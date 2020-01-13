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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer

    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve pikap pazarına yepyeni bir bakış açısı getiren Tesla Cybertruck zorlu bir rakiple karşılaşacak. General Motors, Elektrikli Hummer üreteceğini duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer

    Geçtiğimiz Kasım ayında Tesla Cybertruck'ın tanıtılması otomotiv piyasasında olumlu bir etki yarattı diyebiliriz. Zira sıradışı tasarımıyla adından sık sık söz ettiren Tesla Cybertruck, General Motors'un elektrikli Hummer modelini piyasaya sürmeye karar vermesine yol açtı.

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    Tesla Cybertruck, Hummer'ı diriltti

    Tesla Cybertruck, otomotiv pazarının farklı bir şey beklediğini ortaya koydu. Bir zamanlar Hummer modelleri de, benzersiz tasarımları ve devasa boyutlarıyla benzersizdi. Ancak Tesla Cybertruck'ın daha cesur, fütüristik ve sıradışı bir tasarımı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira ilk başlarda Ford F150 modeline rakip olması beklenen Cybertruck, pazarda bambaşka bir kategori yarattı ve şimdi bu kategori elektrikli Hummer ile çeşitlenecek.

    Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer

    Tüm bu gelişmeler ışığında General Motors, dev arazi aracını geri getirmeye karar verdi ve Hummer'ın elektrikli versiyonu için 3 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu da 2009 yılından bu yana üretilmeyen Hummer marka arazi araçlarının, Tesla Cybertruck ile birlikte tekrar dirileceği anlamına geliyor. Aracın tasarımında ne gibi değişiklikler olacağı ve Cybertruck gibi fütüristik çizgilerle gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. Elektrikli Hummer modellerinin 2021 sonu veya 2022 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.zerohedge.com/technology/new-electric-hummer-makes-teslas-cybertruck-look-kids-tonka-toy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Galatas4ray 1 hf. en beğenilen Cm-rc1000
    Bazı şeyler reklam.Yani gidio çok iyi tasarımlı bişe yapsaydı belki heryerde paylaşılmayacaktı.Böyle yaparak düm dünyada heryere ulaştılar tamamen reklam stratejisi.
    Bazı şeyler reklam.Yani gidio çok iyi tasarımlı bişe yapsaydı belki heryerde paylaşılmayacaktı.Böyle yaparak düm dünyada heryere ulaştılar tamamen reklam strate...
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    ceo-tr 1 hf.
    elektrikli pickup olarak en güzel tasarım rivian bence
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    Cm-rc1000 1 hf.
    Teslanin pick-up u berbat bir çizim ve dizayn a sahip aracın hiç bir albenisi yok.. aracı yaparken biraz düzgün şekiller verseymisler.. sanki 2 tane kaynakçı bir araya gelip kaynak yapmış demiri 😂😂
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Galatas4ray 1 hf. Cm-rc1000
    Bazı şeyler reklam.Yani gidio çok iyi tasarımlı bişe yapsaydı belki heryerde paylaşılmayacaktı.Böyle yaparak düm dünyada heryere ulaştılar tamamen reklam stratejisi.
    Yanıtla +4
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Nikola'nın arabasından bahseden yok, varsa yoksa çirkin ama cazibeli(!) saybırtırak.


    insideevs.com/...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Cyber truck'ın tasarımı berbat, sanki paintle çizilmiş gibi. Kırılmaz denilen camları da kırıldı abartılacak bir şeyi yok.
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    White Water 1 hf.
    Yıllar önce açılan sıcak fırsat konusunu hortlatanlar gibi GM'de petrol tüketimin sembolü olan arabayı geri getiriyor. Hem de elektrikli mi yapacakmış.


    Tutmaz bu, Cybertruck ile devam





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    faniseyler 1 hf.
    Hummer'dan güzel bir araç geleceğini düşünüyorum ama fiyat olarak teslaya rakip olmaz pahalı hatta 2 kat fiyatı olacağını düşünüyorum.
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    drjacob 1 hf.
    Cybertruck'ı ben beğendim valla güzel görünüyor
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