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    Black Panther Wakanda Forever’ın yeni fragmanı yayınlandı: Ironheart’a ilk bakış

    Kral T’Challa’nın ölümü sonrası Wakanda’yı konu alacak ve Marvel Sinematik Evreni’nin 4.Fazını bitirecek olan Black Panther: Wakanda Forever’dan yeni bir fragman yayınlandı.
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    Black Panther Wakanda Forever'dan yeni görsel
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    Avengers: Endgame sonrası Sinematik Evreni için 4.Fazı başlatan Marvel, bu süreçte birçok yeni hikaye ve karakterleri hayatımıza soktu. 4.Fazı bitirecek olan ve Marvel Sinematik Evreni’nin ilk mutantlarından birini tanıtacak olan Black Panther: Wakanda Forever’dan yeni bir fragman yayınlandı.

    Namor vs Wakanda

    Wakanda Forever’ın ilk fragmanı filmin gizemini bir hayli korurken, yeni fragman film hakkında çok daha fazla bilgi veriyor. Filmde Marvel Evreni’nin en popüler mutantlarından olan Namor, Kralı T’Challa’yı yeni kaybetmiş Wakanda’ya savaş ilan ediyor. Ayrıca fragmanda Marvel Sinematik Evreni’nin yeni dâhisi Riri Williams’ın Ironheart kostümünü de ilk kez görmüş oluyoruz. Fragmanda T’Challa’nın yerini alacak Black Panther ilk kez gösterilirken maskenin altında kimin olduğu henüz belli değil. Black Panther: Wakanda Forever 11 Kasım’da vizyona girecek.

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