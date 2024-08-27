Manganez temelli bu bataryalar elektrikli araçlarda ezber bozabilir

Elektrikli araç üreticileri daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayan nikel ve kobalt bataryalarını tercih ediyor. Zira bu bataryalar, daha küçük bir batarya paketinde daha fazla menzil vadediyor. Ancak, nikel ve kobaltın elde edilmesi maliyetli ve nispeten nadir olduğundan, bu malzemeler sürdürülebilirlik açısından sıkıntı yaratıyor. Lityum-iyon (Li-ion) bataryalar ise çoğu elektronik cihazda tercih edilse de enerji yoğunluklarının düşük olması nedeniyle elektrikli araçlarda en ideal çözüm değiller.
Anotto manganez kullanımı enerji yoğunluğunu artırdı
Bunun için bilim insanları Li-ion bataryaları iyileştirmek için çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Bunlardan birisinde LiMnO2 gibi lityumun yanı sıra anot malzemesinde manganezin olduğu çözümler de denendi. Ancak elektrotun düşük performansı nedeniyle uygulamalar bugüne kadar sınırlı kalmıştı. Japon araştırmacılar da tam olarak bu soruna odaklandılar.
Sentez sonrası yapılan testlerde, LiMnO2 elektrodu bulunan bataryanın 820 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştığı görüldü. Bu, nikel bazlı bataryalarda elde edilen 750 Wh/kg'ın üzerinde bir değer. Lityum bazlı bataryalar ise 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip.
Araştırmacılar, diğer polimorf formüllerde manganezin genellikle enerji yoğunluğu kapasitesinin yarısını gösterdiğini belirttiler. Daha önce yapılan çalışmalar, bataryalarda voltaj düşüşü gibi sorunlara işaret etmişti; ancak LiMnO2 elektrodu ile böyle bir durum gözlemlenmedi. Araştırmacılar, çalışmalarının mevcut seçeneklerle rekabet edebilecek, sürdürülebilir üretimi olan ve çevre dostu bir teknoloji geliştirdiğine inanıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.