Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı

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2019 yılında tanıtılan ve Launch Edition versiyonuyla satışa sunulan elektrikli Polestar 2 modelinin yeni versiyonları tanıtıldı. Bu seçenekler Launch Edition versiyonuna göre daha uygun fiyatlı olacak.

Polestar 2'ye eklenen seçeneklerden ilki tek motorlu versiyon oldu. Söz konusu versiyonun ön aksında 231 beygir güç üreten bir elektrik motoru mevcut. Polestar bu alanda motorun gücünü artırmış. Zira iki motorlu versiyonda her bir motor 204 beygir güç üretiyor. Öte yandan 78 kWh'lık bataryaya 64 kWh batarya seçeneği de eklenmiş. Bu da tek motorlu Polestar 2'nin EPA ölçümlerine göre 420 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olmasını sağlamış.

Polestar 2'nin Launch Edition versiyonu hala tercih edilebiliyor. Öte yandan bu versiyondan daha az donanıma sahip yeni bir iki motorlu versiyonun da seçenekler arasına eklendiği görülüyor. Bir başka deyişle, çift motorlu tek seçenek olan Launch Edition'ın daha uygun fiyatlı bir versiyonu diyebiliriz. Müşteriler dilerse Plus Pack, Pilot Pack ve Performance Pack isimli opsiyonel paketleri satın alarak aracına farklı özellikler ekleyebiliyor. Bu versiyonun menzili de 386 kilometre.

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Paketlerden de kısaca bahsedecek olursak, Plus Pack'te panoramik cam tavan, 13 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, daha kaliteli döşeme seçenekleri, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve direksiyon gibi ekstra özellikler devreye giriyor. Bunun yanı sıra Polestar'ın belirttiğine göre aracın menzilini yüzde 10 civarında artıran ısı pompası da Plus Pack kapsamındaki özelliklerden.

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Pilot Pack ise daha çok güvenlik tarafına odaklanıyor. Bu paket kapsamında Pixel LED farlar, LED sis lambaları ile adaptif hız sabitleyici, Pilot Assist, 360 derece çevre görüş sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş sürücü asistan teknolojileri yer alıyor.

Polestar 2'nin çift motorlu versiyonunda tercih edilebilen Performance Pack'te Öhlins ssüspansiyon, Brembo frenler, spor lastiklerle çevrili 20 inçlik dövme alaşım jantlar ve 'Swedish Gold' adı verilen estetik detaylar bulunuyor. Bu paketlerin fiyatları sırasıyla 4500 euro, 3500 euro ve 6000 euro olarak açıklandı.

Versiyon Batarya Güç Tork Tüketim Menzil Fiyat Çift motor-uzun menzil 78 kWh 408 hp 660 Nm 19.5-20.3 kWh/100 km 450-480 km (WLTP) 51.500 euro Tek motor-uzun menzil 78 kWh 231 hp 330 Nm 17.1-18.3 kWh/100 km 515-540 km (WLTP) 48.500 euro Tek motor-standart menzil 64 kWh 224 hp 330 Nm 17.1-18.0 kWh/100 km 420-440 km (WLTP) 45.500 euro

https://www.polestar.com/global/press/press-release/polestar-2-model-range-expands-to-three-variants

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