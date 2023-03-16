Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilinin ön gösterimini yaptı: Karşınızda ID. 2all

Konseptin "to all" şeklinde okunan ve "herkese" (herkes için) anlamına gelen ismi bize elektrikli otomobilin fiyat segmentine dair ipuçları veriyor. Volkswagen'in hedefi aracı en azından temel konfigürasyonda 25.000 euro'nun altında bir fiyatla müşterilere sunmak.
Tasarım özellikleri
Şüphesiz ki ID. 2all konseptini temel alacak üretim versiyonu daha mütevazı olacak. Sergilenen araç klasik Polo ve Golf modellerinden ilham alan tasarımı ile öne çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında markanın tüm tanıdık tasarım özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz.
Görüntülere bize Volkswagen Golf'teki kadar geniş bir iç mekan vaat ediyor. Ancak araç boyut olarak Polo hatchback'e daha yakın olacak. Tanıtımı yapılan konsept modelin uzunluğu 4.050 mm, genişliği 1.812 mm ve yüksekliği 1.530 mm. Aks mesafesinin ise 2.600 mm olduğunu belirtelim.
Motor ve batarya detayları
Konsept araç daha önce ID. Life modelinde kullanılan MEB Entry modüler platformunu temel alıyor. ID. 2all, ilk önden çekişli MEB aracı olacak. Otomobilin üretim versiyonu, düşük fiyat etiketine rağmen gayet tatmin edici bir performans sunacak.
Volkswagen'in en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin 2025 yılında müşterilere sunulması planlanıyor. Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere aracın Avrupa satış fiyatı 25.000 euro'nun altında olacak.
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)