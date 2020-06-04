Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı

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PSA Grubu, ticarilerini elektriklendirmeye devam ediyor. Şimdi de tamamen elektrikli Peugeot e-Traveller üzerindeki örtü kaldırıldı. Söz konusu model yılın ikinci yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.

İki farklı gövde uzunluğuna sahip elektrikli Peugeot e-Traveller’ın standart versiyonu 4,95 metre, uzun versiyonu ise 5,30 metre gövde uzunluğuna sahip. Sekiz kişiye kadar yolcu taşıyabilen araçta sadece ön koltuklar kullanıldığında 4,900 litre, beş koltuk konfigürasyonunda 3,000 litre, sekiz koltuklu versiyonda ise 1,500 litre bagaj hacmi sunuluyor.

EMP2 platformu üzerine inşa edilen Peugeot e-Traveller’da 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten küçük bir elektrik motoru bulunuyor. Bu küçük motorla 0-100 kms/s hızlanmasını 13.1 saniyede tamamlayabilen aracın maksimum hızı da elektronik olarak 130 km/s ile sınırlandırılmış.

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Peugeot e-Traveller’ın zeminine paralel biçimde yerleştirilen 50 kWh’lık batarya, aracın WLTP döngüsüne göre tek şarjla 230 kilometre yol kat etmesini sağlıyor. Hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, 100 kW şarj cihazı kullanıldığında 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. Öte yandan, bataryanın 11 kW ve 7.4 kW şarj ile tam doluma ulaşması sırasıyla 5 saat ve 7.5 saat sürüyor.

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Dış tarafta modele özgü ızgara tasarımı, mavi logoları ve sol ön çamurluktaki şarj girişiyle kendini belli eden Peugeot e-Traveller’ın iç mekanında da menzil ve şarj gibi bilgilerin kontrol edilebildiği, 3D navigasyon özelliğine sahip bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Head-up display, elektronik park freni ve Eco, Normal, Power sürüş modları da e-Traveller’ın özellikleri arasında.

Söz konusu sürüş modlarına göre e-Traveller’daki elektrik motorunun ürettiği güç ve tork değişiyor. Power’da maksimum gücünü kullanan motor, Normal modda 109 beygir güç ve 210 Nm tork üretiyor. Eco modunda ise 82 beygir güç ve 180 Nm tork elde ediliyor.

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