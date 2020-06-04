Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı

    PSA'nın elektrikli modelleri arasında katılan Peugeot e-Traveller, WLTP döngüsüne göre tek şarjla 260 kilometre sürüş menziline sahip. e-Traveller, yılın ikinci yarısında Avrupa'da satışa sunulacak.
    15 sa.
    1,1b
    6
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    PSA Grubu, ticarilerini elektriklendirmeye devam ediyor. Şimdi de tamamen elektrikli Peugeot e-Traveller üzerindeki örtü kaldırıldı. Söz konusu model yılın ikinci yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.

    İki farklı gövde uzunluğuna sahip elektrikli Peugeot e-Traveller’ın standart versiyonu 4,95 metre, uzun versiyonu ise 5,30 metre gövde uzunluğuna sahip. Sekiz kişiye kadar yolcu taşıyabilen araçta sadece ön koltuklar kullanıldığında 4,900 litre, beş koltuk konfigürasyonunda 3,000 litre, sekiz koltuklu versiyonda ise 1,500 litre bagaj hacmi sunuluyor.

    EMP2 platformu üzerine inşa edilen Peugeot e-Traveller’da 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten küçük bir elektrik motoru bulunuyor. Bu küçük motorla 0-100 kms/s hızlanmasını 13.1 saniyede tamamlayabilen aracın maksimum hızı da elektronik olarak 130 km/s ile sınırlandırılmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çinli Geely'nin elektrikli araç markası ikinci modelini tanıttı: Geometry C

    Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Peugeot e-Traveller’ın zeminine paralel biçimde yerleştirilen 50 kWh’lık batarya, aracın WLTP döngüsüne göre tek şarjla 230 kilometre yol kat etmesini sağlıyor. Hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, 100 kW şarj cihazı kullanıldığında 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. Öte yandan, bataryanın 11 kW ve 7.4 kW şarj ile tam doluma ulaşması sırasıyla 5 saat ve 7.5 saat sürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    Dış tarafta modele özgü ızgara tasarımı, mavi logoları ve sol ön çamurluktaki şarj girişiyle kendini belli eden Peugeot e-Traveller’ın iç mekanında da menzil ve şarj gibi bilgilerin kontrol edilebildiği, 3D navigasyon özelliğine sahip bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Head-up display, elektronik park freni ve Eco, Normal, Power sürüş modları da e-Traveller’ın özellikleri arasında.

    Söz konusu sürüş modlarına göre e-Traveller’daki elektrik motorunun ürettiği güç ve tork değişiyor. Power’da maksimum gücünü kullanan motor, Normal modda 109 beygir güç ve 210 Nm tork üretiyor. Eco modunda ise 82 beygir güç ve 180 Nm tork elde ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    FurkanEmir411 27 dk.
    PSA grubu her elektrikli aracına 50kWh koyuyor, kaç tane aldılarsa bitmedi anasını satayım 50lik batarya pakedi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 33 dk.
    alamayız ama fiyatı ne olur acep?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 36 dk.
    PSA Grubu ile Toyota bu projede ortak çalışıyor. Aynı araç Toyota'da Proace Peugeot'da Traveller, Citroen Spacetourer ve Opel'de Vivaro olarak geçmektedir. Traveller ve Vivaro elektriklendi sıra geldi ailenin diğer üyesi Proace ve Spacetourer'a onlarda elektriklenerek aileye katılacaktır ilerde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fitamino (Olgun Portakal) 3 sa.
    Peugeot son donemlerde guzel atilimlar yapiyor. İnsallah boyle boyle akillardaki ‘dayaniksiz’ imajini kiracak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Renault S.A. (George Staub ) 14 sa.
    Fiat az çakal değil kimle ortak olacağını biliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ozansirinn ( ozan1989) 15 sa.
    Güzel atılımlar yaptı bu marka
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. HP’den Samsung Portable SSD serisine rakip geldi 41 dk. Epic Games mağazası mobil platformlara geliyor 11 sa. Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak 11 sa. Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti 11 sa. Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran) 12 sa. HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci 12 sa. Lexar’dan üst seviye CFexpress kart okuyucu 13 sa. iOS 13.5.5 beta sürümünde Apple hizmet paketleri ortaya çıktı 13 sa. Honda, birçok ülkede toplam 1,4 milyon aracını geri çağırıyor 14 sa. Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay 14 sa. MSI MEG Z490 ACE anakart "10. nesil intel işlemcilere hazır" inceleme 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı Sonraki ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu 16 sa. Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı 16 sa. Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu 16 sa. Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı 17 sa. İmece uydusunun montajı tamamladı 17 sa. Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım 18 sa. MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek 18 sa. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 120x zumlu kamera ile gelebilir 19 sa. Dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusu ile tanışın 19 sa. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar 20 sa. Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek 20 sa. Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor 21 sa. TurkNet'e 13 TL zam geldi 21 sa. Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 21 sa. Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak 22 sa. Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor 22 sa. S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu 23 sa. Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak 1 gün SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 gün Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi