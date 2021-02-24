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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Dogecoin'in ateşini harladı: Değeri yüzde 25 yükseldi

    Elon Musk, Dogecoin'i Ay'a gönderdiği bir fotoğraf paylaştı ve Twitter'daki biyografisine Dogecoin yazdı. Bu durum Dogecoin fiyatında ciddi artışa neden oldu.
    24 Şubat 2021, 18:08 (Güncellendi, 2 gün)
    3,2b
    1
    19
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Elon Musk, Dogecoin'in ateşini harladı: Değeri yüzde 25 yükseldi
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    Bitcoin’deki değer kaybı nedeniyle ‘dünyanın en zengini’ unvanını kaybeden Elon Musk bugünkü Tweet’leriyle Dogecoin’i ateşledi. Elon Musk’ın Twitter biyografisine Dogecoin’le ilgili bir slogan ekledi.

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    Elon Musk bugüne kadar Dogecoin’i desteklemiş ve Dogecoin’e ciddi yatırım yapmıştı. Dogecoin hakkındaki paylaşımlarıyla değerini iyice yükseltti. Bugünkü tweetinde de Ay’a iniş yapan Dogecoin resmi paylaştı. Bu paylaşımıyla Ay’a sembolik olarak Dogecoin gönderebileceğinin sinyalini verdi. “Gerçekten, gerçek Ay’a…” dedi.

    Bu paylaşımla kalmadı Twitter biyografisine “Doge all day, Doge all night” yazdı. Bir Twitter kullanıcısı Elon Musk’a, “Dogecoin’i neden bu kadar çok seviyorsun?” diye sordu. Musk yanıt olarak, “Köpekleri ve Dogecoin capslerini seviyorum” yanıtını verdi.

    Elon Musk, Dogecoin'in ateşini harladı: Değeri yüzde 25 yükseldi

    Elon Musk’ın Dogecoin’in fitilini ateşlemesiyle değeri 0,3800 TL’den 0,4410 TL’ye kadar yükseldi. 24 saat önce 0,3100 TL seviyelerindeydi. Şu anda diğer koinlerde hacim düşerken Dogecoin hacmi artıyor. Yatırımcılar diğer altcoinlerden Dogecoin’e geçiyor.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    H hikmetg (Hikmet Güngör) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tam olarak manipülasyon !!! Tam bir saçmalık.

    Bir kişinin sözü bir paranın değerini değiştirmemesi gerekir.

    Saçmalık. saçmalık ötesi.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Nevfel (T. I.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Düzenleme olmayan ve olması da mümkün gözükmeyen bir piyasada adamlar kumar gibi oynuyorlar.
    Yanıtla +11
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Meydanı boş buldu keriz silkeliyor Elon efendi,
    oynat bakalım....
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sanapazar10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çok manipüle ediyor ceza yicek yakında
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    E Eeltorm 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Doge zaten şaka amaçlı çıkmış bir kripto para. Elon da gır gır geçiyor takılıyorlar işte. Doge alan parasının sorumluluğunu da üstlenir. Burda yorumlarda hoplayıp zıplamayın.
    Yanıtla +1
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    X-DDT (Furkan Öz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elon Muskin bu twitlerine insanlar neden tepki gosteriyor anlamiyorum. Bir kisi boyle bir twit atamaz mi yani insanlar neticede alip satmakta ozgur degil mi o atti diye ne olacak yani. O atti suclu ise onun attigi twite gore alim satim yapanlar da suclu o halde. Bilmedigimden soruyorum neden insanlar tepki gosteriyor yani bunun nesi yanlis? Neyi etkiliyor piyasada? Cok merak ediyorum gercekten millet cildiriyor cunku.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten adam dalga geçiyor, millet adamın dalga geçtiği şeye yatırım yapıyor...
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiziksel olarak da birbirlerine bu kadar benzemeleri enteresan!

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir gün alacaklar bu herifi içeri. Burnunu sokmaması gereken yerlere sokuyor.
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    H hikmetg (Hikmet Güngör) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tam olarak manipülasyon !!! Tam bir saçmalık.

    Bir kişinin sözü bir paranın değerini değiştirmemesi gerekir.

    Saçmalık. saçmalık ötesi.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi ) hikmetg
    ABD başkanının iki tweetiyle para birimi darma duman olan bir ülkenin vatandaşından bu sözlerin çıkması biraz ironi olmamış mı?
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    khytr89 (Hakan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu iş çok sakat , kazanınca iyi hoş diyorlar ama ne bir yasal zemini var, ne de devlet destekli bir yatırim aracı, resmen kişilerin elinde.. İşleyiş olarak değil de mürid kasmak için çiftlikbank hadisesinden bir farkını göremiyorum...
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    Nevfel (T. I.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Düzenleme olmayan ve olması da mümkün gözükmeyen bir piyasada adamlar kumar gibi oynuyorlar.
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    Bloodin 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dogecoin bir çıkarım sınırı olmadığı için manipülasyona çok açık ve uzun vadede sürekli değer kaybetmesi muhtemel bir kripto para birimi çünkü sınırsız.

    Kripto paralara yönelecekseniz uzun vadede belirli bir üretim adedi olanlara yönelmenizi öneririm. Örneğin BNB ilk çıktığı 2017'den beri tam 2660 kat arttı, 2017'de tanesi 0.10 cent iken BNB'ye 1000 dolar yatıran bir insanın bugün 2 milyon 660 Bin doları var...

    Tabi ki BNB gibi yatırımcılarını zengin eden Coin'lerin yanında değeri yüzde 1 oranına düşmüş ve büyük para yatıranların ocağını söndürmüş coinler de bulunuyor. Bu yüzden coin'lerin özelikle altyapıları ve arkasındaki kişi/kurumlar oldukça önemli. BNB'nin bu çıkışının sebebi çıkaran kurum olan Binance'ın dünyanın en büyük kripto para borsası olması.

    Kripto Paralar istesek de istemesek de geleceği temsil ediyorlar. Dünya bankacılık sisteminin merkezlerinden sayılan İsviçre bankalarının kendi kripto paralarını ortaya çıkarmaya başlamaları bu durumu doğrular nitelikte.
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    3183 kez okundu.
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