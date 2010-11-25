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Elektrikli binek otomobillere %37 ÖTV geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli binek otomobillere %37 ÖTV geliyor
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Dünya genelinde elektrikli otomobil sahiplerine vergi muafiyeti ve teşvik sağlanırken ülkemizde elektrikli otomobillere yeni ÖTV sürprizi yaşanıyor.Bundan sonraki yıllarda Türkiye'de önemli elektrikli otomobiller üretmeyi planlayan otomobil üreticileri, devletin desteğini beklerken gelen %37 ÖTV'nin şaşkınlığını yaşıyorlar.

Yeni düzenlemeyle binek elektrikli araçların satış fiyatlarına %37 ÖTV uygulanması öngörüldü. Yolcu taşımacılığında kullanılacak elektrikli araçlara ise %10 ÖTV uygulanacak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün elektrikli araçların kullanılması için teşviğin gündemde olduğunu belirtmesiyle heyecanlanan otomobil sektörü, bu yeni ÖTV değerlerini şaşkınlıkla karşıladılar. Elektrikli Fluence'nin 21.000 Euro olan Fransa fiyatı, yeni açıklanan bu %37 ÖTV ve bu değerin üstüne bir de %18 KDV eklenince 42.000 TL yerine 89.000 TL'ye ulaşıyor. Peugeot'nun yeni tamamen elektrikli otomobili iOn'un yaklaşık 30.000 Euro olan Avrupa fiyatı Türkiye için hesaplanınca 120.000 TL'yi bulan bir fiyat etiketi ortaya çıkıyor.

Düzenlemeden Honda ve Toyota gibi hibrid otomobil satışı yapan otomobil üreticileri de memnun değil. 1.8 litrelik hacme göre vergilendirilen Prius'un fiyatı düşecek olsa da hibridlerden hiç bahsedilmemesi ve sadece tamamen elektrikli otomobiller için vergi sisteminin tanımlanmasını ise bu rahatsızlıklarının nedeni olarak açıklıyorlar. MTV konusunda da karışıklık olan yeni sistemde elektrikli otomobil sahiplerinin ne kadar MTV ödeyeceği netleşmedi. Elektrikli araç sahiplerinin en düşük MTV'yi ödeyeceği kesinleşirse 2010 model elektrikli otomobil sahibi bir vatandaş yıllık 405 lira MTV ödeyecek.

Elektrikli ve hibrid otomobil üreticileri, otomotiv dünyasını hiç memnun etmeyen bu ÖTV sürprizinin bir an önce düzenlenmesini ve yeni teşviklerin uygulanmasını bekliyorlar.

Elektrikli binek otomobillere %37 ÖTV geliyor
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DH Misafiri 7 yıl
bir arkadasım yaklaşık 1ton ağırlığındaki hurda bir aracı tadilat yaparak 600kga indirdi detaylara girmiyorum.. şuan aracta çelebi hareket sistemine benzer muthiş bir mekanizma mevcut yine 1kw 2 adet elk.motoru ve 2,3kw elk.marşlı jeneratör. aracta frenaj sorunu var tam hız için pist gerekiyor.. devlet hibe yaparsa tasarruf hareketini başlatmış oluruz fakat yakıtdaki vergi gelirleri düşer :) jen.yakıt tüketimi 1,1lt/saat, bir saatte (yol ve trafik durumuna göre değişen) ort.min.60km gideri var.şarj olayı yok patent de yok :) varın hesabını siz yapın
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+24edition 7 yıl
Vergi manyagi olduk artik vergi vermedigimiz hicbir sey kalmayacak.
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LeSRiSeL 7 yıl
Durmak yok yolmaya devam
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kırmızımercimek 7 yıl
hocam, bahsettiğin çamaşır makinesi bu olsa gerek D:
youtube.com/...
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Krandei 7 yıl
Hocam hortlatmışsın 1 yıllık konuyu


Çok tartışılmış %37 olcak falan denmiş ama sonucu bilmeyen varsa verelim:

Karara göre, elektrikli otomobiller, motor gücüne göre yüzde 3, yüzde 7 ve yüzde 15 olmak üzere 3 ayrı kategoride vergilendirilecek. Motor gücü 85 kilovatı geçmeyen binek otomobillere yüzde 3, 85-120 kilovat arasındakilere yüzde 7, motor gücü 120 kilovatı aşanlara da yüzde 15 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 20 kilovatı geçmeyen elektrikli motosikletlerden yüzde 3 ÖTV alınacak.


forum.donanimhaber.com/...
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artenis 9 yıl
DEMOKRATIK DEVLET, ADALET işte ........ Üç harfli parti ile Durmak yok ZAMMA devam...........
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harece66 9 yıl
dışa bağımlılık diye buna denir. ülke içi üretimin kısılması tabiki hükümetin ve bizlerin zararınadır. ithal araba demek ülke parasının dışarı çıkması demek. buda ülke ekonomisine sıkıntı demek. ama devlet Türkiyede üretime destek verirse belki bir düşme olabilir oda belki :D
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tahir40 9 yıl
Dünyanın en pahalı benzini bizde, aldığınız her Litre benzinin mazotun %70i vergidir. Devlet neden istesin çevreci arabayı, çatır çatır benzin içen araçlar dururken? İşin komik yanı 1 Fransız 1 Türkün ortalama 4-5 katı para kazanırken, Türkün her bişeye en az 2 katı para ödemesi... Hadi çıkın içinden.
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northernlights 9 yıl
%37 mi?

