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    Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artıracak düzenleme yürürlükte

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenlemeye göre elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarının yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.
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    Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumarına geri ödemesiz destek
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    Ülkemizdeki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı diğer ülkelere kıyasla epey az. Bu durum, elektrikli otomobil satışlarına negatif etki ediyor ve çevreyi kirleten araç sayısının her sene artmasına neden oluyor. Türkiye'deki şarj istasyonu sayısını artırmak için yeni yatırımlara geri ödemesiz destek verilmesine karar verildi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

    Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumarına geri ödemesiz destek
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    Geri ödemesiz desteğin yanı sıra makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek. Destek süresi en fazla 36 ay olarak belirlendi. Bu destek ile birlikte ülkemizdeki hızlı şarj istasyonları sayısında ciddi artış bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 17 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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