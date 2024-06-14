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Tam Boyutta Gör Jeep, 2027 yılında piyasaya çıkacak ve 25 bin dolar altında fiyata sahip olacak bir model hazırladığını duyurdu. Renegade isimli model, şuanki içten yanmalı Renegade'in yerini alacak.

Citroen e-C3 ile aynı altyapıyı paylaşabilir

Stellantis, tamamen elektrikli Renegade hakkında ayrıntılı bilgileri paylaşmadı ancak yeni model, geçen yıl Avrupa'da duyurulan Citroen e-C3 ile aynı altyapıyı paylaşabilir. Citroen e-C3'ün de 25 bin dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu belirtelim. Eğer bu gerçekleşirse Renegade, Citroen ile aynı 44 kWh lityum demir fosfat bataryaya ve 320 km civarı menzile sahip olabilir. Citroen e-C3, 111 beygir gücünde motora ve 100 kW DC şarj hızına sahip.

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı elektrikli Renegade, Jeep'in elektrikli serisinde Wagoneer S ve Recon'a katılacak. Jeep'in bu yılın sonlarında Wrangler'dan ilham alan elektrikli Recon'u tanıtması bekleniyor. Bu üç araç ile Jeep, Kuzey Amerika pazarında boy gösterecek.

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Otomobil üreticileri elektrikli araçları yaygınlaştırmak adına birbiri ardına ucuz modelleri duyuruyor. Yakın zamanda duyurulan Renault 5 ile beraber, Volkswagen'in de ID.2 modeliyle 25 bin dolar segmentine giriş hedefi bulunuyor.

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Elektrikli Jeep Renegade, 25 bin dolar fiyatla 2027'de gelecek