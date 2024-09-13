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    Dünyada ilk defa bir LNG gemisi yelkenle donatılacak

    Japon nakliye şirketi MOL ve ABD merkezli Chevron Shipping, son teknoloji rüzgar destekli tahrik sistemini ilk defa bir LNG gemisine entegre edecek, böylece önemli bir enerji tasarrufu sağlanacak.
    Dünyada ilk defa bir LNG gemisi yelkenle donatılacak Tam Boyutta Gör
    Japon nakliye şirketi Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ve ABD merkezli Chevron Shipping Company, son teknoloji rüzgar destekli tahrik sistemini LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) gemisine entegre edecek. Şirketlere göre bu, rüzgar destekli teknolojiye sahip dünyanın ilk LNG gemisi olacak.

    Chevron Asia Pacific Shipping tarafından kiralanan 174.000 metreküp hacimli gemi, Güney Kore'de inşa ediliyor ve geminin 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

    MOL tarafından geliştirilen Wind Challenger isimli teknolojide yer alan teleskopik yelkenler, geminin yakıt tüketimini düşürmenin yanında sera gezı emisyonlarını da azaltacak. Şirkete göre, yakıt verimliliğini artırmak için teknoloji, otomatik yelken kontrolünü gerçek zamanlı rüzgar izleme sistemiyle birleştiriyor.

    Kompozit malzemeyle ağırlıktan tasarruf sağlanıyor

    Geminin kargo kapasitesini korumak için yelkenler, hafif cam elyaf (fiber glass) takviyeli plastikten (GFRP) imal ediliyor. Böylece gemiye çok fazla ağırlık yüklenmiyor. Yelkenler ayrıca dalgalı havalarda dengeyi korumak için aşağı inerek küçülebiliyor. Bu sayede ağırlık merkezi aşağı çekilerek geleneksel gemilerle aynı güvenlik sağlanıyor.

    Wind Challenger, gemi rotalarını optimize etmek ve yakıt verimliliğini daha da artırmak için üç temel bileşeni bir araya getiriyor: yelkenler, kontrol sistemi ve hava durumu rotası.

    Yakıt tüketiminde %17'ye varan azalma elde edildi

    Ekim 2022'de MOL, Wind Challenger ile donatılmış 100.000 metrik tonluk kömür taşıyıcısı Shofu Maru'yu denize indirdi. Gemi, 18 ay boyunca 7 gidiş-dönüş seferi tamamlayarak günlük yakıt tüketiminde %17'ye varan bir azalma elde etti ve sefer başına ortalama %5 ila %8'lik bir azalma sağlandı.

    Şirket, Wind Challenger sisteminin hem yeni inşa edilmiş hem de mevcut gemilere takılabildiğini, kuru yük gemilerinden tankerlere ve LNG taşıyıcılarına kadar çok çeşitli gemilere birden fazla kez monte edilebileceğini söylüyor. MOL, 2030 yılına kadar Wind Challenger teknolojisiyle donatılmış 25 gemiyi, 2035 yılına kadar ise 80 gemiyi konuşlandırmayı planlıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/us-to-equip-colossal-lng-carrier-with-wind-powered-sails https://www.mol-service.com/en/services/energy-saving-technologies/wind-challenger
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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