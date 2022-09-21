Japonya, elektrikli araçları şarj edecek yol için testlere başladı

Obayashi ve Denso, elektrikli araçlar (EV) için tasarlamış kablosuz şarj teknolojisini barındıran yol yüzeylerini test etmeye başladı. Kablosuz şarj yollarının 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. İlk test Obayashi’nin Tokyo’daki araştırma merkezinde yapıldı. Ufak bir elektrikli araç saatte 15 kilometre hızla yolun altına yerleştirilmiş sürekli elektrik döngüsü olan bir şeritte yol alabildi. Kısa süreli duraksama yaşandığı belirtildi.

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Hangi teknolojiyi kullanıyor?

Şu an Japonya’da test aşamasında olan yol yüzeylerinde manyetik alan (elektromanyetik) indüksiyon teknolojisi kullanılıyor. Yol yüzeyi altındaki bobinlerden gelen elektrik akımı elektrikli aracın içindeki bobinlerle etkileşime girerek elektrik akımı üretiliyor.

Obayashi’nin fiberle güçlendirilmiş betonu, yolun dayanıklılığını artırmakla kalmıyor, optimum şarj için yol yüzeyinin altındaki bobinlerin yüzeye yakın yerleştirilmesine olanak tanıyor. Bobinlerin ve güç kaynaklarının performansını inceleme görevi Denso’da.

Verimlilik ve maliyet

Elektrikli araçlar (EV) için tasarlanan yeni yollarda kullanılan teknolojinin olumsuz yönleri de var. Bobinlerin yolun altına yerleştirilmesinin az da olsa güç aktarımı kaybına neden olacağı düşünülüyor. Bu teknolojinin elektrik araçları şarj ederken kabloların kullanılmasından daha az verimli olacağı tahmin ediliyor. Tabii ki işin maliyet yönü de var; kaldırımın döşenmesinin daha pahalıya mal olacağı aşikar.

Test verileri 2023'e kadar toplanacak

Teknolojinin gerçek sokaklarda nasıl performans göstereceğini belirlemek için kapalı alanda gerçekleştirilen testler 2023 Mart ayına kadar sürecek. Obayashi, elektrikli ve sürücüsüz otomobiller için şarj ve iletişim desteği sağlamak adına yol kenarına güç ve internet kabloları yerleştirmek için Furukawa Electric ile de çalışmasını sürdürüyor. Bu altyapının elektrikli ve sürücüsüz otomobillerde ana akım teknoloji haline gelmesine yardımcı olması bekleniyor.

Benzer teknoloji Avrupa ülkelerinde test ediliyor

Avrupalı otomobil üreticilerinin benzer teknolojileri test ettiği biliniyor. Örneğin; İsveç'te SmartRoad projesiyle yolların şarj istasyonuna dönüştürülüyor, pilot uygulama Haziran 2022'de başladı. İtalya'da da Stellantis adında bir otomobil üreticisi, elektrikli araçların seyir halinde kablosuz şarj olmasını sağlayan özel donanımlı, özel yol şeritlerini test ediyor.

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Elektrikli araçları şarj eden yol yapımına Japonya da katıldı