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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jack Dorsey’in Square firması 170 milyon dolarlık Bitcoin aldı

    Square firmasının 170 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığı tam da düşüş yaşandığı döneme denk gelince piyasalara taze kan oldu. Grafikler yeniden yükselişi göstermeye başladı.
    24 Şubat 2021, 17:00 (2 gün)
    1,1b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Jack Dorsey’in Square firması 170 milyon dolarlık Bitcoin aldı
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    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in kripto paralara olan ilgisi devam ediyor. Twitter içerisinde masrafları Bitcoin ile ödeyecek olan Dorsey’in ayrıca kendisi de Bitcoin biriktiriyor. Kısa süre önce 500BTC değerinde bir girişim destek fonu da hazırlamıştı. Bu kez kurumsal bir hamle geldi.

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    Square firması Bitcoin aldı

    Mobil ve temassız ödeme konusunda lider şirketlerden Square’in bir süre önce 170 milyon dolar karşılığında 3318 BTC satın aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın da 1.5 milyar dolar BTC yatırımı yaptığı gündeme gelmişti.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

    Hafta sonundan bu yana düşüş içerisinde olan ve 45000$ seviyesine kadar dokunan Bitcoin piyasayı da allak bullak etmişti. Tether firmasının ABD savcılıkları ile uzlaşarak davayı fazla yara almadan kapatması ve Arap yatırımcıların 4.5 milyar dolar civarında BTC almayı planladığı haberleri düşüşü durdurdu. Square firmasının haberi de gelince BTC yeniden 50 bin dolar seviyesinde gezinmeye başladı.

    İşin ilginç yanı Square firması BTC varlıklarını 51000$ civarındayken almış olması. Yani en düşük zamanında değil yüksek zamanında satın almış. Şu an bir miktar zararda ancak muhtemelen ekonomi yönetimi önümüzdeki dönem yükselişi görmüş olacak ki alım kararı vermiş.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yani belli ki Tesla'nın karından sonra ben niye girmiyorum bu pastaya diye 51 bin dolardan girmiş. Ama ani düşüş ile baktı ki para eriyor, hemen ben de aldım diye aldığının haberini ediyor ki haber değeri taşısın ve zararı azalıp ya kar ile ya da zararı atlatarak çıksın. Yani bence asıl kaçış zamanı şimdi.
    Yani belli ki Tesla'nın karından sonra ben niye girmiyorum bu pastaya diye 51 bin dolardan girmiş. Ama ani düşüş ile baktı ki para eriyor, hemen ben de aldım di...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dodofran 2 gün ( Mesaj Silindi )
    elon muskın yaptığı milyar dolarlık alım satımlardan sonra pek de haber değeri taşımıyor bence bu miktarlar.
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    aschil (Tuncay Şahin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Donanımları bu işten ayirsinlar artık.
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    Mion 2 gün ( Mesaj Silindi )
    batar inşallah komple
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    myfranco (yahya ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Mion
    Adamda milyarlar var. Zaten kripto'ya yatırım yaptı daha önce. O batarsa, Twitter da batar.
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yani belli ki Tesla'nın karından sonra ben niye girmiyorum bu pastaya diye 51 bin dolardan girmiş. Ama ani düşüş ile baktı ki para eriyor, hemen ben de aldım diye aldığının haberini ediyor ki haber değeri taşısın ve zararı azalıp ya kar ile ya da zararı atlatarak çıksın. Yani bence asıl kaçış zamanı şimdi.
    Yanıtla +5
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    DH Specialist (Emre ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    $50k üzeri BTC almak bir çılgınlık



    2013’te 100 küsür dolardan 1200’e gitti kısa sürede.



    Bu sefer 4000’den 57 bine yükseldi. 60-70’e gitse bile %50 kâr için bu risk alınmaz.



    Her yazın bir de kışı var.



    Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil.

    http://forum.donanimhaber.com/fb.asp?fromMobile=yes&m=142725766
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    S sething (sething ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yav hehe..

    bal gibi de.

    düzeltme sezonunda düzmece haber..

    geçsinler bu işleri.kırımızılara hazır olun.

    sonrası moon..
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