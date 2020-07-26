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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrik faturalarında yeşil tarife dönemi 1 Ağustos itibariyle başlıyor

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ağustos itibariyle hayata geçirilecek Yeşil Tarife (YETA) adı verilen uygulama ile elektrik faturalarında özel bir işaret yer alacağını duyurdu.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Elektrik faturalarında yeşil tarife dönemi 1 Ağustos itibariyle başlıyor
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yeşil Tarife (YETA) adı verilen uygulama kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret yer alacağını duyurdu.

    1 Ağustos itibariyle hayata geçirilecek uygulama ile yeşil enerji kullanmak isteyen tüketiciler, bölgelerinde faaliyet gösteren ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji tedariki yapan şirketlerden elektrik temini yapabilecek. Yeşil enerji kullanmak isteyen tüketicilerin taleplerini yazılı olarak ilgili şirkete yapmaları gerekiyor. Tüketiciler bir takvim yılı içinde en fazla iki kere YETA'ya geçme talebinde bulunabilecek.

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    EPDK’ya göre YETA'yı kullanmayı tercih eden tüketiciler kurum tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılacak ve faturada yer alan kalemlerde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacak.

    YETA maliyetleri bir miktar yüksek

    Tüketicilerin temin ettiği elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğinin kanıtlanabilmesi adına ise şirketler, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) adı verilen belgeyi müşterilerine sunmakla mükellef olacak.

    Elektrik faturalarında yeşil tarife dönemi 1 Ağustos itibariyle başlıyor
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    Geçtiğimiz günlerde YETA kapsamında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu alandaki çalışmaların nihayetlendirildiğini belirtmiş ve maliyetlerin bir miktar yüksek olabileceğini ifade etmişti. Bakan Dönmez, açıklamasının devamında “Ancak yenilenebilir enerji sektörüne vermiş olduğumuz destek ve teşviklerle yatırım maliyetlerinin düşmesi zamanla fiyatlara da yansıyacak. Maliyetlerin düşmesiyle beraber YETA zaman içerisinde cazip bir hale gelecek. 2002 yılında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 26 seviyelerinde iken bugün bu sayı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde. İnşallah her yıl en az 1000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücünü devreye alma hedefimizle bu oranı daha da yukarılara çekeceğiz. Amacımız yenilenebilir enerji yatırımlarında sürekliliği sağlamak ve maliyet avantajını hem üretici hem de tüketici tarafına sunmak.” sözlerini sarf etmişti.

    Elektrik faturalarında yeşil tarife dönemi 1 Ağustos itibariyle başlıyor
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    Bakan Dönmez’in açıklamalarının ardından EPDK yeşil tarife ve dağıtım bedelini belirlemişti. Buna göre YETA uygulamasında fiyatlar, abone grubuna göre kilovatsaat başına 79,25 ile 91,46 kuruş (yukarıdaki tablo) arasında değişiklik gösterecek. İletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat başına yeşil enerji bedeli 69,97 kuruş olacak. Söz konusu bedel, normal tarifelerde meskenler için 57 kuruş seviyelerinde.

    Elektrik faturalarında yeşil tarife dönemi 1 Ağustos itibariyle başlıyor
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    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yesil-tarife-donemi-41555983 http://www.tenva.org/epdknin-yesil-tarife-uygulamasi-1-agustosta-baslayacak/ https://www.gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2020/07/26/elektrik-faturasina-yesil-isaret/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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