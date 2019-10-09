Elektrikli Volvo XC40, Android tabanlı multimedya sistemiyle gelecek

Tam Boyutta Gör

Son günlerde ipucu görsellerini sıkça gördüğümüz Volvo XC40 Electric’in tanıtılmasına az bir süre kaldı. İsveçli markanın ilk tamamen elektrikli modeli olmaya hazırlanan crossover’ın multimedya sistemi de bir ilki teşkil edecek.

Elektrikli Volvo XC40, Android tabanlı multimedya sistemine sahip olarak üretilen ilk Volvo olacak. Bu sayede Google Assistant, Google Maps ve Google Play Store gibi önemli özellikler aracın multimedya sistemi ile entegre olacak. Söz konusu sistemin akıllı telefonlardaki deneyimin aynısını araç içerisine taşıyacağı ve daha güvenli bir etkileşimin kapılarını açacağı söyleniyor.

Android Automotive OS adını taşıyan sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi, milyonlarca geliştiricinin aşina olduğu Android işletim sistemi üzerine kurulu olması. Bu sayede Google ve Volvo Cars geliştiricileri tarafından oluşturulan teknoloji ve servisler multimedya sistemi içerisinde yerleşik olacak. Otomobillere adapte edilen diğer müzik ve medya uygulamalarına da Google Play Store üzerinden sahip olmak mümkün olacak.

Ayrıca Bkz. "2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe"

Elektrikli Volvo XC40’taki Android tabanlı multimedya sistemi kablosuz yazılım ve işletim sistemi güncellemeleri alarak sürekli geliştirilecek. Var olan uygulamaların iyileştirilmesinden yeni özelliklerin eklenmesine kadar her şeyi kapsayacak kablosuz güncellemeler sayesinde araçtaki multimedya sisteminin diğer dijital ürünler gibi güncel kalması sağlanacak.

Sürücü asistan sistemleri Google Maps ile daha yetenekli hale gelecek

Elektrikli Volvo XC40’ın multimedya sistemine entegre olan Google Maps’in sürücülere gerçek zamanlı trafik verisini ve güncel harita bilgisini sağlayacağını belirten İsveçli üretici, bu sayede potansiyel trafik sorunlarından kurtulmanın, alternatif rota oluşturmanın ve yakın şarj istasyonlarını bulmanın kolaylaşacağını belirtiyor. Söz konusu güncel ve zengin harita verisinin XC40’taki gelişmiş sürücü asistan sistemlerini daha yetenekli hale getireceği de verilen bilgiler arasında.

16 Ekim’de tanıtılması planlanan elektrikli Volvo XC40’ın tasarımı genel hatlarıyla içten yanmalı motorlu versiyona benzeyecek. Bunun yanı sıra kendine has detaylarla da karşımıza çıkacak. Ön ızgaranın olmayışını, 19-20 inç yeni tasarım jantları ve ön kaputun altındaki 30 lt depolama alanını bu özellikler arasında gösterebiliriz.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/258928/fully-electric-volvo-xc40-introduces-brand-new-infotainment-system-powered-by-android-with-google-te