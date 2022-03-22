Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artıracak düzenleme yürürlükte

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Ülkemizdeki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı diğer ülkelere kıyasla epey az. Bu durum, elektrikli otomobil satışlarına negatif etki ediyor ve çevreyi kirleten araç sayısının her sene artmasına neden oluyor. Türkiye'deki şarj istasyonu sayısını artırmak için yeni yatırımlara geri ödemesiz destek verilmesine karar verildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

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Geri ödemesiz desteğin yanı sıra makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek. Destek süresi en fazla 36 ay olarak belirlendi. Bu destek ile birlikte ülkemizdeki hızlı şarj istasyonları sayısında ciddi artış bekleniyor.

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Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumarına geri ödemesiz destek