Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ID Buzz'ın GTX versiyonu geliyor: 335 hp güç, dört tekerlekten çekiş

    Volkswagen'de Ar-Ge bölümünden sorumlu Kai Gruenitz, ID Buzz'ın performanslı GTX ve 7 kişilik uzun aks mesafeli versiyonları hakkında yeni detaylar paylaştı.      
    Oy Ver
    Volkswagen ID Buzz'ın GTX versiyonuyla ilgili ilk bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıtılan elektrikli Volkswagen ID Buzz, markanın ikonik T1 minibüsünden esinlenen tasarımıyla büyük beğeni toplamıştı. Alman marka şimdi de ID Buzz'ın GTX logolu performans versiyonu üzerinde çalışıyor.

    Volkswagen ID Buzz GTX ile ilgili detaylar belli değildi ancak Ar-Ge bölümünün başındaki isim Kai Gruenitz, konuyla alakalı ilk bilgileri paylaştı. Buna göre, ID Buzz'ın GTX versiyonu, kullanıcısına 250 kW (335 hp) güç sunacak. Karşılaştırmak gerekirse, ID 4 ve ID 5'in GTX versiyonu 295 hp güce sahip. Tork değeri paylaşılmadı ancak SUV'lardaki torkun 460 Nm olduğunu hatırlatalım.

    İç mekânında modele özel detaylar, yeni dış renk seçenekleri ve bazı ek özellikler de sunacak olan Volkswagen ID Buzz GTX, çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olacak. Bu sistemi, CES 2023'te kamuflajlı olarak gösterilen ID 7 sedan dahil olmak üzere diğer elektrikli modellerde de göreceğiz. Ayrıca, Gruenitz'in verdiği bilgiye göre ID:Buzz'ın GTX olmayan bir dört tekerlekten çekişli versiyonu da çıkarılacak.

    Volkswagen ID Buzz'ın GTX versiyonuyla ilgili ilk bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Gruenitz ayrıca ID Buzz'ın bu yaz piyasaya sürülecek uzun aks mesafeli versiyonundan da bahsetti. Buna göre, söz konusu model, oturma düzeni konusunda standart beş koltuklu modele göre daha fazla esneklik sunacak. Standart modelden 25 cm daha uzun olacağı belirtilen araçta toplam 7 kişilik üç sıra koltuk düzeni bulunacak. Kaydırılabilir veya çıkarılabilir olan bu koltukların yanı sıra ikinci sırada döndürülebilen kaptan koltuklar da tercih edilebilecek.

    Son olarak, ID Buzz'ın California benzeri bir karavan versiyonu üzerinde de çalışılıyor. Ancak bu çalışma henüz konsept aşamasında ve 2025'ten önce piyasaya sürülmesi pek mümkün görünmüyor.

    Volkswagen ID Buzz'ın standart versiyonuyla ilgili detayları linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz. Söz konusu modelin 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız