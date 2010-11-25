Elektrikli binek otomobillere %37 ÖTV geliyor

Dünya genelinde elektrikli otomobil sahiplerine vergi muafiyeti ve teşvik sağlanırken ülkemizde elektrikli otomobillere yeni ÖTV sürprizi yaşanıyor.Bundan sonraki yıllarda Türkiye'de önemli elektrikli otomobiller üretmeyi planlayan otomobil üreticileri, devletin desteğini beklerken gelen %37 ÖTV'nin şaşkınlığını yaşıyorlar.
Yeni düzenlemeyle binek elektrikli araçların satış fiyatlarına %37 ÖTV uygulanması öngörüldü. Yolcu taşımacılığında kullanılacak elektrikli araçlara ise %10 ÖTV uygulanacak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün elektrikli araçların kullanılması için teşviğin gündemde olduğunu belirtmesiyle heyecanlanan otomobil sektörü, bu yeni ÖTV değerlerini şaşkınlıkla karşıladılar. Elektrikli Fluence'nin 21.000 Euro olan Fransa fiyatı, yeni açıklanan bu %37 ÖTV ve bu değerin üstüne bir de %18 KDV eklenince 42.000 TL yerine 89.000 TL'ye ulaşıyor. Peugeot'nun yeni tamamen elektrikli otomobili iOn'un yaklaşık 30.000 Euro olan Avrupa fiyatı Türkiye için hesaplanınca 120.000 TL'yi bulan bir fiyat etiketi ortaya çıkıyor.
Düzenlemeden Honda ve Toyota gibi hibrid otomobil satışı yapan otomobil üreticileri de memnun değil. 1.8 litrelik hacme göre vergilendirilen Prius'un fiyatı düşecek olsa da hibridlerden hiç bahsedilmemesi ve sadece tamamen elektrikli otomobiller için vergi sisteminin tanımlanmasını ise bu rahatsızlıklarının nedeni olarak açıklıyorlar. MTV konusunda da karışıklık olan yeni sistemde elektrikli otomobil sahiplerinin ne kadar MTV ödeyeceği netleşmedi. Elektrikli araç sahiplerinin en düşük MTV'yi ödeyeceği kesinleşirse 2010 model elektrikli otomobil sahibi bir vatandaş yıllık 405 lira MTV ödeyecek.
Elektrikli ve hibrid otomobil üreticileri, otomotiv dünyasını hiç memnun etmeyen bu ÖTV sürprizinin bir an önce düzenlenmesini ve yeni teşviklerin uygulanmasını bekliyorlar.
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Çok tartışılmış %37 olcak falan denmiş ama sonucu bilmeyen varsa verelim:
Karara göre, elektrikli otomobiller, motor gücüne göre yüzde 3, yüzde 7 ve yüzde 15 olmak üzere 3 ayrı kategoride vergilendirilecek. Motor gücü 85 kilovatı geçmeyen binek otomobillere yüzde 3, 85-120 kilovat arasındakilere yüzde 7, motor gücü 120 kilovatı aşanlara da yüzde 15 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 20 kilovatı geçmeyen elektrikli motosikletlerden yüzde 3 ÖTV alınacak.
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dewlet bir araçtır mekanizmadır(ütü araba çaydanlık şofben merdien ws). halka hizmet için wardır. bizde ne için war? halka eziyet çektirmek,cebindeki parayı yasalara uyarak çalmak. ayrıca ÖTW denen illet gölcük depreminde geçici olarak uygulanacaktı sadece 2 seneliğine. Hükümet değişti şimdikiler geldi ne oldu? kaldırılacağı halde yükseltildi herşeye uygulandı. Bir malın wergisi kdwdir o bile awrupadaki diğer ülkelerden yüksek onun üstünede ÖTW denen rezalet war.. Ne diyim Allah Sonumuzu hayır etsin. Halkımız takla atmaya mahkum..
Not:tuş basmadığından w harfini kullanıyorum.
+ olarak, devlet mesela kendin elektrik üretirsen ve görürsede ceza kesiyor. Galiba izin almakta pek kolay değil.
Yani gidip türbin yada güneş paneli aldın diyelim, kafana göre takamıyorsun. Elbet çevre sorunları vs.'de olabilir ama esas neden bencede dediğin gibi. "Vergi almak!"
ÖTV deprem fonu değildir. Özel tüketim vergisidir. Sadece otomobilde değil dayanıklı tüketim mallarında, sigarada, içkilerde, lüks tüketim sınıfına giren ürünlerde, akaryakıtta vs. yani bir malda KDV dışında ek vergi varsa bunun adı ÖTV oluyor. Biz hangi malda olduğunu pek fark etmeyiz çünkü bu vergiyi ithalatçı yada üretici kendi çıkış fiyatı üzerinden kendisi öder. ÖTV bir fona değil, gelir olarak hazineye gider.
ÖTV nerden çıktı bir araştırırsan sevinirim.