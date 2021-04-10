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    Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elgato Cam Link Pro ile birden fazla kamerayı aynı anda kullanın

    Elgato Cam Link Pro yakalama kartı toplam 4 HDMI ile 4K 30fps veya Full HD 60fps görüntüler yakalayabiliyor. Yayıncılar ve uzaktan eğitimler için iyi bir alternatif olacak.
    10 Nisan 2021, 13:00 (4 gün)
    877
    2
    1
    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elgato Cam Link Pro ile birden fazla kamerayı aynı anda kullanın
    Tam Boyutta Gör

    Bugün internet yayıncılığı hiç olmadığı kadar genişledi ve bireysel yayın yapanlar haricinde artık tek bir kamera da yeterli gelmiyor. Corsair iştiraki Elgato birden fazla kamera için Cam Link Pro ürününü duyurdu.

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    Elgato Cam Link Pro özellikleri

    Elgato Cam Link Pro birden fazla kamera ile yayın yapanları hedefliyor. PCIe yakalama kartı ve video karıştırıcı olarak görev yapan ürün 4 adet HDMI girişine sahip. Bu girişlerden 4K 30fps veya Full HD 60fps sinyal alabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme"

    Ağırlıklı olarak DSLR ve video kameralara yönelmiş olsa da dizüstü ve tablet gibi cihazlardan da içerik alabiliyor. Dahili çoklu görünüm teknolojisi ile resim içerisinde resim veya yan yana olarak şekilde kaynakları yönetmek mümkün.

    OBS Studio, vMIX, Zoom, Slack ve Microsoft Teams pek çok yazılım ile uyumlu olan Elgato Cam Link Pro uzaktan eğitimlerde de oldukça işe yarayacak. Elgato Cam Link Pro kartı 360$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/280755/multi-camera-production-made-easy-elgato-launches-cam-link-pro
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Asehan (Asehan Korkut) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    360 dolar ne ekran kartı satıyor sanki
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