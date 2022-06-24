Tesla Model 3 dünyanın en çok satan ilk 10 otomobili arasına girdi

Tam Boyutta Gör

Car Industry Analysis tarafından paylaşılan verilere göre Tesla Model 3 geçtiğimiz yıl dünyanın en çok satan ilk 10 otomobili arasına girdi. Elektrikli aracın bu yılın sonuna kadar satışlarda ilk 5'e girebileceği belirtiliyor.

2022 Alfa Romeo Tonale Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 6 sa. önce eklendi

Tesla Model 3, 2020'de 21. sıradaydı ancak geçen yıl büyük bir sıçrayış gerçekleştirerek 9. sıraya yükseldi. Aynı zamanda dünyanın en çok satan elektrikli otomobili konumuna olan araç geçen yıl %40 artışla toplamda 508.000 adet sattı.

Tam Boyutta Gör

Model Y de büyük bir ivme kazandı

Tesla Model 3, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında ve Çin'in Şangay kentindeki Gigafactory tesisinde üretiliyor. Üretim kapasitesi artarken, Tesla Model 3'ü tercih eden müşterilerin sayısı her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Tesla'nın diğer elektrikli aracı Model Y ise geçen yıl 392.000 adet satışla bir önceki yıla göre %412'lik bir ivme kazandı. İlk 20'ye girmeyi başaran aracın yıl sonuna kadar Model 3'ten daha fazla satması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla Model 3 dünyanın en çok satan ilk 10 otomobili arasında