Dünyada ilk defa bir LNG gemisi yelkenle donatılacak

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Tam Boyutta Gör Japon nakliye şirketi Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ve ABD merkezli Chevron Shipping Company, son teknoloji rüzgar destekli tahrik sistemini LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) gemisine entegre edecek. Şirketlere göre bu, rüzgar destekli teknolojiye sahip dünyanın ilk LNG gemisi olacak.

Chevron Asia Pacific Shipping tarafından kiralanan 174.000 metreküp hacimli gemi, Güney Kore'de inşa ediliyor ve geminin 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

MOL tarafından geliştirilen Wind Challenger isimli teknolojide yer alan teleskopik yelkenler, geminin yakıt tüketimini düşürmenin yanında sera gezı emisyonlarını da azaltacak. Şirkete göre, yakıt verimliliğini artırmak için teknoloji, otomatik yelken kontrolünü gerçek zamanlı rüzgar izleme sistemiyle birleştiriyor.

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Kompozit malzemeyle ağırlıktan tasarruf sağlanıyor

Geminin kargo kapasitesini korumak için yelkenler, hafif cam elyaf (fiber glass) takviyeli plastikten (GFRP) imal ediliyor. Böylece gemiye çok fazla ağırlık yüklenmiyor. Yelkenler ayrıca dalgalı havalarda dengeyi korumak için aşağı inerek küçülebiliyor. Bu sayede ağırlık merkezi aşağı çekilerek geleneksel gemilerle aynı güvenlik sağlanıyor.

Wind Challenger, gemi rotalarını optimize etmek ve yakıt verimliliğini daha da artırmak için üç temel bileşeni bir araya getiriyor: yelkenler, kontrol sistemi ve hava durumu rotası.

Yakıt tüketiminde %17'ye varan azalma elde edildi

Ekim 2022'de MOL, Wind Challenger ile donatılmış 100.000 metrik tonluk kömür taşıyıcısı Shofu Maru'yu denize indirdi. Gemi, 18 ay boyunca 7 gidiş-dönüş seferi tamamlayarak günlük yakıt tüketiminde %17'ye varan bir azalma elde etti ve sefer başına ortalama %5 ila %8'lik bir azalma sağlandı.

Şirket, Wind Challenger sisteminin hem yeni inşa edilmiş hem de mevcut gemilere takılabildiğini, kuru yük gemilerinden tankerlere ve LNG taşıyıcılarına kadar çok çeşitli gemilere birden fazla kez monte edilebileceğini söylüyor. MOL, 2030 yılına kadar Wind Challenger teknolojisiyle donatılmış 25 gemiyi, 2035 yılına kadar ise 80 gemiyi konuşlandırmayı planlıyor.

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