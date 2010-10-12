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Elektrikli Chevrolet Cruze Geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli Chevrolet Cruze Geliyor
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General Motors bu yılın başında yaptığı açıklamada, 2010 yılı içerisinde çeşitli bölgelerde çeşitli modellerinden elektrikli otomobil gösteri ve tanıtım filoları kuracaklarını belirtmişti.Bu gösteri ve tanıtım projelerinin amacını ise elektrikli otomobil üreten firmalar arasında önemli bir yere gelmek için sürüş modelleri, batarya şarj stratejileri, market ihtiyaçları ve müşteri isteklerini elde etmek olarak açıklamıştı. Ayrıca bu modellerden bazılarının 'belli' pazarlarda satışa sunulacağını da şirket yetkilileri bizzat duyurmuşlardı.

Gerekli çalışmaları tamamlayan GM, yakında Seul'de yürütülecek bir projeyle ilk filosunu kuracak. Filo içerisinde tamamen elektrikli hale çevrilmiş Chevrolet Cruze ve Daewoo Lacetti (Chevrolet Cruze'un ikizi) modelleri bulunacak. Bu tam elektrikli modeller 3 şirketin ortaklığıyla geliştirildiler. Bu şirketler GM Daewoo, LG Kimya ve LG Elektronik. Otomobillerin bataryalarının yapımını halihazırda Chevrolet Volt'un bataryalarının yapımına da destek veren LG Kimya şirketi üstlenmiş durumda.

Elektrikli Chevrolet Cruze Geliyor
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Cruze EV, LG Kimya tarafından geliştirilmiş 31 kWh enerjli bataryalara sahip. Otomobili hareket ettirmek için gereken güç, 204 beygirlik bir motordan (inverter) geliyor. Cruze'un bataryaları standart bir 220 volt çıkışlı prizle yaklaşık 8-10 saatte şarj olabiliyor. Dolu bataryalarıyla 160 kilometreye kadar yol alabilen Cruze'un 0-96 kilometre/saat hızlanması ise sadece 8 saniye olarak belirtiliyor. Otomobilin maksimum hızı 163 kilometre/saat.

Şimdilik sadece Güney Kore pazarında satışa sunulması beklenen Cruze'un daha sonra diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil. Bu konudaki genel kanı ise Chevrolet Volt'un satışlarını azaltmaması için GM'in satışı engelleyeceği yönünde.


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DH Misafiri 9 yıl
Yaptığım hesaba göre Türkiye şartlarında 7.5-8 TL lik elektirik ile 160 km gidecek (1 kwh = 0.25 TL ). Yani km de yaklaşık 5 kuruş yakacak (eski 50 bin lira). Şehir içinde hadi bu 70 kuruş olsun , yine süper . Fiyatları uygun olursa benzinli araç kullanan kalmaz.. :)
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akın48 9 yıl
Her geçen gün daha çok Elektirikli araç göreceğiz...
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unsal07 9 yıl
Zaten dünya petrol rezervlerinin kısa vadede tükenecek olması kademeli olarak insanları mecburen elektrikli araçlara yöneltecektir. Bununla birlikte daha uygun tüketim rakamları, gelişmiş ülkelerde şimdiden yürürlükte olan vergi sübvansiyonları ve çevre kirliliğine yol açmaması da diğer cazip kılan etkenler olarak sıralanabilir. Tabii bir de motor gürültüsü olmayan bir araç ve dolayısıyla gürültüsüz bir trafik.
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funkmaster 9 yıl
Benzinlisi o kadar çok yakıyor ki, elektriği geç gübrelisi bile kurtarmaz bunu
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Metalwrath 9 yıl
Havayla çalışsın aga


Son zamanlarda da arttı bu elektrikli araba olayları. Petrol ülkeleri izin verecek mi bakalım bu işe. Yaygınlaşacaklarını hiç sanmıyorum.
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ali25 9 yıl

funkmaster

Benzinlisi o kadar çok yakıyor ki, elektriği geç gübrelisi bile kurtarmaz bunu


sabh sahba güldürdün, mizah anlayıısn super...


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