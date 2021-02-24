Elon Musk, Dogecoin'in ateşini harladı: Değeri yüzde 25 yükseldi

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Bitcoin’deki değer kaybı nedeniyle ‘dünyanın en zengini’ unvanını kaybeden Elon Musk bugünkü Tweet’leriyle Dogecoin’i ateşledi. Elon Musk’ın Twitter biyografisine Dogecoin’le ilgili bir slogan ekledi.

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Elon Musk bugüne kadar Dogecoin’i desteklemiş ve Dogecoin’e ciddi yatırım yapmıştı. Dogecoin hakkındaki paylaşımlarıyla değerini iyice yükseltti. Bugünkü tweetinde de Ay’a iniş yapan Dogecoin resmi paylaştı. Bu paylaşımıyla Ay’a sembolik olarak Dogecoin gönderebileceğinin sinyalini verdi. “Gerçekten, gerçek Ay’a…” dedi.

Bu paylaşımla kalmadı Twitter biyografisine “Doge all day, Doge all night” yazdı. Bir Twitter kullanıcısı Elon Musk’a, “Dogecoin’i neden bu kadar çok seviyorsun?” diye sordu. Musk yanıt olarak, “Köpekleri ve Dogecoin capslerini seviyorum” yanıtını verdi.

Elon Musk’ın Dogecoin’in fitilini ateşlemesiyle değeri 0,3800 TL’den 0,4410 TL’ye kadar yükseldi. 24 saat önce 0,3100 TL seviyelerindeydi. Şu anda diğer koinlerde hacim düşerken Dogecoin hacmi artıyor. Yatırımcılar diğer altcoinlerden Dogecoin’e geçiyor.

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