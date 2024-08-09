Çin'de elektrikli araç satışları ilk defa fosil yakıtlıları geride bıraktı!

Çin tarafından yeni enerji araçlar (NEV) olarak adlandırılan elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar, Çin Binek Otomobil Derneği'nin verilerine göre Temmuz ayında yıllık bazda %37 artarak otomobil satışlarının %50,7'sine ulaştı ve rekor kırdı. Bu, Haziran ayına göre NEV araçlarda %28,6'lık bir artış ve tamamen elektrikli araçlarda %14,4'lük bir artış anlamına geliyor.
Hükümet çeşitli teşvikler sunuyor
Üç yıl önce, elektrikli araçların satışlarda yalnızca %7 pay aldığı ülkede, hükümet teşvikleri ve düşen fiyatlar neticesinde satışlarda adeta patlama yaşanıyor.
Çin'de, Temmuz 2024'te yıllık %3,1 düşüşle toplam 1,73 milyon binek otomobil satıldı. Bu nedenle, otomobil satışlarını artırmak için Çin hükümeti Temmuz ayı sonlarında elektrikli araçlar için nakit teşvikleri 20.000 yuan'a (2.785 dolar) çıkardı ve ilk duyurulduğu Nisan ayından itibaren geriye dönük hale getirdi. Ayrıca, NEV'ler 2024 ve 2025'te 30.000 yuan'a (4.175 dolar) kadar satış vergisinden muaf tutuluyor. Ek olarak, benzinli otomobillerini NEV'lerle değiştiren tüketicilere 20.000 yuan (2.540 dolar) hurda teşviki de bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.