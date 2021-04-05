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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı

    Kısa süre önce elektrikli Mercedes-Benz EQS'in 770 kilometre menzil sunacağını açıklayan Alman marka şimdi de diğer teknik detaylarla karşımızda. İşte EQS'in sahip olacağı özellikler:
    05 Nisan 2021, 21:05 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı
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    Elektrikli Mercedes-Benz EQS'in resmi olarak tanıtılmasına az bir süre kaldı fakat Alman üretici araçla ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Şirket bu kez de EQS'in teknik detaylarıyla karşımızda.

    Elektrikli araç dünyasının S-Serisi olarak anılan yeni Mercedes-Benz EQS, Electric Vehicle Architecture (EVA) isimli platform üzerine inşa edilen ilk model olacak. EQS'in birkaç farklı versiyonu bulunacak. Alman marka şimdilik EQS 450+ ve EQS 580 4MATIC+ isimli versiyonlarla ilgili detaylar paylaştı. İlerleyen süreçte daha yüksek performanslı bir versiyon da ortaya çıkacak. Bu versiyonun AMG rozeti taşıması bekleniyor.

    Açıklanan bilgilere göre giriş seviyesindeki EQS 450+ versiyonu 333 beygir güç ve 568 Nm tork üretiyor. EQS 580 ise iki elektrik motoru sayesinde 523 beygir güç ve 855 Nm tork değerlerine sahip. Otomobilin WLTP'ye göre 770 kilometre sürüş menziline sahip olacağı daha önce açıklanmıştı. Öte yandan Alman marka hangi versiyonun bu değere ulaşacağını henüz paylaşmadı.

    Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı
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    Elektrikli Mercedes-EQS'in batarya kapasitesi 90 kWh (arkadan itişli versiyonlar için) ila 107.8 kWh (dört tekerlekten çekişli versiyonlar için) arasında değişiklik gösteriyor. Söz konusu iki versiyonun enerji tüketimleri ise NEDC ölçümlerine göre sırasıyla 16-19.1 kWh/100 km (EQS 450+) ve 16.9-20 kWh/100 km şeklinde açıklandı. Elektrikli EQS'in maksimum hızı ise 210 km/s olacak.

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    Mercedes-Benz EQS'in tüm versiyonlarında kalıcı mıknatıslı senkron motorlar kullanılıyor. Söz konusu motorlardaki mıknatıslar gürültü ve titreşimi düşürmek için optimum şekilde konumlandırılmış. Bunun yanı sıra dört tekerlekten çekişli versiyonlarda arka akstaki motorun öndekinden daha güçlü olduğu da verilen bilgiler arasında.

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    Yapılan açıklamaya göre EQS'in dört tekerlekten çekişli versiyonlarında Torque Shift adı verilen bir fonksiyona yer veriliyor. Söz konusu sistemin tork dağılımını yönetme konusunda mekanik bir sisteme göre daha hızlı tepki verdiği belirtiliyor. Optimum tork dağılımı için dakikada 10 bin kez kontrol yaptığı söylenen sistemin genelde en verimli motorun kullanılmasını sağlayarak menzile konusundaki verimliliği de artırdığı söyleniyor.

    Direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen ya da EQ Assistant ile optimize edilebilen kinetik enerji gerikazanım özelliğine de sahip olan EQS'teki lityum iyon batarya zemine paralel bir biçimde konumlandırılmış. Batarya, kapasiteye göre 10 veya 12 modülden oluşuyor. 400 volt mimarisinin kullanıldığı sistemin yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu ve akıllı termal yönetim sistemi sayesinde şarj performansını üst seviyeye taşıdığı belirtiliyor.

    Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı
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    EQS'teki batarya yönetim yazılımı OTA (over-the-air) güncelleme desteği sayesinde sürekli güncelliğini korurken, bir enerji emici muhafaza ve çift katmanlı taban plakası da herhangi bir kaza anında güvenliği artırıyor. Bunun yanında Mercedes, bataryaya 10 yıl/250.000 km garanti veriyor.

    Şarj konusuna geldiğimizde ise EQS'in 22 kW üç fazlı AC şarj cihazıyla geleceğini ve 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunacağını öğreniyoruz. Markanın açıklamasına göre hızlı şarj ile 15 dakikada menzile 300 km eklemek mümkün. Bunun yanı sıra şarj ve faturalama işlemini otomatik hale getiren yeni Plug & Charge fonksiyonunun bulunduğu ve bu fonksiyonun ilk etapta Avrupa'daki Ionity ağında kullanılabileceği de açıklamalar arasında.

    Son olarak, EQS'nin gövde tasarımını henüz tam olarak göremedik fakat yapılan açıklama sayesinde bu gövde tasarımının EQS'i 0.20 cd ile dünyadaki en düşük hava sürtünme katsayısına sahip seri üretim otomobili haline getirdiğini öğreniyoruz. Ayrıca EQS'in jant seçenekleri de aerodinamik olarak tasarlanmış 19, 20 ve 21 inç çaplı jantlardan oluşuyor.

    Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı



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    -Nomad- (no name) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    EQS güzel fakat rakipleri armut toplamıyor. Mercedes bakalım böyle araçlarla rakabet edebilecek mi?
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    M muammer816 (muammer dosthan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mercedes yine mercedesliğini konuşturuyor gibi geldi bana. araba teknik değerleri çok çok iyi bence.
    zaten bu elektrikli furyada makul fiyata 1000 km menzili gören çok satacak diye düşünüyorum.
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    TEPEE PREMİUM PACK (GÖKHAN AYDIN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tesla model x kullanma şansım oldu..(

    yok böyle bir deneyim....

    aracın hızlanması içerdeki sessizlik algısı ve dış mekanın hızlı akışı..
    Yanıtla +1
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    mcrew (kemal kemal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pilleri Mercedes kendi mi üretiyor yoksa baska bir yerden mi alıyor
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    S SimsekIndustries 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mcrew
    Alıyor. Asya'yı çok bilmiyorum onun dışında kendi pilini üreten hiçbir üretici yok. Tesla hariç. Tesla da yeni yeni pilot üretim hattı kuruyor ve piyasadan çok daha az maliyetle üretecek gibi duruyor. Şu anda çoğu araba markası yaklaşık 180 200 dolardan kW başı batarya tedarik ederken Tesla'da 108 dolar. Bu sayede kâr marjları yaklaşık %25 seviyesinde. Ben Avrupalı üreticilerin çok kâr ederek sattıklarını da düşünmüyorum. Muhtemelen yiyecekleri cezadan kaçmak ve geri kalmış görünmemek için yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be çok iyi
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Menzili iyiymis.
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    S SimsekIndustries 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    Keşke ama muhtemelen gerçek kullanım senaryosunda daha düşük değerler görülecektir. Benim tahminim 500 km civarı.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlginç bu kadar kaliteli olacak bir sistemde 800 Volta geçmemiş.

    Geçse 350 kW/saat güçle bile şarj olabilir.
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    mokinto (umut AYDIN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Evet 800 volt mimarisi bu araba için olmalıydı. Sonuçta s sınıfı makam aracı olacak ve şarjı bekleyen patron veya siyasi pek akla yatkın gelmiyor.
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