Elon Musk, 3. Mars denemesinin başarılı olmasını istiyor

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SpaceX'in patronu Elon Musk, Mars için patlamayla sonuçlanan iki başarısızlığın ardından üçüncü denemede başarıya ulaşmak istiyor.

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SpaceX'in Starship roketini fırlatmasına sayılı günler kalmış gibi görünüyor. Bu, şirketin Mars'a insan gönderme hedefleri için çok önemli bir test olacak.

SpaceX'in patronu Elon Musk, Teksas'ın Boca Chica kentindeki Starbase tesisinde tüm parçaları üst üste konmuş roket sisteminin bir videosunu paylaştı. Starship 2019'dan beri burada geliştiriliyor.

Teksas'tan Hawaii'ye mürettebatsız bir Starship roketi uçurmaya yönelik önceki iki girişimin her ikisi de yüksek irtifa patlamalarıyla sonuçlanırken SpaceX, üçüncü girişimi 14 Mart gibi erken bir tarihte yapmayı planlıyor.

Bu son fırlatma girişiminde farklı bir rota izlenecek ve Hint Okyanusu'nda yeni bir iniş sahası var.

Üst kademesi Super Heavy iticisinin üzerine yerleştirildiğinde boyu yaklaşık 120 metreye ulaşan Starship, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket.

Bu boyut sadece roket için değil, aynı zamanda kalkış ve inişini desteklemek üzere gereken altyapı için de çok sayıda teknik zorluk ortaya çıkarıyor.

Tüm parçaları üst üste konmuş roketin Nisan 2023'teki ilk fırlatılışı, fırlatma rampasını tahrip ederek 8 kilometre uzaklığa kadar enkaz yağmasına neden olmuştu.

Yıkımı analiz eden bilim insanları Raptor motorlarının çok kuvvetli olduğunu, ortaya çıkan gücün volkanik patlamayla kıyaslanabileceğini iddia etmişti.

İkinci uçuş denemesinde kullanılan fırlatma rampası çok daha iyi durumdaydı ancak roketin her iki parçası da kalkıştan birkaç dakika sonra kaybedildi.

SpaceX geçen hafta internet sitesinde yayımladığı bir güncellemede "Starship'in ikinci uçuş denemesi bir dizi önemli kilometre taşına ulaştı ve Starship'i hızla geliştirmeye devam etmek için çok değerli veriler sağladı" dedi.

SpaceX konuyla alakalı "Bu uçuş denemelerinin her biri sadece bir test olmaya devam ediyor. Bir laboratuvarda ya da deney tezgahında gerçekleşmiyorlar ancak öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için uçuş donanımını bir uçuş ortamına koyuyorlar." şeklinde açıklama yaptı.

Teknik sorunların haricinde, önceki fırlatmalar kötü hava tahminleri ve düzenleyici onay eksikliği gibi nedenlerle de gecikmelerle karşılaşmıştı.

Bir sonraki Starship fırlatması SpaceX'in eski adı Twitter olan X'teki hesabından yayımlanacak ve canlı yayın genellikle kalkıştan yaklaşık 30 dakika önce başlıyor.

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