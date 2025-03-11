BYD, kendi ülkesinde Tesla’ya hiç şans tanımıyor!

Elektrikli araç üreticileri, mart ayının ilk haftasında sigorta kayıtlarında dalgalı bir performans sergiledi. Ay başlarında teslimatların genellikle yavaş ilerlemesi, bu düşüşlerde etkili oldu. Tesla ve BYD, bu süreçte dikkat çeken iki büyük oyuncu oldu.

Tesla, geçtiğimiz hafta Çin'de 13.800 sigorta kaydı elde ederek bir önceki haftaya kıyasla %11,29'luk bir artış yakaladı. Ancak, şirketin şubat ayı satışları önceki yıla göre %11,16 gerileyerek 26.777 adet olarak kaydedildi.

Ocak ayına kıyasla ise %20,55’lik bir düşüş söz konusu. Tesla'nın Şanghay fabrikasından yapılan ihracatlar da keskin bir düşüş göstererek yalnızca 3.911 adette kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %87,06’lık bir azalma anlamına geliyor. Tesla’nın Çin’deki satışlarında görülen bu dalgalanma, küresel pazardaki rekabetin giderek arttığını gösteriyor.

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BYD ise geçen hafta 57.400 sigorta kaydı ile liderliğini sürdürdü. Ancak bu rakam, bir önceki haftaya kıyasla %8,01’lik bir düşüşe işaret ediyor. Şirketin şubat ayı satışları ise 322.846 adede ulaşarak bir önceki yıla göre %163,95 oranında artış gösterdi. Ocak ayına kıyasla ise %7,42’lik bir yükseliş kaydedildi.

BYD, geçtiğimiz ay duyurduğu yeni araç içi teknoloji stratejisiyle, otonom sürüş yeteneklerini daha uygun fiyatlı modellere de taşımayı planlıyor. Şirketin premium markası Denza'nın N9 SUV modelinin ise 21 Mart’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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