Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı

Son bir haftadır Elon Musk’ın kripto para piyasasını allak bullak edişini izliyoruz. Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto parayı 10 cent seviyesine kadar fırlatan Elon Musk şimdi de Bitcoin’i sürüklüyor.İlginizi Çekebilir İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak
Kırılgan piyasa
Önce profiline Bitcoin yazısını sabitleyen Elon Musk fiyatın 32 bin dolardan 36 bin dolar seviyelerine kadar çıkmasını sağlamıştı. Şimdi ise 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığı satın aldığını açıklayarak yine piyasayı salladı.
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ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC’e olağan mali raporlarını sunan Tesla firması satır arasında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve yeni dönemde bu tarz kripto varlıkları değerlendireceğini bildirdi.
Rapor ortaya çıkınca Bitcoin adeta sıçradı ve 44 bin dolar seviyesine ulaştı. Şu sıralarda 44 bin dolar seviyesini zorlamakla meşgul ve Bitcoin tarihindeki en yüksek seviyeye geldiğini belirtmek gerek. Eğer Elon Musk bu tarz hareketlere devam ederse sert iniş veya çıkışlar görmemiz muhtemel.
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-hits-43k-all-time-high-as-tesla-invests-1-5-billion-in-btc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu adam almadan önce dusuk fiyattan aldı, aldım diye açıklama yaptı 35 bin dolardan 38 bin dolara çıktı.
Yarın öbürgün yüksekten satar, parayı cukkalar, sattım der düşer, saftiriklerin parası yine zenginlere aktarılır. Kanmayın..
Bilmediğiniz çok şey var. İnsanlar salak değil yatırım yapıyor.
İnsanlara bitcoin aldırmak için böyle insanları kullanıyorlar ardından cart diye çekiyorlar paralarını millet zarar ediyor. Bu sisteme illa para yatıracaksanız 2 yıl bekleyin, piyasa düşükken girin. 2017'de bitcoin 18.000 dolar olduğunda aynı muhabbetler döndü. Sonra ne oldu? Piyasa düştü, düştü ardından bitcoin 3.000 dolar, Etherium 80 dolara kadar düştü. Bu fiyatlara düştüğünde kimse bitcoinden bahsetmiyordu. Neden yüksekken oluyor bu haberler? Tabiki insanlara yüksekten aldırmak için. Siz siz olun hiçbirşeyi yüksekten almayın. Bu tuzaklara gelmeyin.
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