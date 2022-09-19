Dynamic Island, bütün iPhone 15 modellerinde olacak

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2017 yılında tanıttığı iPhone X ile çentikli ekrana geçen Apple, bu geri kalmış tasarımı bir türlü bırakamamıştı. Uzun yıllardır eleştirilere maruz kalan firma, geçtiğimiz haftalarda tanıttığıiPhone 14 Promodelleri ile seriyi yeni bir tasarıma geçirdi. Apple, iPhone 14 Pro ile delikli tasarıma ilginç özellikler ekleyerek Dynamic Island’ı tanıtmıştı. İnternette tartışmalara sebep olan yeni özellik, incelemelerde oldukça beğenilmişti. Bu sene Pro modellerine ciddi güncelemer yapan Apple, standart iPhone 14 modellerinde pek bir güncelleme yapmadı ancak bu, seneye değişebilir.

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Standart iPhone 15 modelleri ProMotion’a sahip olmayacak

iPhone 13 Pro, 14 ve 16 inç MacBook Pro, M2 işlemcili MacBook Air ve iPad mini hakkında doğru sızıntılar yapmış olan Ross Young, Dynamic Island hakkında bir bilgi paylaştı. Young’a göre Dynamic Island, standart modeller dahil tüm iPhone 15 cihazlarında olacak.

Young’ın iddiaları doğru ise, gelecek sene standart iPhone 15 modelleri sonunda çentiğe veda edecek. Ancak Young’a göre standart iPhone modelleri, 2023 yılında da ProMotion ve Always-On Dispaly özelliklerine sahip olmayacak. Young, bu eksiklikler için LTPO tedarik zincirinde yaşanan problemleri suçluyor. iPhone 14 ailesi yeni tanıtılmış olsa da iPhone 15 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Önümüzdeki aylarda iPhone 15 serisi ile ilgili daha detaylı bilgiler gelmeye başlayacaktır.

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iPhone 15 modelleri hakkında yeni bilgi geldi