Volkswagen ID Buzz'ın GTX versiyonu geliyor: 335 hp güç, dört tekerlekten çekiş

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıtılan elektrikli Volkswagen ID Buzz, markanın ikonik T1 minibüsünden esinlenen tasarımıyla büyük beğeni toplamıştı. Alman marka şimdi de ID Buzz'ın GTX logolu performans versiyonu üzerinde çalışıyor.

Volkswagen ID Buzz GTX ile ilgili detaylar belli değildi ancak Ar-Ge bölümünün başındaki isim Kai Gruenitz, konuyla alakalı ilk bilgileri paylaştı. Buna göre, ID Buzz'ın GTX versiyonu, kullanıcısına 250 kW (335 hp) güç sunacak. Karşılaştırmak gerekirse, ID 4 ve ID 5'in GTX versiyonu 295 hp güce sahip. Tork değeri paylaşılmadı ancak SUV'lardaki torkun 460 Nm olduğunu hatırlatalım.

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İç mekânında modele özel detaylar, yeni dış renk seçenekleri ve bazı ek özellikler de sunacak olan Volkswagen ID Buzz GTX, çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olacak. Bu sistemi, CES 2023'te kamuflajlı olarak gösterilen ID 7 sedan dahil olmak üzere diğer elektrikli modellerde de göreceğiz. Ayrıca, Gruenitz'in verdiği bilgiye göre ID:Buzz'ın GTX olmayan bir dört tekerlekten çekişli versiyonu da çıkarılacak.

Tam Boyutta Gör Gruenitz ayrıca ID Buzz'ın bu yaz piyasaya sürülecek uzun aks mesafeli versiyonundan da bahsetti. Buna göre, söz konusu model, oturma düzeni konusunda standart beş koltuklu modele göre daha fazla esneklik sunacak. Standart modelden 25 cm daha uzun olacağı belirtilen araçta toplam 7 kişilik üç sıra koltuk düzeni bulunacak. Kaydırılabilir veya çıkarılabilir olan bu koltukların yanı sıra ikinci sırada döndürülebilen kaptan koltuklar da tercih edilebilecek.

Son olarak, ID Buzz'ın California benzeri bir karavan versiyonu üzerinde de çalışılıyor. Ancak bu çalışma henüz konsept aşamasında ve 2025'ten önce piyasaya sürülmesi pek mümkün görünmüyor.

Volkswagen ID Buzz'ın standart versiyonuyla ilgili detayları linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz. Söz konusu modelin 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

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Volkswagen ID Buzz'ın GTX versiyonuyla ilgili ilk bilgiler geldi