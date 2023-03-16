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    Elektrikli SsangYong Torres EVX'in tasarımı ortaya çıktı

    30 Mart'ta resmi olarak tanıtılması planlanan yeni SsangYong Torres EVX, ön bölümünde standart Torres'e göre daha modern bir görünüm sunuyor.                    
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    Elektrikli SsangYong Torres EVX'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni satın alım işlemi kapsamında yakında KG Mobility adını alacak olan Koreli üretici SsangYong, yeni elektrikli SUV modeli Torres EVX'in ilk resmi fotoğraflarını paylaştı. Yeni SsangYong Torres EVX, 30 Mart Perşembe günü 2023 Seoul Mobility Show'da tanıtılacak. Şirket, burada toplam 16 adet yeni konsept ve seri üretim modelini sergileyecek.

    SsangYong Torres EVX, daha önce 'U100' kod adıyla duyurulan bir projeydi. Seri üretim versiyonundaki EV ibaresi artık alıştığımız üzere aracın elektrikli olmasını temsil ederken X harfi ise "extreme" kelimesinden geliyor. Bu da markanın açıklamasına göre aracın maceracı ruhunu ön plana çıkarıyor.

    Torres EVX, adından ve tasarımından da anlaşılacağı üzere yaklaşık bir yıl önce tanıtılan Torres'in %100 elektrikli versiyonu. Markanın elektrikli araçlarına özel "Powered by Toughness" isimli tasarım dili sayesinde yüzü içten yanmalı motorlu Torres'e göre oldukça farklı görünüyor.

    Elektrikli SsangYong Torres EVX'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ön bölümde aydınlatmaların yerini ince gündüz LED'leri almış. Ortadaki altı küçük parça ise standart modeldeki panjur tasarımını temsil ediyor. Ana aydınlatmalar tampon kenarlarına dikey bir şekilde konumlandırılmış. Alt tarafta ise geniş bir merkez hava girişi ve Torres'tekine göre daha mütevazı bir koruma plakası karşımıza çıkıyor.

    Profilden bakıldığında iki model büyük oranda aynı görünüyor. Bu noktada sadece yeni tasarım jantların ve ön çamurluktaki şarj girişinin yeni Torres EVX'i ayırt edebilmemize imkân tanıdığını söyleyebiliriz. Arka tarafı henüz göremiyoruz ancak bu alanda da boydan boya uzanan LED stoplar karşımıza çıkacak. Buna ek olarak, standart Torres'te de gördüğümüz stepne kapağı benzeri şişkinliği Torres EVX'te de göreceğiz.

    Elektrikli SsangYong Torres EVX'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ipucu görseline göre, yeni SsangYong Torres EVX'in iç mekânı da standart modele göre biraz daha modern görünecek. Direksiyon simidi aynı olsa da bitişik ekranlardan oluşan yeni kavisli panel büyük fark yaratmış. Buna ek olarak, ekranların altında yer verilen ahşap kaplama detayı da iki model arasında göze çarpan farklardan. Son olarak, Torres'te klima kontrolleri için ayrılan 8 inçlik dokunmatik kontrol paneline Torres EVX'te yer verilmediğini görüyoruz.

    SsangYong Torres EVX'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Ancak şirketin halihazırda satışta olan bir Korando e-Motion isimli bir SUV modeli var ve iki model arasında ortak parçalar bulunabilir. Korando e-Motion'da 140 kW (190 hp) güç üreten elektrik motoru ve 55.3 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Söz konusu model, WLTP'ye göre 340 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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