Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek

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Avrupa'da CO2 emisyonlarına yönelik kurallar oldukça katı. Bu da otomotiv devlerinin bu pazara yönelik ürün gamındaki benzinli ve dizel versiyonlar konusunda ciddi kararlar almasına neden oluyor.

Geleneksel motorları bitirmeye yönelik açıklamalardan biri de Japon üretici Honda'dan geldi. Honda'nın Avrupa kolundaki kıdemli başkan yardımcısı Ian Howells, markanın karbon ayak izini azaltmak için çok yönlü bir plan hazırladığını ve bu kapsamda 2023 yılından itibaren Avrupa'da saf içten yanmalı motorlu (benzinli ve dizel) modelleri bitireceklerini belirtti.

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Howells, 2022 sonu itibariyle Honda'nın Avrupa'daki ürün gamının sadece hibrit ve tamamen elektrikli modellerden oluşacağını belirtti. 2035 yılına yaklaşırken yasaların daha da ileriye gitmesi veya hibritten uzaklaşan bir değişim söz konusu olursa bu teknolojiden de uzaklaşabileceklerini de sözlerine ekledi.

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Honda otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümünü desteklemesine rağmen elektrikli araçların yüksek maliyet nedeniyle markanın emisyon ortalamasını azaltma konusunda hızlı bir çözüm olmayacaklarını düşünüyor. Şirket bu süreçte hibrit teknolojisinin tamamen elektriğe geçiş sürecindeki en efektif çözüm olduğuna inanıyor.

Japon markanın Honda e isimli tamamen elektrikli modeli Avrupa'da 33 bin euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bunun yanı sıra hibrit motorlu yeni nesil Honda Jazz fiyatı da 21.689 euro'dan başlıyor.

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