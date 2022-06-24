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    Tesla Model 3 dünyanın en çok satan ilk 10 otomobili arasına girdi

    Tesla Model 3 dünyanın en çok satan 10 otomobilinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl toplamda 508.000 adet satan araç, bir önceki yıla kıyasla %40 daha yüksek bir satış performansı gösterdi.
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    Tesla Model 3 dünyanın en çok satan ilk 10 otomobili arasında
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    Car Industry Analysis tarafından paylaşılan verilere göre Tesla Model 3 geçtiğimiz yıl dünyanın en çok satan ilk 10 otomobili arasına girdi. Elektrikli aracın bu yılın sonuna kadar satışlarda ilk 5'e girebileceği belirtiliyor.

    Tesla Model 3, 2020'de 21. sıradaydı ancak geçen yıl büyük bir sıçrayış gerçekleştirerek 9. sıraya yükseldi. Aynı zamanda dünyanın en çok satan elektrikli otomobili konumuna olan araç geçen yıl %40 artışla toplamda 508.000 adet sattı.

    Model Y de büyük bir ivme kazandı

    Tesla Model 3, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında ve Çin'in Şangay kentindeki Gigafactory tesisinde üretiliyor. Üretim kapasitesi artarken, Tesla Model 3'ü tercih eden müşterilerin sayısı her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

    Tesla'nın diğer elektrikli aracı Model Y ise geçen yıl 392.000 adet satışla bir önceki yıla göre %412'lik bir ivme kazandı. İlk 20'ye girmeyi başaran aracın yıl sonuna kadar Model 3'ten daha fazla satması bekleniyor.

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