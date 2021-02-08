Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı

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Son bir haftadır Elon Musk’ın kripto para piyasasını allak bullak edişini izliyoruz. Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto parayı 10 cent seviyesine kadar fırlatan Elon Musk şimdi de Bitcoin’i sürüklüyor.

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Kırılgan piyasa

Önce profiline Bitcoin yazısını sabitleyen Elon Musk fiyatın 32 bin dolardan 36 bin dolar seviyelerine kadar çıkmasını sağlamıştı. Şimdi ise 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığı satın aldığını açıklayarak yine piyasayı salladı.

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ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC’e olağan mali raporlarını sunan Tesla firması satır arasında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve yeni dönemde bu tarz kripto varlıkları değerlendireceğini bildirdi.

Rapor ortaya çıkınca Bitcoin adeta sıçradı ve 44 bin dolar seviyesine ulaştı. Şu sıralarda 44 bin dolar seviyesini zorlamakla meşgul ve Bitcoin tarihindeki en yüksek seviyeye geldiğini belirtmek gerek. Eğer Elon Musk bu tarz hareketlere devam ederse sert iniş veya çıkışlar görmemiz muhtemel.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-hits-43k-all-time-high-as-tesla-invests-1-5-billion-in-btc

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