Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı

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Elektrikli Mercedes-Benz EQS'in resmi olarak tanıtılmasına az bir süre kaldı fakat Alman üretici araçla ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Şirket bu kez de EQS'in teknik detaylarıyla karşımızda.

Elektrikli araç dünyasının S-Serisi olarak anılan yeni Mercedes-Benz EQS, Electric Vehicle Architecture (EVA) isimli platform üzerine inşa edilen ilk model olacak. EQS'in birkaç farklı versiyonu bulunacak. Alman marka şimdilik EQS 450+ ve EQS 580 4MATIC+ isimli versiyonlarla ilgili detaylar paylaştı. İlerleyen süreçte daha yüksek performanslı bir versiyon da ortaya çıkacak. Bu versiyonun AMG rozeti taşıması bekleniyor.

Açıklanan bilgilere göre giriş seviyesindeki EQS 450+ versiyonu 333 beygir güç ve 568 Nm tork üretiyor. EQS 580 ise iki elektrik motoru sayesinde 523 beygir güç ve 855 Nm tork değerlerine sahip. Otomobilin WLTP'ye göre 770 kilometre sürüş menziline sahip olacağı daha önce açıklanmıştı. Öte yandan Alman marka hangi versiyonun bu değere ulaşacağını henüz paylaşmadı.

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Elektrikli Mercedes-EQS'in batarya kapasitesi 90 kWh (arkadan itişli versiyonlar için) ila 107.8 kWh (dört tekerlekten çekişli versiyonlar için) arasında değişiklik gösteriyor. Söz konusu iki versiyonun enerji tüketimleri ise NEDC ölçümlerine göre sırasıyla 16-19.1 kWh/100 km (EQS 450+) ve 16.9-20 kWh/100 km şeklinde açıklandı. Elektrikli EQS'in maksimum hızı ise 210 km/s olacak.

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Mercedes-Benz EQS'in tüm versiyonlarında kalıcı mıknatıslı senkron motorlar kullanılıyor. Söz konusu motorlardaki mıknatıslar gürültü ve titreşimi düşürmek için optimum şekilde konumlandırılmış. Bunun yanı sıra dört tekerlekten çekişli versiyonlarda arka akstaki motorun öndekinden daha güçlü olduğu da verilen bilgiler arasında.

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Yapılan açıklamaya göre EQS'in dört tekerlekten çekişli versiyonlarında Torque Shift adı verilen bir fonksiyona yer veriliyor. Söz konusu sistemin tork dağılımını yönetme konusunda mekanik bir sisteme göre daha hızlı tepki verdiği belirtiliyor. Optimum tork dağılımı için dakikada 10 bin kez kontrol yaptığı söylenen sistemin genelde en verimli motorun kullanılmasını sağlayarak menzile konusundaki verimliliği de artırdığı söyleniyor.

Direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen ya da EQ Assistant ile optimize edilebilen kinetik enerji gerikazanım özelliğine de sahip olan EQS'teki lityum iyon batarya zemine paralel bir biçimde konumlandırılmış. Batarya, kapasiteye göre 10 veya 12 modülden oluşuyor. 400 volt mimarisinin kullanıldığı sistemin yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu ve akıllı termal yönetim sistemi sayesinde şarj performansını üst seviyeye taşıdığı belirtiliyor.

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EQS'teki batarya yönetim yazılımı OTA (over-the-air) güncelleme desteği sayesinde sürekli güncelliğini korurken, bir enerji emici muhafaza ve çift katmanlı taban plakası da herhangi bir kaza anında güvenliği artırıyor. Bunun yanında Mercedes, bataryaya 10 yıl/250.000 km garanti veriyor.

Şarj konusuna geldiğimizde ise EQS'in 22 kW üç fazlı AC şarj cihazıyla geleceğini ve 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunacağını öğreniyoruz. Markanın açıklamasına göre hızlı şarj ile 15 dakikada menzile 300 km eklemek mümkün. Bunun yanı sıra şarj ve faturalama işlemini otomatik hale getiren yeni Plug & Charge fonksiyonunun bulunduğu ve bu fonksiyonun ilk etapta Avrupa'daki Ionity ağında kullanılabileceği de açıklamalar arasında.

Son olarak, EQS'nin gövde tasarımını henüz tam olarak göremedik fakat yapılan açıklama sayesinde bu gövde tasarımının EQS'i 0.20 cd ile dünyadaki en düşük hava sürtünme katsayısına sahip seri üretim otomobili haline getirdiğini öğreniyoruz. Ayrıca EQS'in jant seçenekleri de aerodinamik olarak tasarlanmış 19, 20 ve 21 inç çaplı jantlardan oluşuyor.

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