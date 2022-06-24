Elektrikli Karsan e-Jest şimdi de Kanada'da

Karsan’ın %100 elektrikli minibüs modeli e-JEST, Kanada’da 20 fit (6 metre) boyunda toplu ulaşımda yolcu taşıyacak alçak tabanlı ilk elektrikli minibüs oldu. e-JEST, Kanada’nın Saint John şehrinde hizmete başlıyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’yı da hedef pazar olarak belirlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Norveç’te yolcu taşıyan ilk otonom araç olan Otonom Atak modelimizin ardından Kuzey Amerika’da da 20 fit boyunda, toplu taşımada alçak tabanlı ilk elektrikli minibüsümüzü de yollara çıkartarak yeni bir ilke imza attık. Küresel alandaki iş birliklerimizi stratejimiz doğrultusunda Kuzey Amerika’da Kanada ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda Damera ile geçen sene imzaladığımız distribütörlük anlaşmasının ardından ilk e-JEST teslimatımızı gerçekleştirdik ve bir kez daha Karsan olarak ilke imza attık."

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Saint John şehri dünyadaki toplu taşıma sistemlerinin geleceği olan yeşil ulaşım için Karsan e-JEST ile ilk adımlarını attı. Altı adet 20 fitlik Karsan e-JEST filosu, şehrin Toplu Taşıma Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak bu Eylül ayında Saint John’da hizmete girecek. İlk olarak 2021’de duyurulan bu program ile elektrikli otobüsler ve bu yılın sonlarında başlatılması beklenen isteğe bağlı otobüs hizmeti kullanılarak belediye ulaşım sisteminin dönüştürülmesi hedefleniyor.

e-Jest özellikleri

Karsan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik (20 fit) küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB girişi ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de dikkat çekiyor.

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