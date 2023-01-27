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    Elektrikli Peugeot e-3008 duyuruldu: 700 km'ye varan menzil sunacak

    E-Lion Day sunumu kapsamında duyurusu yapılan elektrikli Peugeot e-3008, bu yılın ikinci yarısında tanıtılacak ve STLA Medium platformunu kullanan ilk model olacak. Ardından Peugeot e-5008 gelecek.
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    Elektrikli Peugeot e-3008 duyuruldu: 700 km menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Peugeot, elektrikli araç pazarına yönelik vizyonunu gösteren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Fransız üretici bu kapsamda %100 elektrikli Peugeot e-3008 ve Peugeot e-5008 modellerinin geleceğini duyurdu.

    E-Lion Day sunumu kapsamında duyurulan Peugeot e-3008, Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanan ilk model olacak ve 2023'ün ikinci yarısında tanıtılacak. Popüler C-SUV modelinin elektrikli versiyonunda (çift motor dahil) üç farklı güç seçeneği ve 700 kilometre gibi etkileyici bir seviyeye varan sürüş menzili sunulacak. e-3008'in ardından kısa bir süre sonra büyük kardeşi Peugeot e-5008 de aileye dahil olacak.

    Peugeot'nun açıklamasına göre iki SUV modelde de öncelik elektrikli versiyonlara verilecek. Ancak ülkemiz gibi elektrikli araç kullanımının pek yaygın olmadığı pazarlar için alternatif güç aktarma sistemleri de devrede olacak. STLA Medium platformu %100 elektrikli araçlar için geliştirilmiş olsa da hibrit sistemleri de kapsayacak esnekliğe sahip.

    Peugeot, 2025 itibarıyla ürün gamındaki tüm modellerin %100 elektrikli versiyonunu sunmak istiyor. 2030'da ise satılan tüm Peugeot modellerinin elektrikli olması planlanıyor. Ancak şirket, bu iki tarih aralığındaki boşluğu doldurmak için yeni hafif hibrit motor seçeneklerini de duyurdu.

    Yeni 48V hafif hibrit motor

    208, 308, 2008, 3008, 5008 ve 408 modellerinin tümünde kullanılacak olan bu yeni 48V hafif hibrit sistemde 100 veya 136 hp güç üreten 1.2 litre PureTech benzinli motorla birlikte 21 kW entegre elektrik motoruna sahip 6 ileri çift kavramalı şanzıman (E-DCS6) görev yapacak.

    Peugeot, elektrik motoru sayesinde kalkış anında daha yüksek tork sunacak olan bu sistem ile yüzde 15'e varan yakıt tüketimi vadediyor. Şirket, bir C segment SUV'un bu sistem ile şehir içi kullanımda yüzde 50'ye yakın oranda elektrik modunda kullanılabileceğini söyledi. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 6 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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