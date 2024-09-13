Dünyada ilk defa bir LNG gemisi yelkenle donatılacak

- Kompozit malzemeyle ağırlıktan tasarruf sağlanıyor
- Yakıt tüketiminde %17'ye varan azalma elde edildi
- Yorumlar
Chevron Asia Pacific Shipping tarafından kiralanan 174.000 metreküp hacimli gemi, Güney Kore'de inşa ediliyor ve geminin 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
MOL tarafından geliştirilen Wind Challenger isimli teknolojide yer alan teleskopik yelkenler, geminin yakıt tüketimini düşürmenin yanında sera gezı emisyonlarını da azaltacak. Şirkete göre, yakıt verimliliğini artırmak için teknoloji, otomatik yelken kontrolünü gerçek zamanlı rüzgar izleme sistemiyle birleştiriyor.
Kompozit malzemeyle ağırlıktan tasarruf sağlanıyor
Geminin kargo kapasitesini korumak için yelkenler, hafif cam elyaf (fiber glass) takviyeli plastikten (GFRP) imal ediliyor. Böylece gemiye çok fazla ağırlık yüklenmiyor. Yelkenler ayrıca dalgalı havalarda dengeyi korumak için aşağı inerek küçülebiliyor. Bu sayede ağırlık merkezi aşağı çekilerek geleneksel gemilerle aynı güvenlik sağlanıyor.
Wind Challenger, gemi rotalarını optimize etmek ve yakıt verimliliğini daha da artırmak için üç temel bileşeni bir araya getiriyor: yelkenler, kontrol sistemi ve hava durumu rotası.
Yakıt tüketiminde %17'ye varan azalma elde edildi
Ekim 2022'de MOL, Wind Challenger ile donatılmış 100.000 metrik tonluk kömür taşıyıcısı Shofu Maru'yu denize indirdi. Gemi, 18 ay boyunca 7 gidiş-dönüş seferi tamamlayarak günlük yakıt tüketiminde %17'ye varan bir azalma elde etti ve sefer başına ortalama %5 ila %8'lik bir azalma sağlandı.
Şirket, Wind Challenger sisteminin hem yeni inşa edilmiş hem de mevcut gemilere takılabildiğini, kuru yük gemilerinden tankerlere ve LNG taşıyıcılarına kadar çok çeşitli gemilere birden fazla kez monte edilebileceğini söylüyor. MOL, 2030 yılına kadar Wind Challenger teknolojisiyle donatılmış 25 gemiyi, 2035 yılına kadar ise 80 gemiyi konuşlandırmayı planlıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/us-to-equip-colossal-lng-carrier-with-wind-powered-sails https://www.mol-service.com/en/services/energy-saving-technologies/wind-challenger Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.