Twitter’dan Elon Musk önlemi

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Sürpriz bir hamle ile Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, gözünü hisselerin tamamına dikti. Büyük eleştiriler alan Elon Musk karşısında Twitter hissedarları eli boş oturmayacak.

Zehirli hap taktiği

Gelen bilgilere göre Twitter yönetimi ekonomi dünyasında zehirli hap olarak bilinen bir formülü devreye soktu. Zehirli hap formülü bir yatırımcı şirketteki hisselerini arttırdığında diğer yatırımcılara daha düşük fiyattan hisse satarak karşı bir grup oluşturuyor. Twitter’ın bu senaryoda piyasaya yeni hisse satarak Elon Musk’ın payını düşüreceği ifade ediliyor.

Elon Musk, Twitter’ın açık kaynak olmasını istiyor 22 sa. önce eklendi

Elon Musk niyetinden vazgeçmezse zehirli hap formülü 364 gün içerisinde devreye girecek. Geçtiğimiz yıllarda Papa John’s pizza zincirinin, sahibi tarafından tekrar satın alınmasının engellenmesi için zehirli hap formülü devreye alınmış ve sonrasında iki taraf uzlaşmaya gitmişti.

Diğer taraftan Elon Musk’ın Silver Lake gibi büyük portföy platformlarından birisi ile ortaklık yaparak Twitter’ı satın alabileceği söylentileri de dolaşıyor. Şimdilik bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.



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