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aoktar 9 yıl
devlet kim için ya. Böyle saçma düzen olmaz. Modern kölelik sistemi
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Gladiotürk 7 yıl aoktar
aoktar

devlet kim için ya. Böyle saçma düzen olmaz. Modern kölelik sistemi

dewlet bir araçtır mekanizmadır(ütü araba çaydanlık şofben merdien ws). halka hizmet için wardır. bizde ne için war? halka eziyet çektirmek,cebindeki parayı yasalara uyarak çalmak. ayrıca ÖTW denen illet gölcük depreminde geçici olarak uygulanacaktı sadece 2 seneliğine. Hükümet değişti şimdikiler geldi ne oldu? kaldırılacağı halde yükseltildi herşeye uygulandı. Bir malın wergisi kdwdir o bile awrupadaki diğer ülkelerden yüksek onun üstünede ÖTW denen rezalet war.. Ne diyim Allah Sonumuzu hayır etsin. Halkımız takla atmaya mahkum..

Not:tuş basmadığından w harfini kullanıyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
Ekonomi çöker siz de hiç düşünmüyorsunuz ama :). Türkiye'nin, dünyanın en pahalı akaryakıt fiyatına, vergilendirme nedeniyle sahip olduğunu ve bu vergi kalkarsa ekonominin ayakta durayamayacağını unutmamak lazım. Sonuçta bu boyutta çıkarcılık ve devletin her kademesinde israf ve yolsuzluk olan bir ülkedeyiz. Bu açığı ancak böyle kapatabiliyoruz. Siz sadece otobanlar ve köprüler mi paralı sanıyorsunuz? Akaryakıt dolayısıyla gittiğimiz her kilometrede aslında devlete yol parası ödüyoruz. Elektrikli otomobilde böyle bir mekanizma olamayacağından, MTV değil en alt kademeden en üst kademeye yeni bir üst kademe daha eklenmezse dua etmek lazım. Zira elektrikli araçtan da gittiği her kilometrede para alamayacaklarından bir şekilde bunu çıkarmak isteyecekler.
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Fleetwood1991 9 yıl

DH Misafiri

Ekonomi çöker siz de hiç düşünmüyorsunuz ama :). Türkiye'nin, dünyanın en pahalı akaryakıt fiyatına, vergilendirme nedeniyle sahip olduğunu ve bu vergi kalkarsa ekonominin ayakta durayamayacağını unutmamak lazım. Sonuçta bu boyutta çıkarcılık ve devletin her kademesinde israf ve yolsuzluk olan bir ülkedeyiz. Bu açığı ancak böyle kapatabiliyoruz. Siz sadece otobanlar ve köprüler mi paralı sanıyorsunuz? Akaryakıt dolayısıyla gittiğimiz her kilometrede aslında devlete yol parası ödüyoruz. Elektrikli otomobilde böyle bir mekanizma olamayacağından, MTV değil en alt kademeden en üst kademeye yeni bir üst kademe daha eklenmezse dua etmek lazım. Zira elektrikli araçtan da gittiği her kilometrede para alamayacaklarından bir şekilde bunu çıkarmak isteyecekler.

+ olarak, devlet mesela kendin elektrik üretirsen ve görürsede ceza kesiyor. Galiba izin almakta pek kolay değil.

Yani gidip türbin yada güneş paneli aldın diyelim, kafana göre takamıyorsun. Elbet çevre sorunları vs.'de olabilir ama esas neden bencede dediğin gibi. "Vergi almak!"

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ATiM 9 yıl
@mczaga
ÖTV deprem fonu değildir. Özel tüketim vergisidir. Sadece otomobilde değil dayanıklı tüketim mallarında, sigarada, içkilerde, lüks tüketim sınıfına giren ürünlerde, akaryakıtta vs. yani bir malda KDV dışında ek vergi varsa bunun adı ÖTV oluyor. Biz hangi malda olduğunu pek fark etmeyiz çünkü bu vergiyi ithalatçı yada üretici kendi çıkış fiyatı üzerinden kendisi öder. ÖTV bir fona değil, gelir olarak hazineye gider.
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mczaga 9 yıl

ATiM

@mczaga

ÖTV deprem fonu değildir. Özel tüketim vergisidir. Sadece otomobilde değil dayanıklı tüketim mallarında, sigarada, içkilerde, lüks tüketim sınıfına giren ürünlerde, akaryakıtta vs. yani bir malda KDV dışında ek vergi varsa bunun adı ÖTV oluyor. Biz hangi malda olduğunu pek fark etmeyiz çünkü bu vergiyi ithalatçı yada üretici kendi çıkış fiyatı üzerinden kendisi öder. ÖTV bir fona değil, gelir olarak hazineye gider.



ÖTV nerden çıktı bir araştırırsan sevinirim.
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