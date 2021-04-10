Elgato Cam Link Pro ile birden fazla kamerayı aynı anda kullanın

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Bugün internet yayıncılığı hiç olmadığı kadar genişledi ve bireysel yayın yapanlar haricinde artık tek bir kamera da yeterli gelmiyor. Corsair iştiraki Elgato birden fazla kamera için Cam Link Pro ürününü duyurdu.

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Elgato Cam Link Pro özellikleri

Elgato Cam Link Pro birden fazla kamera ile yayın yapanları hedefliyor. PCIe yakalama kartı ve video karıştırıcı olarak görev yapan ürün 4 adet HDMI girişine sahip. Bu girişlerden 4K 30fps veya Full HD 60fps sinyal alabiliyor.

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Ağırlıklı olarak DSLR ve video kameralara yönelmiş olsa da dizüstü ve tablet gibi cihazlardan da içerik alabiliyor. Dahili çoklu görünüm teknolojisi ile resim içerisinde resim veya yan yana olarak şekilde kaynakları yönetmek mümkün.

OBS Studio, vMIX, Zoom, Slack ve Microsoft Teams pek çok yazılım ile uyumlu olan Elgato Cam Link Pro uzaktan eğitimlerde de oldukça işe yarayacak. Elgato Cam Link Pro kartı 360$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/280755/multi-camera-production-made-easy-elgato-launches-cam-link-pro

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