Jack Dorsey’in Square firması 170 milyon dolarlık Bitcoin aldı

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Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in kripto paralara olan ilgisi devam ediyor. Twitter içerisinde masrafları Bitcoin ile ödeyecek olan Dorsey’in ayrıca kendisi de Bitcoin biriktiriyor. Kısa süre önce 500BTC değerinde bir girişim destek fonu da hazırlamıştı. Bu kez kurumsal bir hamle geldi.

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Square firması Bitcoin aldı

Mobil ve temassız ödeme konusunda lider şirketlerden Square’in bir süre önce 170 milyon dolar karşılığında 3318 BTC satın aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın da 1.5 milyar dolar BTC yatırımı yaptığı gündeme gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

Hafta sonundan bu yana düşüş içerisinde olan ve 45000$ seviyesine kadar dokunan Bitcoin piyasayı da allak bullak etmişti. Tether firmasının ABD savcılıkları ile uzlaşarak davayı fazla yara almadan kapatması ve Arap yatırımcıların 4.5 milyar dolar civarında BTC almayı planladığı haberleri düşüşü durdurdu. Square firmasının haberi de gelince BTC yeniden 50 bin dolar seviyesinde gezinmeye başladı.

İşin ilginç yanı Square firması BTC varlıklarını 51000$ civarındayken almış olması. Yani en düşük zamanında değil yüksek zamanında satın almış. Şu an bir miktar zararda ancak muhtemelen ekonomi yönetimi önümüzdeki dönem yükselişi görmüş olacak ki alım kararı vermiş.

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