Elektrikli Mercedes G-Serisi'nde yüksek menzil için silikon batarya teknolojisi kullanılacak

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Elektrikli araç pazarında rekabet gün geçtikçe artıyor. Bu noktada özellikle elektrikli araçların kalbi olarak nitelendirilen batarya teknolojilerinde öne çıkmak büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda ilerleyen Mercedes-Benz, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryalar geliştirmek için Sila ile çalışacağını duyurdu.

Eski bir Tesla mühendisi tarafından kurulan Kaliforniya merkezli Sila Nanotechnologies, bataryalarda anot ham maddesi olarak yaygın olarak kullanılan grafitin aksine silikon anot kullanıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Mercedes de 2025'ten itibaren elektrikli araçlarında isteğe bağlı olarak Sila'nın silikon anot kimyasına sahip bataryalara yer verecek.

Söz konusu bataryalar ilk olarak elektrikli G-Serisi'nde kullanılacak. Yenilikçi silikon anot kimyasının güvenlik ve diğer performans parametrelerinden ödün vermeden enerji yoğunluğunu yükselttiği belirtiliyor. Alman otomotiv devinden yapılan açıklamada, "Günümüzün benzer bir formata sahip ve ticari olarak temin edilebilen hücreleri ile karşılaştırıldığında Sila'nın teknolojisi hücre seviyesinde 800 Wh/l'den fazla enerji yoğunluğuna ulaşarak %20-40'lık bir artış sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

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Bu sayede Mercedes'in gelecekteki elektrikli araçlarına daha büyük ve ağır batarya paketleri eklemeden aynı alanda çok daha fazla enerji depolaması sağlayarak sürüş menzilini önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.

Bahsi geçen gelişmiş silikon anot malzemeleri Sila'nın Washington eyaletindeki yeni tesisinde %100 yenilenebilir enerji kullanılarak üretilecek. Bu anlaşma ile Mercedes, fabrikanın kamuya duyurulan ilk otomotiv müşterisi oldu. İki şirket de elektrikli G-Serisi'nin bu yeni batarya teknolojisine sahip uzun menzilli versiyonu için 2025 yılını hedefliyor.

Mercedes, elektrikli G-Serisi'nin ön gösterimi olarak 2021 yılında EQG konseptini görücüye çıkarmıştı. Konsept çalışmasıyla ilgili detaylara buradaki haberimizden ulaşabilir ve tasarımına aşağıdaki fotoğraf galerisinden göz atabilirsiniz.

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Elektrikli Mercedes G-Serisi'nde yenilikçi batarya kullanılacak