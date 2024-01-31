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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Jeep Wagoneer S'in iç mekanı ortaya çıktı

    Jeep, yeni elektrikli SUV modeli Wagoneer S hakkında taze bilgiler ve görüntüler paylaştı. Bu kez otomobilin iç mekanını da gördüğümüz paylaşımlarda bolca ekrana yer verildiği görülüyor.

    Adım adım seri üretime yaklaşan Jeep Wagoneer S, markanın ilk doğuştan elektrikli global otomobili olarak bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak. Farklı versiyonlarla tercih edilebilecek olan elektrikli SUV'un en üst versiyonu 447 kW (600 hp) maksimum gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayabilecek.

    Yeni otomobillerde bolca ekran görmeye alıştık. Yeni Wagoneer S de bu konuda bir istisna olmadı. Konsol boyunca uzanan üç adet ekranın yanı sıra alt kısımda iklimlendirme ayarlarının yapıldığı bir ekran daha mevcut. Merkezdeki multimedya ekranının altında da dokunmatik düğmeler göze çarpıyor. Direksiyon üzerindeki tuşlar dışında araçla ilgili tüm fonksiyonlar dijital kontrollere emanet edilmiş durumda.

    Elektrikli Jeep Wagoneer S'in iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Koyu renklerin ağırlıkta olduğu alandaki konsolda ve kapı içlerinde mavi ambiyans aydınlatması ortama renk katmış. Motor start/stop düğmesi, döner vites seçici ve sürüş modu anahtarı orta konsoldaki parlak siyah alanda toplanmış. Otomobilde kum, kar, eko, otomatik ve spor olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. File temasının dikkat çektiği orta konsolun sağ tarafında ise iki adet bardaklık bulunuyor.

    Görünen detayların dışında, yeni Jeep Wagoneer S'te çift camlı panoramik açılır tavan ve 19 hoparlörlü McIntosh ses sistemi bulunduğunu biliyoruz. Teknik tarafta ise yukarıda belirttiğimiz gibi en üst versiyonun sunacağı 600 beygirlik güç, aracın temel aldığı STLA Large platformu ve 4xe markalı dört tekerlekten çekiş sistemi dışında henüz bir detay paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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