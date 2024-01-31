Elektrikli Jeep Wagoneer S'in iç mekanı ortaya çıktı

Adım adım seri üretime yaklaşan Jeep Wagoneer S, markanın ilk doğuştan elektrikli global otomobili olarak bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak. Farklı versiyonlarla tercih edilebilecek olan elektrikli SUV'un en üst versiyonu 447 kW (600 hp) maksimum gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayabilecek.
Yeni otomobillerde bolca ekran görmeye alıştık. Yeni Wagoneer S de bu konuda bir istisna olmadı. Konsol boyunca uzanan üç adet ekranın yanı sıra alt kısımda iklimlendirme ayarlarının yapıldığı bir ekran daha mevcut. Merkezdeki multimedya ekranının altında da dokunmatik düğmeler göze çarpıyor. Direksiyon üzerindeki tuşlar dışında araçla ilgili tüm fonksiyonlar dijital kontrollere emanet edilmiş durumda.
Görünen detayların dışında, yeni Jeep Wagoneer S'te çift camlı panoramik açılır tavan ve 19 hoparlörlü McIntosh ses sistemi bulunduğunu biliyoruz. Teknik tarafta ise yukarıda belirttiğimiz gibi en üst versiyonun sunacağı 600 beygirlik güç, aracın temel aldığı STLA Large platformu ve 4xe markalı dört tekerlekten çekiş sistemi dışında henüz bir detay paylaşılmadı.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.