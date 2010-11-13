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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Golf 2014'te yollara çıkıyor, işte detaylar!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Volkswagen, Almanya'nın Wolfsburg kenti dışındaki en büyük araştırma-merkezi olan Kaliforniya, Paola'daki Elektronik Araştırma Laboratuvarı'na konuşlandırdığı 100 kadar mühendis ile yeni nesil elektrikli otomobiller için pil sistemleri ve güç elektronikleri üzerinde çalışıyor. Elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Martin Eberhand tarafından yönetilen merkez, grubun yeni modelleri için insan-makine arayüzleri ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri geliştirmenin yanı sıra şirketin gelecek vizyonuna da büyük katkı sağlıyor. Sürdürülen tüm bu çalışmalar, tam elektrikli otomobillere (EV) geçiş sürecinde, rekabette güçlü olmak ve daha fazla sayıda modeli daha fazla kullanıcıya ulaştırabilmek adına yapılıyor.

Elektrikli yol otomobilleri için hem kendi markası hem de Porsche ve Audi gibi iştirakleri altında çalışmalar yapan Volkswagen, Avrupa'nın en popüler modellerinden biri olan Golf'ün elektrikli versiyonunu pazara sunmayı planlıyor. Golf blue-e-motion adı altında geliştirilen yeni modelin 2014'te hangi isim ve tasarım anlayışıyla pazara sunulacağı henüz bilinmiyor ancak ortaya çıkan ilk görüntüler, aracın geliştirme çalışmalarının mevcut Golf tasarımı üzerinden yapıldığını ortaya koyuyor. Volkswagen'dan yapılan açıklamaya göre Golf'ün elektrikli versiyonuna, 85 kW/115 PS güç ve 270nm tork üreten bir motor güç verecek. Sürekli çıkışı gücü 50 kW/69 PS olan motor ile önden çekişli ve beş kapılı Golf blue-e-motion modelinin, konvensiyonel yakıt motoruna sahip versiyonlarının sunduğu temel sürüş dinamiklerini karşılaması bekleniyor.

Volkswage, elektrikle çalışan Golf blue-e-motion'da yeni bir gösterge paneli kullanacak. Elektrikli sürüşü kolaylaştıracak bu panelde, geleneksel takometrenin yerini elektrik tüketimini gösteren özel bir gösterge alacak ve sürücüye pillerin durumu ile birlikte alınabilecek maksimum mesafe konusunda bilgiler sunulacak. Zira sadece elektrikle çalışan otomobiller için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şarj istasyonlarının yaygınlaşması beklenmediği - en azından benzin istasyonları kadar- için güç durumu ve alınabilecek mesafe bilgileri gibi temel sürüş dataları, sürücü için büyük önem taşıyacak. Elektrikli Golf'ün bir diğer önemli özelliği ise KERS sistemiyle donatılacak olması. Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi olarak açabileceğimiz bu teknoloji ile araç, frenleme anında oluşan enerjiyi depolayabilecek. Normal, Comfort+ ve Range+ olmak üzere üç farklı sürüş profiline sahip olacak elektrikli Golf'te, sürücü Range+ modunu seçtiğinde motorun gücü 50 kW/69 PS seviyesinde sınırlanarak aracın daha fazla mesafe katedebilmesini sağlanabilecek.


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alito 8 yıl
2025 den önce bu arabaları türkiye yollarında görmek imkansız bence.
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.:. 8 yıl

alito

2025 den önce bu arabaları türkiye yollarında görmek imkansız bence.


