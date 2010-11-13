Elektrikli Golf 2014'te yollara çıkıyor, işte detaylar!

Volkswagen, Almanya'nın Wolfsburg kenti dışındaki en büyük araştırma-merkezi olan Kaliforniya, Paola'daki Elektronik Araştırma Laboratuvarı'na konuşlandırdığı 100 kadar mühendis ile yeni nesil elektrikli otomobiller için pil sistemleri ve güç elektronikleri üzerinde çalışıyor. Elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Martin Eberhand tarafından yönetilen merkez, grubun yeni modelleri için insan-makine arayüzleri ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri geliştirmenin yanı sıra şirketin gelecek vizyonuna da büyük katkı sağlıyor. Sürdürülen tüm bu çalışmalar, tam elektrikli otomobillere (EV) geçiş sürecinde, rekabette güçlü olmak ve daha fazla sayıda modeli daha fazla kullanıcıya ulaştırabilmek adına yapılıyor.

Elektrikli yol otomobilleri için hem kendi markası hem de Porsche ve Audi gibi iştirakleri altında çalışmalar yapan Volkswagen, Avrupa'nın en popüler modellerinden biri olan Golf'ün elektrikli versiyonunu pazara sunmayı planlıyor. Golf blue-e-motion adı altında geliştirilen yeni modelin 2014'te hangi isim ve tasarım anlayışıyla pazara sunulacağı henüz bilinmiyor ancak ortaya çıkan ilk görüntüler, aracın geliştirme çalışmalarının mevcut Golf tasarımı üzerinden yapıldığını ortaya koyuyor. Volkswagen'dan yapılan açıklamaya göre Golf'ün elektrikli versiyonuna, 85 kW/115 PS güç ve 270nm tork üreten bir motor güç verecek. Sürekli çıkışı gücü 50 kW/69 PS olan motor ile önden çekişli ve beş kapılı Golf blue-e-motion modelinin, konvensiyonel yakıt motoruna sahip versiyonlarının sunduğu temel sürüş dinamiklerini karşılaması bekleniyor.

Volkswage, elektrikle çalışan Golf blue-e-motion'da yeni bir gösterge paneli kullanacak. Elektrikli sürüşü kolaylaştıracak bu panelde, geleneksel takometrenin yerini elektrik tüketimini gösteren özel bir gösterge alacak ve sürücüye pillerin durumu ile birlikte alınabilecek maksimum mesafe konusunda bilgiler sunulacak. Zira sadece elektrikle çalışan otomobiller için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şarj istasyonlarının yaygınlaşması beklenmediği - en azından benzin istasyonları kadar- için güç durumu ve alınabilecek mesafe bilgileri gibi temel sürüş dataları, sürücü için büyük önem taşıyacak. Elektrikli Golf'ün bir diğer önemli özelliği ise KERS sistemiyle donatılacak olması. Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi olarak açabileceğimiz bu teknoloji ile araç, frenleme anında oluşan enerjiyi depolayabilecek. Normal, Comfort+ ve Range+ olmak üzere üç farklı sürüş profiline sahip olacak elektrikli Golf'te, sürücü Range+ modunu seçtiğinde motorun gücü 50 kW/69 PS seviyesinde sınırlanarak aracın daha fazla mesafe katedebilmesini sağlanabilecek.