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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, 3. Mars denemesinin başarılı olmasını istiyor

    Amerikan girişimci Elon Musk, uzay şirkeyi SpaceX ile Mars'a yolculuk içn 2 defa denemede bulunmuştu. İlk 2 girişim hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Yapılacak 3. denemeden Musk umutlu.

    Elon Musk, 3. Mars denemesinin başarılı olmasını istiyor Tam Boyutta Gör

    SpaceX'in patronu Elon Musk, Mars için patlamayla sonuçlanan iki başarısızlığın ardından üçüncü denemede başarıya ulaşmak istiyor.

    SpaceX'in Starship roketini fırlatmasına sayılı günler kalmış gibi görünüyor. Bu, şirketin Mars'a insan gönderme hedefleri için çok önemli bir test olacak.

    SpaceX'in patronu Elon Musk, Teksas'ın Boca Chica kentindeki Starbase tesisinde tüm parçaları üst üste konmuş roket sisteminin bir videosunu paylaştı. Starship 2019'dan beri burada geliştiriliyor.

    Teksas'tan Hawaii'ye mürettebatsız bir Starship roketi uçurmaya yönelik önceki iki girişimin her ikisi de yüksek irtifa patlamalarıyla sonuçlanırken SpaceX, üçüncü girişimi 14 Mart gibi erken bir tarihte yapmayı planlıyor.

    Bu son fırlatma girişiminde farklı bir rota izlenecek ve Hint Okyanusu'nda yeni bir iniş sahası var.

    Üst kademesi Super Heavy iticisinin üzerine yerleştirildiğinde boyu yaklaşık 120 metreye ulaşan Starship, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket.

    Bu boyut sadece roket için değil, aynı zamanda kalkış ve inişini desteklemek üzere gereken altyapı için de çok sayıda teknik zorluk ortaya çıkarıyor.

    Tüm parçaları üst üste konmuş roketin Nisan 2023'teki ilk fırlatılışı, fırlatma rampasını tahrip ederek 8 kilometre uzaklığa kadar enkaz yağmasına neden olmuştu.

    Yıkımı analiz eden bilim insanları Raptor motorlarının çok kuvvetli olduğunu, ortaya çıkan gücün volkanik patlamayla kıyaslanabileceğini iddia etmişti.

    İkinci uçuş denemesinde kullanılan fırlatma rampası çok daha iyi durumdaydı ancak roketin her iki parçası da kalkıştan birkaç dakika sonra kaybedildi.

    SpaceX geçen hafta internet sitesinde yayımladığı bir güncellemede "Starship'in ikinci uçuş denemesi bir dizi önemli kilometre taşına ulaştı ve Starship'i hızla geliştirmeye devam etmek için çok değerli veriler sağladı" dedi.

    SpaceX konuyla alakalı "Bu uçuş denemelerinin her biri sadece bir test olmaya devam ediyor. Bir laboratuvarda ya da deney tezgahında gerçekleşmiyorlar ancak öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için uçuş donanımını bir uçuş ortamına koyuyorlar." şeklinde açıklama yaptı.

    Teknik sorunların haricinde, önceki fırlatmalar kötü hava tahminleri ve düzenleyici onay eksikliği gibi nedenlerle de gecikmelerle karşılaşmıştı.

    Bir sonraki Starship fırlatması SpaceX'in eski adı Twitter olan X'teki hesabından yayımlanacak ve canlı yayın genellikle kalkıştan yaklaşık 30 dakika önce başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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