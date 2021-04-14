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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı

    Çift motorlu Launch Edition versiyonuyla satışta olan elektrikli Polestar 2 artık tek motorlu versiyonla da satın alınabilecek. Üstelik standart ve uzun menzil seçenekleri de mevcut.
    14 Nisan 2021, 16:45 (23 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı
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    2019 yılında tanıtılan ve Launch Edition versiyonuyla satışa sunulan elektrikli Polestar 2 modelinin yeni versiyonları tanıtıldı. Bu seçenekler Launch Edition versiyonuna göre daha uygun fiyatlı olacak.

    Polestar 2'ye eklenen seçeneklerden ilki tek motorlu versiyon oldu. Söz konusu versiyonun ön aksında 231 beygir güç üreten bir elektrik motoru mevcut. Polestar bu alanda motorun gücünü artırmış. Zira iki motorlu versiyonda her bir motor 204 beygir güç üretiyor. Öte yandan 78 kWh'lık bataryaya 64 kWh batarya seçeneği de eklenmiş. Bu da tek motorlu Polestar 2'nin EPA ölçümlerine göre 420 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olmasını sağlamış.

    Polestar 2'nin Launch Edition versiyonu hala tercih edilebiliyor. Öte yandan bu versiyondan daha az donanıma sahip yeni bir iki motorlu versiyonun da seçenekler arasına eklendiği görülüyor. Bir başka deyişle, çift motorlu tek seçenek olan Launch Edition'ın daha uygun fiyatlı bir versiyonu diyebiliriz. Müşteriler dilerse Plus Pack, Pilot Pack ve Performance Pack isimli opsiyonel paketleri satın alarak aracına farklı özellikler ekleyebiliyor. Bu versiyonun menzili de 386 kilometre.

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    Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı
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    Paketlerden de kısaca bahsedecek olursak, Plus Pack'te panoramik cam tavan, 13 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, daha kaliteli döşeme seçenekleri, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve direksiyon gibi ekstra özellikler devreye giriyor. Bunun yanı sıra Polestar'ın belirttiğine göre aracın menzilini yüzde 10 civarında artıran ısı pompası da Plus Pack kapsamındaki özelliklerden.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi"

    Pilot Pack ise daha çok güvenlik tarafına odaklanıyor. Bu paket kapsamında Pixel LED farlar, LED sis lambaları ile adaptif hız sabitleyici, Pilot Assist, 360 derece çevre görüş sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş sürücü asistan teknolojileri yer alıyor.

    Polestar 2'nin çift motorlu versiyonunda tercih edilebilen Performance Pack'te Öhlins ssüspansiyon, Brembo frenler, spor lastiklerle çevrili 20 inçlik dövme alaşım jantlar ve 'Swedish Gold' adı verilen estetik detaylar bulunuyor. Bu paketlerin fiyatları sırasıyla 4500 euro, 3500 euro ve 6000 euro olarak açıklandı.

    Versiyon Batarya Güç Tork Tüketim Menzil Fiyat
    Çift motor-uzun menzil 78 kWh 408 hp 660 Nm 19.5-20.3 kWh/100 km 450-480 km (WLTP) 51.500 euro
    Tek motor-uzun menzil 78 kWh 231 hp 330 Nm 17.1-18.3 kWh/100 km 515-540 km (WLTP) 48.500 euro
    Tek motor-standart menzil 64 kWh 224 hp 330 Nm 17.1-18.0 kWh/100 km 420-440 km (WLTP) 45.500 euro



    https://www.polestar.com/global/press/press-release/polestar-2-model-range-expands-to-three-variants
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    C cngzmls 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kime göre uygun? Sana göre mi, bana göre mi? Yoksa göre göre mi?
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    Nevfel (T. I.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa için bile pahalı bu araba. Bazıları herkes porsche alabiliyor sanıyor avrupada.



    Bizim ülkenin durumuna iyi demiyorum karıştırmayalım.



    Benim asıl merak ettiğim bu yabancı oto firmaları ülkemizi uyguladığı yüksek vergiler nedeniyle nasıl oluyorda dünya ticaret örgütüne şikayet etmiyorlar. Abd bize vergi koydu bizim demir çelikçiler hemen DTÖ'ye şikayet etti. Biz adamlara %300 koyuyoruz kimse şikayet etmiyor.
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    C cngzmls 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kime göre uygun? Sana göre mi, bana göre mi? Yoksa göre göre mi?
    Yanıtla +6
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kime göre uygun,neye göre uygun.Bizlik bir durum olmadığı kesin
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    CapriceClassic 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz Türkleri mandallayan bir durum yok...
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