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    Twitter’dan Elon Musk önlemi

    Elon Musk’ın Twitter’ın tüm hisselerini satın almasına karşı bir tedbir olarak yönetim kurulu, şirketteki payını azaltmayı ve böylece gücü elinden almayı planlıyor. 
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    Twitter
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    Sürpriz bir hamle ile Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, gözünü hisselerin tamamına dikti. Büyük eleştiriler alan Elon Musk karşısında Twitter hissedarları eli boş oturmayacak. 

    Zehirli hap taktiği

    Gelen bilgilere göre Twitter yönetimi ekonomi dünyasında zehirli hap olarak bilinen bir formülü devreye soktu. Zehirli hap formülü bir yatırımcı şirketteki hisselerini arttırdığında diğer yatırımcılara daha düşük fiyattan hisse satarak karşı bir grup oluşturuyor. Twitter’ın bu senaryoda piyasaya yeni hisse satarak Elon Musk’ın payını düşüreceği ifade ediliyor. 

    Elon Musk niyetinden vazgeçmezse zehirli hap formülü 364 gün içerisinde devreye girecek. Geçtiğimiz yıllarda Papa John’s pizza zincirinin, sahibi tarafından tekrar satın alınmasının engellenmesi için zehirli hap formülü devreye alınmış ve sonrasında iki taraf uzlaşmaya gitmişti. 

    Diğer taraftan Elon Musk’ın Silver Lake gibi büyük portföy platformlarından birisi ile ortaklık yaparak Twitter’ı satın alabileceği söylentileri de dolaşıyor. Şimdilik bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 22 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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