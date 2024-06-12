Elektrikli araç satışları artmaya devam edecek: Bloomberg'in raporu neler söylüyor?

- Artış hızı yavaşlayacak
- 2030'larda elektrikli kamyonlar yaygınlaşacak
- Lityum demir fosfat pillerin payı artacak
- 2050'de sıfır emisyon hedefinden uzaktayız
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BloombergNEF'in Uzun Vadeli Elektrikli Araç Görünümü (EVO) raporu, hızla düşen batarya fiyatlarının, yeni nesil batarya teknolojisindeki gelişmelerin ve elektrikli araçların içten yanmalı muadillerine göre ekonomik hale geliyor oluşunun uzun vadeli olarak elektrikli araçların büyümesini desteklemeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Ancak rapor, ulaşımda küresel net sıfıra ulaşma pencerisinin daha da daraldığını gösteriyor. İşte rapordaki detaylar:
Artış hızı yavaşlayacak
Bloomberg'in senaryosuna göre binek elektrikli araç satışlarının 2027'de 30 milyonu aşması ve 2040'ta yıllık 73 milyon satış adedine ulaşması bekleniyor. Ancak satışların artış hızının düşeceği belirtiliyor. 2020 ile 2023 arasında yıllık %61 artış hızına karşılık, önümüzdeki 4 sene ortalama artış hızının %21 olması bekleniyor. Küresel yeni binek araç satışlarınındaki elektrikli araç oranı, 2023'teki %17,8 seviyesinden 2027'de %33'e yükselecek. Bu oranın Çin'de %60, Avrupa'da ise %41 seviyesinde olması bekleniyor.
Raporda içten yanmalı araçların satışlarının 2017 yılında zirveye ulaştığı, 2027 yılında ise bu zirve değerinden %29 daha düşük araç satılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca hibritlerin, özellikle yakıt verimliliği kurallarının giderek katılaştığı pazarlarda yakın vadede anlamlı bir rol oynayabileceğini ileri sürüyor.
2030'larda elektrikli kamyonlar yaygınlaşacak
Bloomberg, elektrikli ağır kamyonların 2030 yılına kadar çoğu kullanım durumu için ekonomik açıdan uygun hale geleceğini belirtiyor. İlk aşamada şehir içi ve kısa mesafelerde elektrikli kamyonlar yaygınlaşacak olsa, 2030'lu yıllarda artan batarya kapasiteleri ve düşen fiyatlarla uzun mesafelerde dizel kamyonlarla rekabet edebilecek düzeye geleceği ifade ediliyor. Yakıt hücreli kamyonlara ilişkin görünümün ise belirsiz olduğu belirtiliyor.
Lityum demir fosfat pillerin payı artacak
BloombergNEF, lityum demir fosfat pillerin (LFP) düşen fiyatlarıyla artan oranda kullanılacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde elektrikli otomobil pazarındaki payının %50'yi aşacağını öngörüyor. LFP piller, özellikle Çin pazarında 53 dolar/kWh'e kadar düşen fiyatıyla pazar payını hızla arttırıyor. Daha düşük maliyetli kimyaya geçiş nedeniyle, 2025 yılına kadar nikel ve manganez tüketimi, bir önceki öngörüye göre %25 ve %38 daha düşük olacak.
Artan elektrik talebini karşılamak için şarj endüstrisinin önümüzdeki on yılda hızla olgunlaşması gerekecek. Senaryoya bağlı olarak 2050 yılına kadar şarj altyapısı, kurulum ve bakım için 1,6 trilyon ila 2,5 trilyon dolar arasında kümülatif yatırım yapılması gerekiyor.
2050'de sıfır emisyon hedefinden uzaktayız
Raporda, 2050 yılına kadar küresel olarak sıfır emisyonlu bir ulaşım filosuna ulaşmak için çok daha hızlı bir geçişin yapılması gerektiği belirtiliyor. İlerlemelere rağmen, küresel karayolu taşımacılığının sıfır emisyona ulaşma hedefinden çok uzak olduğu ifade ediliyor. 2035 yılında yollarda 476 milyon elektrikli araç bulunacağı, 2040 yılında ise bu sayının 722 milyona çıkarak toplam araç sayısının %45'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bloomberg, 2050 yılında dünyadaki bütün araç filosunun %69'unun elektrikli olacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla %100'e ulaşmak için elektrikli araçlara geçişin çok daha hızlı olması gerekiyor.Kaynakça https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#download https://electrek.co/2024/06/12/ev-sales-arent-lagging-theyre-headed-for-long-term-growth/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.