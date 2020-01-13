Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer

Geçtiğimiz Kasım ayında Tesla Cybertruck'ın tanıtılması otomotiv piyasasında olumlu bir etki yarattı diyebiliriz. Zira sıradışı tasarımıyla adından sık sık söz ettiren Tesla Cybertruck, General Motors'un elektrikli Hummer modelini piyasaya sürmeye karar vermesine yol açtı.

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Tesla Cybertruck, Hummer'ı diriltti

Tesla Cybertruck, otomotiv pazarının farklı bir şey beklediğini ortaya koydu. Bir zamanlar Hummer modelleri de, benzersiz tasarımları ve devasa boyutlarıyla benzersizdi. Ancak Tesla Cybertruck'ın daha cesur, fütüristik ve sıradışı bir tasarımı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira ilk başlarda Ford F150 modeline rakip olması beklenen Cybertruck, pazarda bambaşka bir kategori yarattı ve şimdi bu kategori elektrikli Hummer ile çeşitlenecek.

Tüm bu gelişmeler ışığında General Motors, dev arazi aracını geri getirmeye karar verdi ve Hummer'ın elektrikli versiyonu için 3 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu da 2009 yılından bu yana üretilmeyen Hummer marka arazi araçlarının, Tesla Cybertruck ile birlikte tekrar dirileceği anlamına geliyor. Aracın tasarımında ne gibi değişiklikler olacağı ve Cybertruck gibi fütüristik çizgilerle gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. Elektrikli Hummer modellerinin 2021 sonu veya 2022 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.zerohedge.com/technology/new-electric-hummer-makes-teslas-cybertruck-look-kids-tonka-toy

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