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    Anlık Bildirim

    Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilinin ön gösterimini yaptı: Karşınızda ID. 2all

    Alman otomobil devi Volkswagen ID. 2all modelini resmen tanıttı. 2025 yılında müşterilere sunulması beklenen elektrikli otomobilin Avrupa satış fiyatı 25.000 euro'nun altında olacak.
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    Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilini tanıttı: İşte ID. 2all Tam Boyutta Gör
    Volkswagen bir süredir gündemi meşgul eden yeni Volkswagen ID. 2all konseptini tanıttı. Karşımızda duran bu minyatür hatchback, 2025 yılında seri üretime girecek ve elektrikli ID alt markasının sadece en kompakt değil, aynı zamanda en uygun fiyatlı modeli olacak.

    Konseptin "to all" şeklinde okunan ve "herkese" (herkes için) anlamına gelen ismi bize elektrikli otomobilin fiyat segmentine dair ipuçları veriyor. Volkswagen'in hedefi aracı en azından temel konfigürasyonda 25.000 euro'nun altında bir fiyatla müşterilere sunmak.

    Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilini tanıttı: İşte ID. 2all Tam Boyutta Gör

    Tasarım özellikleri

    Şüphesiz ki ID. 2all konseptini temel alacak üretim versiyonu daha mütevazı olacak. Sergilenen araç klasik Polo ve Golf modellerinden ilham alan tasarımı ile öne çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında markanın tüm tanıdık tasarım özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz.

    Görüntülere bize Volkswagen Golf'teki kadar geniş bir iç mekan vaat ediyor. Ancak araç boyut olarak Polo hatchback'e daha yakın olacak. Tanıtımı yapılan konsept modelin uzunluğu 4.050 mm, genişliği 1.812 mm ve yüksekliği 1.530 mm. Aks mesafesinin ise 2.600 mm olduğunu belirtelim.

    Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilini tanıttı: İşte ID. 2all Tam Boyutta Gör
    Volkswagen iç mekanda 10.9 inç gösterge paneli ve 12.9 inç dokunmatik ekrana sahip bir multimedya sistemine yer vermiş. Otomobilin minimalist kabininde bol miktarda yumuşak, kumaş kaplı yüzey bulunuyor ve hiçbir dokunmatik tuş yok. Direksiyon simidinden bile kaldırılmış görünüyor. Bagaj hacmi 490 litre. Koltuklar yatırıldığında 1.330 litreyi buluyor.

    Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilini tanıttı: İşte ID. 2all Tam Boyutta Gör

    Motor ve batarya detayları

    Konsept araç daha önce ID. Life modelinde kullanılan MEB Entry modüler platformunu temel alıyor. ID. 2all, ilk önden çekişli MEB aracı olacak. Otomobilin üretim versiyonu, düşük fiyat etiketine rağmen gayet tatmin edici bir performans sunacak.

    Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilini tanıttı: İşte ID. 2all Tam Boyutta Gör
    Tanıtımı yapılan otomobil 166 kW (226 beygir) güce sahip bir elektrik motoru ile donatıldı. Buna 450 km'ye kadar menzil sağlayan batarya paketi eşlik ediyor. Açıklanan verilere bakılırsa sadece 20 dakikada %10'dan %80'e şarj olabilecek.

    Volkswagen'in en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin 2025 yılında müşterilere sunulması planlanıyor. Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere aracın Avrupa satış fiyatı 25.000 euro'nun altında olacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    phpmyadmin mysql sunucusuna bağlanmayı denedi, ancak sunucu bağlantıyı reddetti. yapılandırma dosyanızdaki anamakine (host), kullanıcı adı ve parolayı denetlemelisiniz ve mysql sunucusu yöneticisi tarafından verilen bilgiye uyduğundan emin olun. ekran kartı olmayan laptop ehliyetim sistemde gözükmüyor ne yapmalıyım herkesi güldüren palyaço hikayesi imza yetkisi olan mühendislikler

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