Electronic Arts yeni Need for Speed oyununu duyurmaya hazırlanıyor

Electronic Arts, Need for Speed ​​serisinin merakla beklenen yeni bölümünü duyurmaya hazırlanıyor. İnternet kullanıcıları Need for Speed sosyal medya hesaplarının yeni bir logo ile güncellendiğini fark etti. Oyun bu hafta resmiyet kazanacak gibi görünüyor.

İlk sızıntılara göre oyunun adı Need For Speed Unbound olacak ve 2 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Oyun basınının güvenilir isimlerden biri olan Tom Henderson'ın daha önce gösterdiği logo, EA tarafından yayınlanan logo ile eşleşiyor.

Bir yıl ertelenmişti

Mevcut bilgilere göre oyunun geçen yıl piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak Criterion Games stüdyosunun Battlefield 2042 üzerinde çalışmak zorunda kalması nedeniyle çıkış tarihi tam bir yıl ertelendi.

Yeni Need for Speed'in Ekim ayında duyurulacağı ve Aralık ayının başlarında yayınlanacağı bilgisi daha önce internete düşmüştü. Oyunun bu ayın ilk yarısında tanıtılacağı söyleniyor. Electronic Arts'ın yaptığı hazırlıklar da zaten bu takvimi doğruluyor.

Electronic Arts yeni Need for Speed'i duyurmaya hazırlanıyor