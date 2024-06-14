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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Jeep Renegade, 25 bin dolar fiyatla 2027'de gelecek

    Jeep, uygun fiyatlı elektrikli Renegade modelini 2027'de piyasaya süreceğini açıkladı. Küçük SUV tipindeki araç, Citroen e-C3'ü temel alabilir.                 
    Elektrikli Jeep Renegade, 25 bin dolar fiyatla 2027'de gelecek Tam Boyutta Gör
    Jeep, 2027 yılında piyasaya çıkacak ve 25 bin dolar altında fiyata sahip olacak bir model hazırladığını duyurdu. Renegade isimli model, şuanki içten yanmalı Renegade'in yerini alacak. 

    Citroen e-C3 ile aynı altyapıyı paylaşabilir

    Stellantis, tamamen elektrikli Renegade hakkında ayrıntılı bilgileri paylaşmadı ancak yeni model, geçen yıl Avrupa'da duyurulan Citroen e-C3 ile aynı altyapıyı paylaşabilir. Citroen e-C3'ün de 25 bin dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu belirtelim. Eğer bu gerçekleşirse Renegade, Citroen ile aynı 44 kWh lityum demir fosfat bataryaya ve 320 km civarı menzile sahip olabilir. Citroen e-C3, 111 beygir gücünde motora ve 100 kW DC şarj hızına sahip.

    Elektrikli Jeep Renegade, 25 bin dolar fiyatla 2027'de gelecek Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı elektrikli Renegade, Jeep'in elektrikli serisinde Wagoneer S ve Recon'a katılacak. Jeep'in bu yılın sonlarında Wrangler'dan ilham alan elektrikli Recon'u tanıtması bekleniyor. Bu üç araç ile Jeep, Kuzey Amerika pazarında boy gösterecek.

    Otomobil üreticileri elektrikli araçları yaygınlaştırmak adına birbiri ardına ucuz modelleri duyuruyor. Yakın zamanda duyurulan Renault 5 ile beraber, Volkswagen'in de ID.2 modeliyle 25 bin dolar segmentine giriş hedefi bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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