Elektrikli şehir otomobili BYD Seagull'ın tasarımı ortaya çıktı

Yeni BYD Seagull, gövde şekliyle Dolphin'i anımsatsa da detaylara inildiğinde kendine has tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor. Ön tarafta köşeli farlar ve keskin çizgilerle öne çıkarılan burun kısmı göze çarparken ön camda bir tane silecek kullanıldığını görmekteyiz.
Profilden bakıldığında ise ön çamurluk üzerindeki şarj girişi ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Ayrıca BYD'nin çamurluk uçları ve kapı altlarındaki siyah eklentilerle bir nevi crossover havası yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Cam çizgisi ise C sütununa doğru epey yükseliyor ki otomobilin zaten küçük olduğu düşünülürse bu durum arkada boğucu bir hava yaratabilr.
Bakanlığın sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni BYD Seagull, 15 veya 16 inç jantlarla satın alınabiliyor. Ayrıca otomobilde LED farlar opsiyon olarak sunuluyor. Seagull'da BYD'ye ait olan FinDreams firması tarafından geliştirilen lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Batarya kapasitesi henüz belli değil ancak yerel kaynaklara göre 30.7 kWsa'e varan seçenekler sunulacak.
BYD Seagull'da TZ180XSH kodlu 55 kW'lık (75 hp) elektrik motoru kullanılacak. Motor kulağa güçsüz gelebilir ancak söz konusu modelin şehir içinde günlük kullanım için geliştirildiğini hatırlatalım. Önümüzdeki aylarda resmi tanıtımı yapılacak modelin Çin'de 60.000 yuan yani 167 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..