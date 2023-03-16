Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilinin ön gösterimini yaptı: Karşınızda ID. 2all

Tam Boyutta Gör Volkswagen bir süredir gündemi meşgul eden yeni Volkswagen ID. 2all konseptini tanıttı. Karşımızda duran bu minyatür hatchback, 2025 yılında seri üretime girecek ve elektrikli ID alt markasının sadece en kompakt değil, aynı zamanda en uygun fiyatlı modeli olacak.

Togg T10X fiyat listesi açıklandı! İşte yerli otomobil fiyatı 2 gün önce eklendi

Konseptin "to all" şeklinde okunan ve "herkese" (herkes için) anlamına gelen ismi bize elektrikli otomobilin fiyat segmentine dair ipuçları veriyor. Volkswagen'in hedefi aracı en azından temel konfigürasyonda 25.000 euro'nun altında bir fiyatla müşterilere sunmak.

Tam Boyutta Gör

Tasarım özellikleri

Şüphesiz ki ID. 2all konseptini temel alacak üretim versiyonu daha mütevazı olacak. Sergilenen araç klasik Polo ve Golf modellerinden ilham alan tasarımı ile öne çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında markanın tüm tanıdık tasarım özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz.

Görüntülere bize Volkswagen Golf'teki kadar geniş bir iç mekan vaat ediyor. Ancak araç boyut olarak Polo hatchback'e daha yakın olacak. Tanıtımı yapılan konsept modelin uzunluğu 4.050 mm, genişliği 1.812 mm ve yüksekliği 1.530 mm. Aks mesafesinin ise 2.600 mm olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Volkswagen iç mekanda 10.9 inç gösterge paneli ve 12.9 inç dokunmatik ekrana sahip bir multimedya sistemine yer vermiş. Otomobilin minimalist kabininde bol miktarda yumuşak, kumaş kaplı yüzey bulunuyor ve hiçbir dokunmatik tuş yok. Direksiyon simidinden bile kaldırılmış görünüyor. Bagaj hacmi 490 litre. Koltuklar yatırıldığında 1.330 litreyi buluyor.

Tam Boyutta Gör

Motor ve batarya detayları

Konsept araç daha önce ID. Life modelinde kullanılan MEB Entry modüler platformunu temel alıyor. ID. 2all, ilk önden çekişli MEB aracı olacak. Otomobilin üretim versiyonu, düşük fiyat etiketine rağmen gayet tatmin edici bir performans sunacak.

Tam Boyutta Gör Tanıtımı yapılan otomobil 166 kW (226 beygir) güce sahip bir elektrik motoru ile donatıldı. Buna 450 km'ye kadar menzil sağlayan batarya paketi eşlik ediyor. Açıklanan verilere bakılırsa sadece 20 dakikada %10'dan %80'e şarj olabilecek.

Volkswagen'in en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin 2025 yılında müşterilere sunulması planlanıyor. Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere aracın Avrupa satış fiyatı 25.000 euro'nun altında olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen en ucuz elektrikli otomobilini tanıttı: İşte ID. 2all