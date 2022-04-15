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    Anlık Bildirim

    Elon Musk: Twitter algoritmaları açık kaynak olmalı

    Elon Musk satın alım teklifinin tartışmaları devam ederken yeni bir açıklama daha yaptı. Kanun kapsamında insanların kendilerini ifade edebilmelerini ve sansürlenmemesini istedi. 
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    Twitter
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    Önce Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen ardından da satın alım teklifi yaparak gündeme oturan Elon Musk, salvolara devam ediyor. Twitter’ın katı politikalarını eleştiren Musk algoritmaların açık kaynak olmasından yana. 

    Twitter açık kaynak mı oluyor?

    Her fırsatta Twitter’ın sansür politikalarını eleştiren Elon Musk, sosyal ağı satın almak için harekete geçince herkesin kafasında aynı soru oluştu: Acaba Twitter açık kaynak ve sansürsüz mü olacak?

    TED konferansında sahne alan Elon Musk, Twitter’ın kanunun elverdiği sınırlar içerisinde özgürlüklere izin vermesi gerektiğini belirterek müdahaleleri en aza indirmesinin en doğrusu olduğunu dile getirdi. 

    Elbette böyle bir açık kaynak konsepti faciaya sebep olabilir. Herkesin engel olmadan diğer kullanıcılara sınırsızca eleştiri yöneltmesi veya hakarete varan söylemlerde bulunması kaos durumu ortaya çıkarabilir. 

    Diğer taraftan Elon Musk’a eleştiriler de çığ gibi. Hisse satın alımının zamanında Menkul Kıymetler Komisyonu’na iletilmediğini iddia eden yatırımcılar manipülasyon olduğunu düşünüyor. Ayrıca satın alım teklifi ile birlikte yükselen hisseler Musk’a yine servet kazandırdı. Bu tarz davranışlar nedeniyle büyük bir kesim Elon Musk’ı samimi bulmuyor. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 21 dakika önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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