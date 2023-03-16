Elektrikli SsangYong Torres EVX'in tasarımı ortaya çıktı

SsangYong Torres EVX, daha önce 'U100' kod adıyla duyurulan bir projeydi. Seri üretim versiyonundaki EV ibaresi artık alıştığımız üzere aracın elektrikli olmasını temsil ederken X harfi ise "extreme" kelimesinden geliyor. Bu da markanın açıklamasına göre aracın maceracı ruhunu ön plana çıkarıyor.
Torres EVX, adından ve tasarımından da anlaşılacağı üzere yaklaşık bir yıl önce tanıtılan Torres'in %100 elektrikli versiyonu. Markanın elektrikli araçlarına özel "Powered by Toughness" isimli tasarım dili sayesinde yüzü içten yanmalı motorlu Torres'e göre oldukça farklı görünüyor.
Profilden bakıldığında iki model büyük oranda aynı görünüyor. Bu noktada sadece yeni tasarım jantların ve ön çamurluktaki şarj girişinin yeni Torres EVX'i ayırt edebilmemize imkân tanıdığını söyleyebiliriz. Arka tarafı henüz göremiyoruz ancak bu alanda da boydan boya uzanan LED stoplar karşımıza çıkacak. Buna ek olarak, standart Torres'te de gördüğümüz stepne kapağı benzeri şişkinliği Torres EVX'te de göreceğiz.
SsangYong Torres EVX'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Ancak şirketin halihazırda satışta olan bir Korando e-Motion isimli bir SUV modeli var ve iki model arasında ortak parçalar bulunabilir. Korando e-Motion'da 140 kW (190 hp) güç üreten elektrik motoru ve 55.3 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Söz konusu model, WLTP'ye göre 340 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)