertelendiğini söylüyor.
    24 Şubat 2021, 15:00 (2 gün)
    2,2b
    1
    16
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil konsolunun çıkması ile birlikte oyuncular olarak en çok merak ettiğimiz yeniliklerden biri de şüphesiz PlayStation 5'e çıkacak oyunlar oldu. Özellikle bazı oyunları çok daha büyük merakla beklediğimizi söylediğimizi söyleyebiliriz. Bu oyunlardan ikisi ise çoğu oyuncu için God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West.

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    Her iki oyunun çıkış tarihi de 2021 olarak açıklandı. Ancak her iki oyunun da ertelenme ihtimali bulunuyor. God of War: Ragnarok duyurulduğudna zaten yalnızca logosu paylaşılmıştı. PlayStation'ın 2021'de çıkacak oyunlar listesinde de ismi bulunmuyordu. Bu yüzden çoğu oyuncu oyunun 2021'de çıkacağını düşünmüyor. Geçtiğimiz saatlerde de oyun sektörünün güvenilir gazetecilerinden Jason Schreier, God of War'ın 2021'de çıkacağına güvenmediğini söyledi. Sanıyoruz ki artık sadece PlayStation'dan resmi bir açıklama bekleniyor.

    Bir diğer haber ise Horizon Forbidden West'ten. Dün Sony PlayStation başkanı Jim Ryan bir röportaja katıldı ve orada Horizon Forbidden West hakkında konuştu. Röportajda Horizon Forbidden West'in gelişim sürecinin gayet iyi gittiğini ve bu yıl çıkması konusunda olumlu hissettiğini söyledi. Ancak Schreier bu oyunun da ertelenme ihtimali olduğunu belirtti. Hatta söylediğine göre oyun çoktan ertelendi ancak 2021 yılı içerisinde başka bir tarihe kaydırıldığı için bizler açıklanmadı.

    God of War: Ragnarok'un şu an için yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacağı biliniyor. Horizon Forbidden West ise hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için yayınlanacak. 26 Şubat'ta Türkiye saati ile 01:00'da State of Play sunumu olacak ve orada PlayStation oyunlarına dair yeni detaylar öğreneceğiz.



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/god-of-war-ragnarok-delay-seems-increasingly-likely/ https://www.gamesradar.com/playstation-boss-says-hes-feeling-pretty-good-about-horizon-forbidden-west-launching-in-2021/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    volcy123 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bakalım konuyu hemen pc veya xbox a kim baglayacak.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox oyunları ertelenince göbek atan tipler gelmiş konuyu "Pc ve Xbox'a kim bağlayacak" demiş. Boş yapma hahahah
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    E ernknd (E K) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft ve Sony yeni nesil konsol çıkarmakta acele etti 2022 yılında konsol çıkaracaklardı.
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    Artizt (Mert ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    GoW ve Horizon için en baştan 2021 denmesi gerçekçi değildi. Daha 2020nin son aylarında bir fragman bile yapmadan tanitilan GoW zaten nasil 2021e yetişsin, akil var mantik var. 6 saniyelik oyunun logosunun olduğu bir teaser hazırlanan böylesine AAA oyun en erken 2022 ortası olur.
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    D Dellialli 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony neler yapıyor?

    • Daha güçsüz makina
    • Daha az oyun

    İnsanlar ps5 aldılar Ps4 oynamak için. Vallahi yazık paralara. Gerçi inglizlere, Amerikalılara koymaz. Amerikalıların evinde hem Xbox hem Ps5 var. Ama bizim gibi fakir ülkelerde bu iş biraz aşırı fazla maliyetli. Anlamadığım bazıları neden fanatiklik yapıyor? Sony çok çok kötü başladı bu yeni jenarasyonda...
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    from softwave 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps5 özel oyunları mı
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    Ocelot- 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Re Village ve Deathloop dışında adam akıllı oyun çıkmayacak sanırım bu sene
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    W WmGMD (.. ..) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yetişmeyeceği çok belliydi zaten. Millete konsol satmak için çok erken tarih verdiler.
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    X X4eros 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Direk ertelenecek işte sadece ağırdan alıyorlar
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    Tuomir (uuur uuur) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk gibi çıkmasındansa ertelenmesini yeğlerim bu arada.
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