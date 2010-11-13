Elektrikli Golf 2014'te yollara çıkıyor, işte detaylar!

Volkswagen, Almanya'nın Wolfsburg kenti dışındaki en büyük araştırma-merkezi olan Kaliforniya, Paola'daki Elektronik Araştırma Laboratuvarı'na konuşlandırdığı 100 kadar mühendis ile yeni nesil elektrikli otomobiller için pil sistemleri ve güç elektronikleri üzerinde çalışıyor. Elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Martin Eberhand tarafından yönetilen merkez, grubun yeni modelleri için insan-makine arayüzleri ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri geliştirmenin yanı sıra şirketin gelecek vizyonuna da büyük katkı sağlıyor. Sürdürülen tüm bu çalışmalar, tam elektrikli otomobillere (EV) geçiş sürecinde, rekabette güçlü olmak ve daha fazla sayıda modeli daha fazla kullanıcıya ulaştırabilmek adına yapılıyor.
Elektrikli yol otomobilleri için hem kendi markası hem de Porsche ve Audi gibi iştirakleri altında çalışmalar yapan Volkswagen, Avrupa'nın en popüler modellerinden biri olan Golf'ün elektrikli versiyonunu pazara sunmayı planlıyor. Golf blue-e-motion adı altında geliştirilen yeni modelin 2014'te hangi isim ve tasarım anlayışıyla pazara sunulacağı henüz bilinmiyor ancak ortaya çıkan ilk görüntüler, aracın geliştirme çalışmalarının mevcut Golf tasarımı üzerinden yapıldığını ortaya koyuyor. Volkswagen'dan yapılan açıklamaya göre Golf'ün elektrikli versiyonuna, 85 kW/115 PS güç ve 270nm tork üreten bir motor güç verecek. Sürekli çıkışı gücü 50 kW/69 PS olan motor ile önden çekişli ve beş kapılı Golf blue-e-motion modelinin, konvensiyonel yakıt motoruna sahip versiyonlarının sunduğu temel sürüş dinamiklerini karşılaması bekleniyor.
Volkswage, elektrikle çalışan Golf blue-e-motion'da yeni bir gösterge paneli kullanacak. Elektrikli sürüşü kolaylaştıracak bu panelde, geleneksel takometrenin yerini elektrik tüketimini gösteren özel bir gösterge alacak ve sürücüye pillerin durumu ile birlikte alınabilecek maksimum mesafe konusunda bilgiler sunulacak. Zira sadece elektrikle çalışan otomobiller için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şarj istasyonlarının yaygınlaşması beklenmediği - en azından benzin istasyonları kadar- için güç durumu ve alınabilecek mesafe bilgileri gibi temel sürüş dataları, sürücü için büyük önem taşıyacak. Elektrikli Golf'ün bir diğer önemli özelliği ise KERS sistemiyle donatılacak olması. Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi olarak açabileceğimiz bu teknoloji ile araç, frenleme anında oluşan enerjiyi depolayabilecek. Normal, Comfort+ ve Range+ olmak üzere üç farklı sürüş profiline sahip olacak elektrikli Golf'te, sürücü Range+ modunu seçtiğinde motorun gücü 50 kW/69 PS seviyesinde sınırlanarak aracın daha fazla mesafe katedebilmesini sağlanabilecek.
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abartmayalım Etiyopya değil burası
"Aracin en azindan hybrid olmasi lazim ki KERS benzeri sistemler hem Mitsubishi hemde Toyota tarafindan kullaniliyor elektirikli hybrid araclarinda ve conceptlerinde " tabiki hybrid araclarda kullaniliyor ekstra cekis gucunun yakit tasarrufu ile hergangi bir alakasi olamaz sizinde soylediginiz gibi..
F1 teknolojisi, belli noktalarda yol araclarina adapte edilmesi onlarca yil alabilecegi gibi, bazi noktalarda ise hemen adapte edilebiliyor.
KERS sistemi kolay adapte edilebilen bir sistem oldu. Porsche, Williams ile anlasma yaparak Williams'in F1 icin gelistirdigi volanli KERS sistemini yol arabalarinda kullandi.
KERS'in eski bir teknoloji oldugu dogru degil, KERS fikrinin ve implementation'in ilk ornekleri cok eskilere dayanabilir ama KERS sistemiyle en az kayipli enerji elde etmek ve bu enerjinin depolanmasi hala "hot topic" diye tabir edilebilir. Yine ornek olarak Williamsi verecegim, Williams bu sene volanli KERS degil Akulu (battery) KERS gelistirecegini belirtti, bu sistemin volanli sisteme gore +/-'leri var tabiki bunun uzerine burda durmam sacma olur.
Demek istedigim ureticiler F1'e para yatirirken bunu yol araclarindada kullanilabilir olmasini istiyorlar artik bu sebepten dolayi BMW, Toyota F1 den cekildi ama 2013 kurallari ile tekrar donecekler var. 2013 te motor hacimlerinin 1600cc( yol araclari gibi) dusurulmesinin sebebide bu. Bu teknolojiler (Turbo,KERS etc.) artik yol araclarina cok daha kolay adapte edilebilecekler. (tekrar, turboda eski teknoloji ama...)
Ayrica
"Bugun 100-200K dolarlik motorlari not kagidi gibi cope atan bir yarisin yol arabalarina katacaklari sinirlidir"
Bu motorlara yaris esnasinda yakit ikmali yasaklandi, bunun sonucunda motor ureticileri yakit tasarrufu uzerinde yogun caba sarf ediyorlar. Bu anlamda bulunacak herhangi bir fikrin gunluk yasamda neler getirebilecegini bilemeyiz. Tipki bir diferansiyel denklem cozumu ureten bir matematikcinin cozumunun, biz elektronikcilerin veya makinacilarin kendi islerine modifiye ederek kullanmasi gibi.
Neyse zaten VW kobay olarak önce Skoda'da çıkarır elektriklisini :)
Orada kullanılan güneş paneli karaköy'de satılan basit silisyum panellere benzemez kazancı yüksek panel kullanılır.
formuladan günlük yaşama...
bunun yanında acaba vergilendirmeleri nasıl yapacaklar yakıtta. o da önemli.