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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek

    Honda'nın Avrupa kolundaki kıdemli başkan yardımcısı Ian Howells, Autocar'a yaptığı açıklamada 2022 yılı sonu itibariyle sadece hibrit ve elektrikli modellerle yola devam edeceklerini söyledi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek
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    Avrupa'da CO2 emisyonlarına yönelik kurallar oldukça katı. Bu da otomotiv devlerinin bu pazara yönelik ürün gamındaki benzinli ve dizel versiyonlar konusunda ciddi kararlar almasına neden oluyor.

    Geleneksel motorları bitirmeye yönelik açıklamalardan biri de Japon üretici Honda'dan geldi. Honda'nın Avrupa kolundaki kıdemli başkan yardımcısı Ian Howells, markanın karbon ayak izini azaltmak için çok yönlü bir plan hazırladığını ve bu kapsamda 2023 yılından itibaren Avrupa'da saf içten yanmalı motorlu (benzinli ve dizel) modelleri bitireceklerini belirtti.

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    Howells, 2022 sonu itibariyle Honda'nın Avrupa'daki ürün gamının sadece hibrit ve tamamen elektrikli modellerden oluşacağını belirtti. 2035 yılına yaklaşırken yasaların daha da ileriye gitmesi veya hibritten uzaklaşan bir değişim söz konusu olursa bu teknolojiden de uzaklaşabileceklerini de sözlerine ekledi.

    Ayrıca Bkz. "Ford Otosan'ın "elektrikli araç" yatırımına ilişkin detaylar belli oldu"

    Honda otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümünü desteklemesine rağmen elektrikli araçların yüksek maliyet nedeniyle markanın emisyon ortalamasını azaltma konusunda hızlı bir çözüm olmayacaklarını düşünüyor. Şirket bu süreçte hibrit teknolojisinin tamamen elektriğe geçiş sürecindeki en efektif çözüm olduğuna inanıyor.

    Japon markanın Honda e isimli tamamen elektrikli modeli Avrupa'da 33 bin euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bunun yanı sıra hibrit motorlu yeni nesil Honda Jazz fiyatı da 21.689 euro'dan başlıyor.



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    masterap (oğuzhan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen artenis
    Honda turkiyede araba satmak icin kurmadi fabrikayi. Avrupa ve diger yakin pazarlar icin kuruldu. Bir ulkedeki kriz, dolayisiyla parasinin deger kaybetmesi bu tip yatirimcilarin isine gelir. İscilikten baslayarak bir cok kalemde maliyet dususu saglanir.
    Honda turkiyede araba satmak icin kurmadi fabrikayi. Avrupa ve diger yakin pazarlar icin kuruldu. Bir ulkedeki kriz, dolayisiyla parasinin deger kaybetmesi bu t...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’de fabrika’yı da bu yüzden kapatma kararı aldılar elektrikli arabalara geçip üretimi tek eleden yürütmek
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    aserkang (Ahmet Serkan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece Honda değil , tüm firmalar bu şekilde yapıyor zaten.

    İlk olarak dizel motora hoşçakal diyeceğiz.

    Ondan bir 10 yıl sonra benzin de biter.
    Sadece Honda değil , tüm firmalar bu şekilde yapıyor zaten. İlk olarak dizel motora hoşçakal diyeceğiz. Ondan bir 10 yıl sonra benzin de biter....
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    manisa_tr (huseyin ali) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    elektriklide seri üretime geçebileceğini sanmıyorum.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honda bu satış rakamlarına bakınca sadece Kuzey Amerika ve Asya'da satış yapsın artık, Avrupada araç satmak için uğraşmasın
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    Jocker35 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizelin bi 50 yili var daha
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    ozay06 (ozay 06) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli aracın pilini 10 tl ye dolduruyoruz diye seviniyoruz ama devlet babanın en büyük gelir kaynaklarından birisi olan akaryakıt vergilerinden doğan açığı nasıl kapatacağını düşünüyorsunuz? Emin olun dizelden benzinden lpg den daha aşağıya gelmeyecektir bu iş
    Yazdıklarım sakın anlaşılmasın Sonuna kadar elektrikli motorlardan yanayım ama benim bildiğim bir şey varsa havayla çalışan araba olsa devlet havaya da sayaç takar suyla çalışan araba olsa ona da bir kulp bulur
    Türkiye'de hiçbir şeyin ucuz olacağını düşünmüyorum Kim ne derse desin
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    DMAX0588 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Honda zaten elektrikli araçları üretmek için pil-şarj-elektrikli motor konusunda General Motor( ABD'li şirketler elektrikli araç konusunda -Tesla ve GM- çok ileride diğer üreticilere göre) ile anlaşarak alt yapısını hazırlamıştı bu durumun... Diğer arkadaşların da söylediği gibi AB yasalarına göre zaten dizelin maxsimum kullanım tarihi 2030 (istesek de istemesek de piyasadan çekilecek, devletin tek katkısı yeni nesil yerli elektrikli araç TOOG ile degişim ve indirim olur).

    WW grup Tesla ile anlamıştı, diğer şirketlerin de bu yönde çalışmaları devam ediyor.Gelecek elektrikli araç üretiminde, değişimi kaçıran şirketler batar.Hele ki Tesla ve GM Avrupa piyasasına çok önceden rekabetçi elektrikli araçlarla girer ise Avrupa ve Asyalı şirketleri zor günler bekler.Bu açıdan da Honda'nin bu adımı çok doğru.
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    JNG90 (Selami Ceylan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honda zaten koca Avrupa'da 80 bin araba satıyor sadece Polo 350-400 bin satıyor yani Honda bu pazarda olmuş olmamış kimsenin pek umrunda değil.
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    drjacob (... ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    biz de ne yapalım lpg'ye devamkeee
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    caucass (kemal Maruldalı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    artıkın böyle komik arabalara bineceğiz demekki
    LPG ye geçmemek için çok direnmiştim, ama bu pahalılıkta mecbur kaldım, sanırım elektrikli veya hibrite de zorunlu olarak geçeceğiz
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    Legends06 (yigit ozan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araba kaçınılmaz da Avrupa’da bile en az 10 yıllık süreç var, Türkiye’de 20-30 yıl arasını bulacak hibrit çoğunluğu. Araba almak maalesef ülkede kolay değil bu nedenle piyasadan içten yanmalı motorların silinmesi de kolay olmayacak . Yollarda 15+ yaş araba sayısı hiç de az değil şu an ve burdan yola çıkarsak en az 30 senemiz var
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Legends06
    elektriklide kullanım gideri çok ucuz bence çok uzun sürmez. ucuz alternatifler çoğalmasıyla birlikte insanlar elektrikliye geçer. deposu 300 yerine evdeki prizden 20 liraya doluyor misal. motor bakım maliyeti yok, şanzıman aktarma 4x4 arıza maliyetleri yok, egzoz muayene vs yok. akü bitme yok. hararet yok, yağ yakma eksiltme yok. 100,000 km de sadece 1 veya 2 kere servise gidiyorsun. normal bir arabada 8-10 kere servise gidersin. 10b lira yerine 2b lira servis maliyeti gibi düşün. ki esas masraflar 100b km den sonra başlar. elektriklide 100b km sonra bakım maliyeti yok.
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    bulentcandan (Bülent CANDAN) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu olayın sadece Honda'yla sınırlı kalacağını düşünmeyiniz. Artık dizel+otomatik fetişistleri dahi değişimin farkındadırlar muhtemelen.
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    2069 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    dizel ve benzinli araçlar, honda ve
    2 etiket daha avrupa Bilim ve Teknoloji
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