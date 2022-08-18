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    Benzin ve motorin satışları Temmuz ayında düştü

    Petrol Sanayi Derneği tarafından yayınlanan akaryakıt satışları raporuna göre Temmuz ayında yurt içi piyasalarda benzin satışları yüzde 5,86 ve motorin satışları ise yüzde 5,55 oranında azaldı.
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    Benzin ve motorin satışları Temmuz ayında düştü
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    Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından paylaşılan son verilere göre Temmuz ayında benzin ve motorin satışlarında düşüş yaşandı. Yurt içi piyasalarda geçtiğimiz ay benzin satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,86 düşüşle 429.309 metreküp olarak kayıtlara geçti.

    Benzin ve motorin satışları Temmuz ayında düştü
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    Öte yandan Temmuz ayında motorin satışları yüzde 5,55 düşüşle 2.772.260 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 81,76 artışla 12.220 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 20,00 düşüşle 8 metreküp seviyesine geldi. Otogaz satışlarının ise yüzde 2,49 düşüşle 331.799 ton seviyesine geldiğini belirtelim.

    Benzin ve motorin satışları Temmuz ayında düştü
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    İlk yedi aylık görünüm

    Akaryakıt satışlarına yönelik veriler 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandığını gösteriyor. Benzin satışları yüzde 19,47 artışla 2.319.203 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 2,57 artışla 16.962.892 metreküp seviyesine ulaştı.

    Benzin ve motorin satışları Temmuz ayında düştü
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    Fuel oil satışlarında baktığımızda yüzde 58,46 artışla 122.978 ton olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Gazyağı satışları yüzde 13,50 düşüşle 878 metreküp oldu. İlk yedi ayda otogaz satışları ise yüzde 5,26 artışla 1.738.781 ton olarak tabloya yansıdı.

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