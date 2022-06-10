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    Elektrikli Volkswagen ID.4 SUV ailesine yeni versiyon eklendi

    Volkswagen ID.4 Pro 4Motion adı verilen yeni versiyon toplamda 265 PS güç sunan iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor. İşte detaylar:    
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    Elektrikli Volkswagen ID.4 SUV ailesine yeni versiyon eklendi
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    Volkswagen bugün ID.4 elektrikli SUV modelinin yeni bir dört tekerlekten çekişli versiyonunu duyurdu. ID.4 Pro 4Motion adı verilen model, tıpkı ID.4 GTX gibi çift motora sahip ancak güç tarafında biraz daha mütevazı.

    Yeni Volkswagen ID.4 Pro 4Motion'ın arka aksında bulunan motor 204 PS güç üretiyor. Ekstra güç ve çekiş gereken durumlarda devreye giren ön akstaki motor ise 109 PS güce sahip. İki motor birlikte 265 PS güç sunuyor ki bunun GTX versiyonuna göre 34 PS daha düşük olduğunu söylemek mümkün. 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlayan modelin azami hızı da 180 km/s ile sınırlandırılmış.

    Volkswagen, yeni ID.4 Pro 4Motion ile hız tutkunlarından ziyade doğa kaçamaklarını seven ailelere odaklanıyor. Öyle ki araç, toplam 1400 kg ile arkadan itişli ID.4 Pro Performance versiyonuna göre 200 kg daha fazla çekme kapasitesi sunuyor. Sonuç olarak Volkswagen, yeni elektrikli SUV modelini nispeten küçük römorklar ve botlar için ideal bir çekme aracı olarak tanımlıyor.

    Yeni model 77 kWsa batarya kapasitesi ile WLTP'ye göre 517 kilometre sürüş menzili sunuyor. Volkswagen'in belirttiğine göre araç, yüksek hızlı şarj istasyonlarında 36 dakika şarjla yüzde 5'ten yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Ön satışa açılan modelin Almanya'daki fiyatı 49.020 euro olarak açıklandı.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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