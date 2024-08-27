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    Manganez temelli bu bataryalar elektrikli araçlarda ezber bozabilir

    Yokohama Ulusal Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacılar, elektrikli araçlar (EV) için nikel ve kobalt bazlı bataryalara umut verici bir alternatif ortaya koydu. Yeni batarya ezber bozabilir.
    Manganez temelli bu bataryalar elektrikli araçlarda ezber bozuyor Tam Boyutta Gör
    Japonya’nın Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden (YNU) araştırmacılar, elektrikli araçlar (EV) için nikel ve kobalt bazlı bataryalara yenilikçi bir alternatif geliştirdi. Araştırmacıların yaklaşımları hem uygun maliyetli hem de sürdürülebilir olan yüksek enerji yoğunluklu bir batarya oluşturmak için anotta manganez kullanıyor.

    Elektrikli araç üreticileri daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayan nikel ve kobalt bataryalarını tercih ediyor. Zira bu bataryalar, daha küçük bir batarya paketinde daha fazla menzil vadediyor. Ancak, nikel ve kobaltın elde edilmesi maliyetli ve nispeten nadir olduğundan, bu malzemeler sürdürülebilirlik açısından sıkıntı yaratıyor. Lityum-iyon (Li-ion) bataryalar ise çoğu elektronik cihazda tercih edilse de enerji yoğunluklarının düşük olması nedeniyle elektrikli araçlarda en ideal çözüm değiller.

    Anotto manganez kullanımı enerji yoğunluğunu artırdı

    Bunun için bilim insanları Li-ion bataryaları iyileştirmek için çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Bunlardan birisinde LiMnO2 gibi lityumun yanı sıra anot malzemesinde manganezin olduğu çözümler de denendi. Ancak elektrotun düşük performansı nedeniyle uygulamalar bugüne kadar sınırlı kalmıştı. Japon araştırmacılar da tam olarak bu soruna odaklandılar.

    Manganez temelli bu bataryalar elektrikli araçlarda ezber bozuyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, LiMnO2'nin çeşitli formlarını X-ray difraksiyonu, taramalı elektron mikroskobu ve elektrokimyasal yöntemlerle kapsamlı bir şekilde incelediler. YNU'dan Naoaki Yabuuchi ve ekibi, monoklinik tabakalı alanların LiMnO2'nin spinel benzeri bir faza geçişini aktive ettiğini buldular. LiMnO2, faz geçişini kolaylaştırarak elektrot malzemesinin performansını artırıyordu. Yabuuchi, "Bu bulgudan, monoklinik tabakalı alan yapıları ve yüksek yüzey alanına sahip nanoyapılı LiMnO2'nin doğrudan basit bir katı hal reaksiyonu kullanılarak sentezlendiğini keşfettik" şeklinde bir basın açıklaması yaptı. Bu reaksiyon, ara adımları olmadan iki bileşenden doğrudan sentezlenebiliyor.

    Sentez sonrası yapılan testlerde, LiMnO2 elektrodu bulunan bataryanın 820 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştığı görüldü. Bu, nikel bazlı bataryalarda elde edilen 750 Wh/kg'ın üzerinde bir değer. Lityum bazlı bataryalar ise 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip.

    Araştırmacılar, diğer polimorf formüllerde manganezin genellikle enerji yoğunluğu kapasitesinin yarısını gösterdiğini belirttiler. Daha önce yapılan çalışmalar, bataryalarda voltaj düşüşü gibi sorunlara işaret etmişti; ancak LiMnO2 elektrodu ile böyle bir durum gözlemlenmedi. Araştırmacılar, çalışmalarının mevcut seçeneklerle rekabet edebilecek, sürdürülebilir üretimi olan ve çevre dostu bir teknoloji geliştirdiğine inanıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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