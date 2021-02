PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir

Tam Boyutta Gör

Sony'nin yeni nesil konsolunun çıkması ile birlikte oyuncular olarak en çok merak ettiğimiz yeniliklerden biri de şüphesiz PlayStation 5'e çıkacak oyunlar oldu. Özellikle bazı oyunları çok daha büyük merakla beklediğimizi söylediğimizi söyleyebiliriz. Bu oyunlardan ikisi ise çoğu oyuncu için God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West.

Her iki oyunun çıkış tarihi de 2021 olarak açıklandı. Ancak her iki oyunun da ertelenme ihtimali bulunuyor. God of War: Ragnarok duyurulduğudna zaten yalnızca logosu paylaşılmıştı. PlayStation'ın 2021'de çıkacak oyunlar listesinde de ismi bulunmuyordu. Bu yüzden çoğu oyuncu oyunun 2021'de çıkacağını düşünmüyor. Geçtiğimiz saatlerde de oyun sektörünün güvenilir gazetecilerinden Jason Schreier, God of War'ın 2021'de çıkacağına güvenmediğini söyledi. Sanıyoruz ki artık sadece PlayStation'dan resmi bir açıklama bekleniyor.

Bir diğer haber ise Horizon Forbidden West'ten. Dün Sony PlayStation başkanı Jim Ryan bir röportaja katıldı ve orada Horizon Forbidden West hakkında konuştu. Röportajda Horizon Forbidden West'in gelişim sürecinin gayet iyi gittiğini ve bu yıl çıkması konusunda olumlu hissettiğini söyledi. Ancak Schreier bu oyunun da ertelenme ihtimali olduğunu belirtti. Hatta söylediğine göre oyun çoktan ertelendi ancak 2021 yılı içerisinde başka bir tarihe kaydırıldığı için bizler açıklanmadı.

God of War: Ragnarok'un şu an için yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacağı biliniyor. Horizon Forbidden West ise hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için yayınlanacak. 26 Şubat'ta Türkiye saati ile 01:00'da State of Play sunumu olacak ve orada PlayStation oyunlarına dair yeni detaylar öğreneceğiz.

