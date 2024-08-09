Çin'de elektrikli araç satışları ilk defa fosil yakıtlıları geride bıraktı!

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında, Çin'de elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil satışları, ilk defa toplam otomobil satışlarının yarısına ulaşarak önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Çin tarafından yeni enerji araçlar (NEV) olarak adlandırılan elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar, Çin Binek Otomobil Derneği'nin verilerine göre Temmuz ayında yıllık bazda %37 artarak otomobil satışlarının %50,7'sine ulaştı ve rekor kırdı. Bu, Haziran ayına göre NEV araçlarda %28,6'lık bir artış ve tamamen elektrikli araçlarda %14,4'lük bir artış anlamına geliyor.

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Hükümet çeşitli teşvikler sunuyor

Üç yıl önce, elektrikli araçların satışlarda yalnızca %7 pay aldığı ülkede, hükümet teşvikleri ve düşen fiyatlar neticesinde satışlarda adeta patlama yaşanıyor.

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Çin'de, Temmuz 2024'te yıllık %3,1 düşüşle toplam 1,73 milyon binek otomobil satıldı. Bu nedenle, otomobil satışlarını artırmak için Çin hükümeti Temmuz ayı sonlarında elektrikli araçlar için nakit teşvikleri 20.000 yuan'a (2.785 dolar) çıkardı ve ilk duyurulduğu Nisan ayından itibaren geriye dönük hale getirdi. Ayrıca, NEV'ler 2024 ve 2025'te 30.000 yuan'a (4.175 dolar) kadar satış vergisinden muaf tutuluyor. Ek olarak, benzinli otomobillerini NEV'lerle değiştiren tüketicilere 20.000 yuan (2.540 dolar) hurda teşviki de bulunuyor.

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Çin'de elektrikli araçlar ilk defa fosil yakıtları geride bıraktı