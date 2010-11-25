Elektrikli binek otomobillere %37 ÖTV geliyor

Dünya genelinde elektrikli otomobil sahiplerine vergi muafiyeti ve teşvik sağlanırken ülkemizde elektrikli otomobillere yeni ÖTV sürprizi yaşanıyor.Bundan sonraki yıllarda Türkiye'de önemli elektrikli otomobiller üretmeyi planlayan otomobil üreticileri, devletin desteğini beklerken gelen %37 ÖTV'nin şaşkınlığını yaşıyorlar.

Yeni düzenlemeyle binek elektrikli araçların satış fiyatlarına %37 ÖTV uygulanması öngörüldü. Yolcu taşımacılığında kullanılacak elektrikli araçlara ise %10 ÖTV uygulanacak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün elektrikli araçların kullanılması için teşviğin gündemde olduğunu belirtmesiyle heyecanlanan otomobil sektörü, bu yeni ÖTV değerlerini şaşkınlıkla karşıladılar. Elektrikli Fluence'nin 21.000 Euro olan Fransa fiyatı, yeni açıklanan bu %37 ÖTV ve bu değerin üstüne bir de %18 KDV eklenince 42.000 TL yerine 89.000 TL'ye ulaşıyor. Peugeot'nun yeni tamamen elektrikli otomobili iOn'un yaklaşık 30.000 Euro olan Avrupa fiyatı Türkiye için hesaplanınca 120.000 TL'yi bulan bir fiyat etiketi ortaya çıkıyor.

Düzenlemeden Honda ve Toyota gibi hibrid otomobil satışı yapan otomobil üreticileri de memnun değil. 1.8 litrelik hacme göre vergilendirilen Prius'un fiyatı düşecek olsa da hibridlerden hiç bahsedilmemesi ve sadece tamamen elektrikli otomobiller için vergi sisteminin tanımlanmasını ise bu rahatsızlıklarının nedeni olarak açıklıyorlar. MTV konusunda da karışıklık olan yeni sistemde elektrikli otomobil sahiplerinin ne kadar MTV ödeyeceği netleşmedi. Elektrikli araç sahiplerinin en düşük MTV'yi ödeyeceği kesinleşirse 2010 model elektrikli otomobil sahibi bir vatandaş yıllık 405 lira MTV ödeyecek.

Elektrikli ve hibrid otomobil üreticileri, otomotiv dünyasını hiç memnun etmeyen bu ÖTV sürprizinin bir an önce düzenlenmesini ve yeni teşviklerin uygulanmasını bekliyorlar.