Adım adım seri üretime yaklaşan Jeep Wagoneer S, markanın ilk doğuştan elektrikli global otomobili olarak bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak. Farklı versiyonlarla tercih edilebilecek olan elektrikli SUV'un en üst versiyonu 447 kW (600 hp) maksimum gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayabilecek.

Yeni otomobillerde bolca ekran görmeye alıştık. Yeni Wagoneer S de bu konuda bir istisna olmadı. Konsol boyunca uzanan üç adet ekranın yanı sıra alt kısımda iklimlendirme ayarlarının yapıldığı bir ekran daha mevcut. Merkezdeki multimedya ekranının altında da dokunmatik düğmeler göze çarpıyor. Direksiyon üzerindeki tuşlar dışında araçla ilgili tüm fonksiyonlar dijital kontrollere emanet edilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Koyu renklerin ağırlıkta olduğu alandaki konsolda ve kapı içlerinde mavi ambiyans aydınlatması ortama renk katmış. Motor start/stop düğmesi, döner vites seçici ve sürüş modu anahtarı orta konsoldaki parlak siyah alanda toplanmış. Otomobilde kum, kar, eko, otomatik ve spor olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. File temasının dikkat çektiği orta konsolun sağ tarafında ise iki adet bardaklık bulunuyor.

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Görünen detayların dışında, yeni Jeep Wagoneer S'te çift camlı panoramik açılır tavan ve 19 hoparlörlü McIntosh ses sistemi bulunduğunu biliyoruz. Teknik tarafta ise yukarıda belirttiğimiz gibi en üst versiyonun sunacağı 600 beygirlik güç, aracın temel aldığı STLA Large platformu ve 4xe markalı dört tekerlekten çekiş sistemi dışında henüz bir detay paylaşılmadı.

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Elektrikli Jeep Wagoneer S'in iç mekanı ortaya çıktı