Elon Musk duyurdu: Starlink uydu internet Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif

SpaceX'in patronu Elon Musk kişisel Twitter hesabında Starlink uydu internet hizmetinin an itibarıyla dünyanın tüm kıtalarında çalışabilir hale geldiğini açıkladı. Deneyimli yönetici "Starlink artık Antarktika dahil her kıtada aktif" ifadelerini kullandı.
Elon Musk, şirketin 18 Eylül Pazar günü 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattığını da sözlerine ekledi. SpaceX'in uzaya gönderdiği uydu sayısı 3.000'i geçmiş durumda. Şirket dünyanın herhangi bir yerinde 5G standardına karşılık gelen saniyede 1 gigabit trafik hızıyla internet erişimi sağlamayı vaat ediyor.
Maliyeti 30 milyar doları bulabilir
SpaceX uydu internet projesini 2018'in Şubat ayında başlattı. İlk etapta Starlink'in 12.000 uydudan oluşması planlanmıştı ancak şirket 2019'da 30.000 uydu daha fırlatmak için başvuru yaptı. Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetini geliştirmek için 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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