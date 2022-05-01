25 milyon TB veri minicik bir elmas katmana yüklendi

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Bilgisayar dünyasında yavaş da olsa üreticiler yenilikler geliştirerek kullanıcılara daha verimli bir ortam sunmak için çalışıyor. Bununla birlikte kuantum fiziği çok daha hızlı ilerliyor ve şaşırtıcı sonuçlar elde ediliyor.

Avuç içi boyutlara 25 milyon TB veri

Japon araştırmacılar 5cm çapındaki bir elmas plakaya tam 25 exabyte ya da 25 milyon TB veri sığdırmayı başardı. Bu rakam Steam kütüphanesinin tam 6250 kez komple kaydedilmesine eşit.

DDR5 belleklerde rekor 2 gün önce eklendi

Elbette bilgisayarımıza takarak kullanabileceğimiz bir depolama biriminden bahsetmiyoruz. Araştırmacılar birler ve sıfırları aynı anda verebilen bir kubiti yerleştirebilmek için elmaslardaki kusurlardan faydalanıyor.

Bu kusurlar karbon atomunun yerini almış iki yan yana nitrojen atomu barındırıyor ve bir elektronun belirli dönüş hareketini okuma imkânı veriyor. Bu da kuantum bilgisayarlar için hayati önem taşıyor.

Araştırmacılar bu nitrojen yapısını depolama olarak kullanabilmek için süreklilik arz eden bir tedarik çözümü geliştirmiş. Bu sayede 55mm ölçüsünde elmas plakalar elde edilmiş. Bugüne kadar ticari olarak kullanılabilen elmas ölçüsü 4mm kare idi. Bunlara Kenzan Elması adı verilmiş. Araştırmacılar Kenzan Elması’nın en erken 2023 yılında kuantum bilgisayarlarda kullanılabileceğini belirtiyor.



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