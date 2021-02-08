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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı

    Önce Dogecoin’e tarihi zirve yaptıran Elon Musk şimdi de Bitcoin’i uçurdu. 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklayan ünlü isim muhtemelen zirveden de sattı.
    08 Şubat 2021, 17:26 (1 hf.)
    8,1b
    1
    107
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    51

    Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı
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    Son bir haftadır Elon Musk’ın kripto para piyasasını allak bullak edişini izliyoruz. Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto parayı 10 cent seviyesine kadar fırlatan Elon Musk şimdi de Bitcoin’i sürüklüyor.

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    Kırılgan piyasa

    Önce profiline Bitcoin yazısını sabitleyen Elon Musk fiyatın 32 bin dolardan 36 bin dolar seviyelerine kadar çıkmasını sağlamıştı. Şimdi ise 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığı satın aldığını açıklayarak yine piyasayı salladı.

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    ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC’e olağan mali raporlarını sunan Tesla firması satır arasında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve yeni dönemde bu tarz kripto varlıkları değerlendireceğini bildirdi.

    Rapor ortaya çıkınca Bitcoin adeta sıçradı ve 44 bin dolar seviyesine ulaştı. Şu sıralarda 44 bin dolar seviyesini zorlamakla meşgul ve Bitcoin tarihindeki en yüksek seviyeye geldiğini belirtmek gerek. Eğer Elon Musk bu tarz hareketlere devam ederse sert iniş veya çıkışlar görmemiz muhtemel.



    https://cointelegraph.com/news/bitcoin-hits-43k-all-time-high-as-tesla-invests-1-5-billion-in-btc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elon Musk 21. yy ın en büyük manipülatörü. Abd nasıl bu adama yaptırım uygulamıyor anlamıyorum. Doge ve BTC yi alttan toplayıp, popülaritesini kullanarak pump yaptırdı. Adam resmen çakallık cukallıkla dünyanın en zengini oluyor, parasına para katıyor.
    Elon Musk 21. yy ın en büyük manipülatörü. Abd nasıl bu adama yaptırım uygulamıyor anlamıyorum. Doge ve BTC yi alttan toplayıp, popülaritesini kullanarak pump y...
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    4 Yanıt Yanıtla +111
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    K kurtulus35 (kurtuluş topal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam piyasaya yön veriyor.





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    Adam piyasaya yön veriyor. ...
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    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    türkiyede kara para aklayanları arkasında Türk bayragı ile tv ye cıkarıyorlar kardeş .d
    1 Yanıt Yanıtla +61
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    amanhem (Amanullah Hemden) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Eee

    Bu adam almadan önce dusuk fiyattan aldı, aldım diye açıklama yaptı 35 bin dolardan 38 bin dolara çıktı.

    Yarın öbürgün yüksekten satar, parayı cukkalar, sattım der düşer, saftiriklerin parası yine zenginlere aktarılır. Kanmayın..
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    myfranco (yahya ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) amanhem
    Arkadaşım yapmayın yorum ne olur. Borsa bu. Birileri kaybeder, birileri kazanır. Sen dalgalara karşı sörf yaparsan kaybedersin.

    Bilmediğiniz çok şey var. İnsanlar salak değil yatırım yapıyor.
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adam, Twitter bio kısmına TL falan yazsa neler değişirdi acaba? Başarılı gibi propaganda.
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    MaitreSkiLL (Erkan Yıldız) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne boş yapmışlar konuda. Dünyada zaten gücün varsa bir şeyleri sadece sözünle yaptırırsın. Rüzgara kapılıp sizde faydalanın boş boş kendinizi yormayın ona buna laf anlatacağım diye. Millet neye yatırım yapacağını bilmiyor dolar alıyor düşüyor tl alıyor tl değer kaybediyor. Bitcoine basıyor en azından hızlı yükselip düşüyor şuan pandemi süresindede düşeceğini düşünmüyorum voleyi vuran vurur bu dönemde
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    piyasayı manipüle etmekten başka bir şey yapmıyor
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    ahmetkep (ahmet kepenekli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten bu bitcoin piyasasının altında kimlerin olduğu az çok belli. Elon Musk'a da bi ayar veya akıl vermişlerdir. Gir şu sisteme diye. Bi dahakine başka tanıdık biri olursa şaşırmam. Bi dahaki derken de bir dahaki boğa sezonu yani ortalama 3 -4 yılda bir olan büyük boğa döneminden bahsediyorum.
    İnsanlara bitcoin aldırmak için böyle insanları kullanıyorlar ardından cart diye çekiyorlar paralarını millet zarar ediyor. Bu sisteme illa para yatıracaksanız 2 yıl bekleyin, piyasa düşükken girin. 2017'de bitcoin 18.000 dolar olduğunda aynı muhabbetler döndü. Sonra ne oldu? Piyasa düştü, düştü ardından bitcoin 3.000 dolar, Etherium 80 dolara kadar düştü. Bu fiyatlara düştüğünde kimse bitcoinden bahsetmiyordu. Neden yüksekken oluyor bu haberler? Tabiki insanlara yüksekten aldırmak için. Siz siz olun hiçbirşeyi yüksekten almayın. Bu tuzaklara gelmeyin.
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    atabeyefe 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    piyasanın da elon cücesinin de
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    the_dedektif (gurur kutay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dogecoin yazıp yazıp duruyor ama almıyor ne ayak bu adam ?
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    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    SEC loading...
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    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçen Tesla Şirketi'nin finans raporları yayınlandı, şirket hakkındaki ilginç olan gelirlerinin satışlardan gelmediğiydi. Mesele bu. Araba üretimi sadece bir paravan.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mete Can Karahasan
    reklamdan baya geliyor bu uzaya çıkış falan baya gelir elde ediyor tüm ülkeler artık elon musk ile çalışmak istiyor
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    N nsar (Ensar Topaloğlu ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamin ve bu adamin mensup oldugu ailelerden nefret geldi artik
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    8106 kez okundu.
    39 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, tesla 1.5 billion bitcoin ve
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