abartmayalım Etiyopya değil burası
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Audrian 8 yıl
@drahte 1905
"Aracin en azindan hybrid olmasi lazim ki KERS benzeri sistemler hem Mitsubishi hemde Toyota tarafindan kullaniliyor elektirikli hybrid araclarinda ve conceptlerinde " tabiki hybrid araclarda kullaniliyor ekstra cekis gucunun yakit tasarrufu ile hergangi bir alakasi olamaz sizinde soylediginiz gibi..
F1 teknolojisi, belli noktalarda yol araclarina adapte edilmesi onlarca yil alabilecegi gibi, bazi noktalarda ise hemen adapte edilebiliyor.
KERS sistemi kolay adapte edilebilen bir sistem oldu. Porsche, Williams ile anlasma yaparak Williams'in F1 icin gelistirdigi volanli KERS sistemini yol arabalarinda kullandi.
KERS'in eski bir teknoloji oldugu dogru degil, KERS fikrinin ve implementation'in ilk ornekleri cok eskilere dayanabilir ama KERS sistemiyle en az kayipli enerji elde etmek ve bu enerjinin depolanmasi hala "hot topic" diye tabir edilebilir. Yine ornek olarak Williamsi verecegim, Williams bu sene volanli KERS degil Akulu (battery) KERS gelistirecegini belirtti, bu sistemin volanli sisteme gore +/-'leri var tabiki bunun uzerine burda durmam sacma olur.
Demek istedigim ureticiler F1'e para yatirirken bunu yol araclarindada kullanilabilir olmasini istiyorlar artik bu sebepten dolayi BMW, Toyota F1 den cekildi ama 2013 kurallari ile tekrar donecekler var. 2013 te motor hacimlerinin 1600cc( yol araclari gibi) dusurulmesinin sebebide bu. Bu teknolojiler (Turbo,KERS etc.) artik yol araclarina cok daha kolay adapte edilebilecekler. (tekrar, turboda eski teknoloji ama...)
Ayrica
"Bugun 100-200K dolarlik motorlari not kagidi gibi cope atan bir yarisin yol arabalarina katacaklari sinirlidir"
Bu motorlara yaris esnasinda yakit ikmali yasaklandi, bunun sonucunda motor ureticileri yakit tasarrufu uzerinde yogun caba sarf ediyorlar. Bu anlamda bulunacak herhangi bir fikrin gunluk yasamda neler getirebilecegini bilemeyiz. Tipki bir diferansiyel denklem cozumu ureten bir matematikcinin cozumunun, biz elektronikcilerin veya makinacilarin kendi islerine modifiye ederek kullanmasi gibi.
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Akarsu. 9 yıl
Auto Bild 2012 diyordu...
Neyse zaten VW kobay olarak önce Skoda'da çıkarır elektriklisini :)
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djkubi 9 yıl
Para mesele değil yolda bırakmasın.
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chakra 9 yıl
sanırım 3-5 sene sonra şarj istasyonları cazip yatırım alanı olacak.
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desiya 9 yıl
O güne kadar golf 2 kasa daha değiştirir
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DH Misafiri 9 yıl
keşke dedem yaşasaydıda görseydı karasapanlı gunler görduler dızel motor tamır ustasıyım guneşpanelleri kucukte olsa şarj dolumu yeterlıdır yurdışı ınsanlar arayış ıcındeler türkiye mızde böyle bir gelişim yapılsa destek görürmü acap ama yurdışına gidergalıba bizde destek olmazgıbı yerlı üretımcılerımızı yenı uzay cağı teknolecilerın elınden tutmaları yenıbeyınlere çağırmaları bılgılıgilı beyınler bılgılerıni sunmalarını yeryuzundeinsanlığa hızmet etmelerını vatan bayrak millet uğruna sunmaları temenni eder sevgisaygılarımı arzeder enbüyuk türkiye konyadan sevgılerle
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A_R_D_A 9 yıl
Şanzımanda b var o ne işe yarıyo acaba
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cyber.gfb 9 yıl
Bu arada yalnızca sunrofu güneş paneli ile kaplıyacaklarına komple tavanı ve motor kaputunu kaplamak daha akıllıca olurdu sanki. Yoksa sunroof kadar güneş paneli bir fanı ancak çalıştıracak güç üretir

Orada kullanılan güneş paneli karaköy'de satılan basit silisyum panellere benzemez kazancı yüksek panel kullanılır.
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Stand Alone 9 yıl
Çok yakın bir tanıdığım 2011 model dolu bir Golf aldı. Araba kredi fazileri ile 62.000 TL ye geldi… Elektrikli Golf Doğuş Oto faktörüyle pahalıya satılır ancak bizim ülkemizde peynir ekmek gibi satar. VW’nin bu teknolojilerini ne yazık ki Türkiye’de uygun bir fiyata satıldığını göremeyeceğiz Doğuş Oto nedeniyle…
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muharrem.05 9 yıl
türkiye de golf her zaman piyasa sahibi olmuştur bu aşikar... ama doğuş oto faktörü bunu en üst donanımlı passat fiyatına piyasaya sokar zaten onu alcağına dizel al en azından artan para cebine kalır yakıt paran olur....
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speedman 9 yıl
"KERS sistemiyle donatılacak olması."


formuladan günlük yaşama...
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arseniCem 9 yıl

smg05

türkiye de golf her zaman piyasa sahibi olmuştur bu aşikar... ama doğuş oto faktörü bunu en üst donanımlı passat fiyatına piyasaya sokar zaten onu alcağına dizel al en azından artan para cebine kalır yakıt paran olur....


bunun yanında acaba vergilendirmeleri nasıl yapacaklar yakıtta. o da önemli.
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lumpazivagabundus 9 yıl
klima opsiyon mu olacak acaba
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